Сумскому НПО удалось избежать банкротства Сумское НПО готовили к банкротству. Это должно было произойти в мае-июне этого года.

Когда на завод пришло новое руководство во главе с Владимиром Лукьяненко, стало понятно, что ни работы, ни зарплаты, ни материальных ресурсов на предприятии нет, а есть только долги.

Возрождение

«То, что мы сейчас работаем – это деятельность вопреки всем обстоятельствам», – отметил во время встречи с руководителями отделов и цехов генеральный директор АО «Сумское НПО» Владимир Лукьяненко, сообщает сайт предприятия.

Возрождать предприятие не просто, ведь речь идет не только об уплате долгов, выплате зарплат, запуске производства и его модернизации, но и о восстановлении реноме. Предыдущее руководство оказало заводу «медвежью услугу» и испортило репутацию, когда принимались заказы, получали аванс, но готовой продукции так и не отгружали.

«Теперь мы кроме уплаты долгов, банковских кредитов должны еще и возвращать авансовые платежи за не выполненную работу, платить штрафы за просрочку. А это тоже значительные суммы. С частью заказчиков нам удается договориться и перенести сроки выполнения заказов на более позднее время, другим приходится возвращать средства », – рассказал Владимир Лукьяненко.

Почти после года простоя удалось восстановить работу кузнечного и литейного цехов. Восстанавливать такие производства после простоя трудно, поскольку теряется работоспособность оборудования. И кадровый потенциал за время простоя потеряли. Сейчас кузнечный цех активно набирает обороты. Литейный цех тоже наращивает производство. Люди работают в двухсменном режиме. В цехах трудятся по 18-20 человек и это там, где раньше работало до 400.

Над чем работают заводчане?

В рамках модернизации украинской газотранспортной системы Сумское НПО приступило к изготовлению оборудования для КС «Яготин», а это четыре полнокомплектных газоперекачивающих станции, изготовленных с использованием новейших технических решений, разработанных конструкторскими и технологическими службами предприятия.

Заново переподписаны все контракты с узбекскими заказчиками, при этом генеральный директор АО «Сумское НВО» Владимир Лукьяненко гарантировал поставки качественного оборудования в полном объеме с безусловным соблюдением сроков.

Уже отгружены две единицы сменных проточных частей (СПЧ) для ДКС «Мубарек», (Узбекистан), сдана в отгрузку третья СПЧ; отгружена вторая партия роторов для компрессоров ДКС «Кокдумалак» (Узбекистан) и подготовлена к отгрузке третья ключевая партия роторов для проведения модернизации всей компрессорной станции заказчика. Развернуто и полностью обеспечено материалами производство для изготовления восьми СПЧ для ДКС «Шуртаннефтегаз». Они будут подготовлены к отгрузке заказчику в августе – начале сентября, что позволит предприятию восстановить свою репутацию, как одного из лучших по обязательности и оперативности поставщиков высококачественной и наукоемкой продукции на рынке газоперекачивающего оборудования Евроазийского экономического союза, а также пополнить оборотные средства.

Также в последнее время получен значительный объем заказов на изготовление аппаратов воздушного охлаждения (АВО) для ДКС «Шуртаннефтегаз», аналогичных, ранее размещенным в производстве односекционным АВО для бустерной компрессорной линии УППБС ООО «Мубарекское ГПЗ»; АВО трехсекционных для четвертой нитки компрессорной линии УОПБС ООО «Мубарекское ГПЗ.

Генеральный директор, обращаясь к руководителям цехов, подчеркнул, что он ценит каждого из работников предприятия, ведь только вместе, всем коллективом, Сумское НПО удастся вытащить из пропасти и возродить его былую славу.