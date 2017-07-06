С помощью Епифанова «Эспланада» прошла градсовет Градостроительный совет при управлении архитектуры и градостроительства Сумского горсовета 6 августа наконец-то одобрил проект детального плана застройки нового микрорайона «Эспланада» - территории между улицами Харьковская, Ивана Сирко и проспектом Михаила Лушпы

Решение градсовета относительно проекта, предложенного застройщиком АО «Сумстрой», носит рекомендательный характер. Теперь дело за решением исполкома. Однако, как отметил главный архитектор Сум Андрей Кривцов, до 16 августа автор проекта Александр Биленко должен рассмотреть предложения и замечания, поступившие от общественности и департамента экологии. Кроме того, поскольку «Эспланаду» планируют возводить в пять этапов на протяжении 15 лет, перед подачей графических материалов на исполком автору необходимо четко указать очередность возведения объектов.

Больше за, чем против

Многолетняя эпопея прохождения проекта «Эспланада» через градсовет завершилась почти единогласным голосованием «за». Из 31 члена градсовета на заседании присутствовало 22. В том числе впервые появился бывший губернатор области Анатолий Епифанов, которого ввели в состав градсовета после того, как проект, продвигаемый АО «Сумстрой», несколько раз не находил поддержки. На сей раз все присутствующие члены градсовета, кроме двоих, поддержали проект «Эспланада». Один член градсовета - заместитель начальника управления архитекторы и градостроительства Сумского горсовета Ольга Бондаренко – воздержалась. Против проголосовал лишь экс-главный архитектор Сум Сергей Винтоняк. По его мнению, проект требует существенной доработки. К примеру, не стоит закрывать жильцам новостроек вид на старый город, разворачивая дома вдоль эспланады окнами друг к другу.

- Зачем отсекать жителей города от реки, садить их в «колодец» и через него открывать вид на старый город? Это все равно что построить забор, чтобы потом смотреть в щелочку, - говорит С.Винтоняк, поддерживая предложение жильцов уже построенных в этом микрорайоне домов, озвученное депутатом горсовета Дмитрием Лантушенко.

Альтернатива не прошла

Д.Лантушенко предложил еще раз рассмотреть альтернативный проект Виктора Шахова, чтобы в итоговом варианте учесть его позитивные моменты (восемь, а не 10 жилых многоэтажек, больше места для социальных объектов, в частности детсада и школы, транспортные потоки в обход дворов). Но главным архитектором Андреем Кривцовым, Анатолием Епифановым и экс-главным архитектором Сум и области Николаем Ильченко этот проект назван провокацией. И А.Епифанов, и Н.Ильченко напомнили о том, что никто не возмущался, когда раздавали разным застройщикам под жилые дома территорию, где по Генплану предусмотрены социальные объекты. А работа А.Биленко, по их мнению, хороша тем, что максимально грамотно исправляет сложившуюся в этом районе градостроительную ситуацию, при этом сохраняя идею эспланады, возникшую еще в далеком 1975 году.

- В ноябре эта работа получила высокую оценку Союза архитекторов Украины. По сути, речь идет о создании «нового Арбата» в Сумах. Это продолжение старого центра города. Потерять такую работу – значит потерять город! - отметил Н.Ильченко, при этом называя альтернативную работу В.Шахова подножкой.

- Город испорчен, - размахивая свернутым в рулон чертежами, говорит А.Епифанов, возмущаясь хаотичной застройкой. – Старый проект реализовать уже нельзя. Но можно грамотно исправить. Надо выносить этот проект на исполком, принимать и строить. И закончить эту бодягу. Там должны быть школа и детсад. Все должно быть по нормам.

Где правда, где вранье

Александр Биленко уверяет, что требования касательно школы и детсада учтены даже с излишком. При этом планируется построить каскадом 10 зданий по 10-16 этажей, где на первом и втором уровнях разместятся магазины, супермаркеты, кафе, центр семейной медицины и другие объекты социального назначения и сферы обслуживания. Под детсад планируется отвести участок в 1,6 га, под школу – 2 га. Для дошкольников предлагается 750 мест, для школьников – 1080 (школа рассчитана на 36 классов три параллели). Кроме детской поликлиники запланирована поликлиника для взрослых на 150 посещений и центр семейной медицины.

Виктор Шахов многое из описанного выше назвал враньем: по государственным строительным нормам на выделенной площади школа и детсад на такое количество детей не поместятся, жители микрорайона не будут иметь доступа к школьным площадкам, поэтому мест для детского отдыха будет недостаточно. И главное – не получится эспланады! «Ее ширина 54 метра – это обыкновенная улица», - уверяет В.Шахов.

- Вы свою миссию провокатора выполнили, - бросает вдогонку покидающему градсовет Виктору Шахову Андрей Кривцов.

Прошлый век для нового поколения

- Этой работой мы создаем пространство для нового поколения, - отметил еще один экс-главный архитектор Сум Юрий Харченко, поддерживая работу А.Биленко.

Примечательно, что решения для «нового поколения» принимают строители и архитекторы прошлого века, беря за основу и дорабатывая проект 40-летней давности.

На сей раз Андрей Кривцов в процессе обсуждения проекта преимущественно давал слово членам градсовета. Жители микрорайона могли задать вопросы автору проекта уже после голосования. «Вот покажите, по какой дороге поедут машины к школе?» - спрашивали они Александра Биленко, сетуя, что сейчас весь транспорт из новостроек идет через их двор. Кстати в знак протеста против такого положения дел в июне этого года жильцы дома на проспекте Лушпы,7 перекрывали дорогу. Автор проекта уверял, что места для проезда машин хватит. Жильцы сомневаются, считая, что принимать решение о застройке этого участка рановато: мол, надо подумать, раз это такой важный район города – второй центр. Лучше провести конкурс, сопоставив лоббируемый застройщиком проект с другими предложениями. Но градсовет с мнением А.Эпифанова и Н.Ильченко согласился почти со 100-процентной готовностью принимать и строить. Впереди – решение исполкома. И реакция жителей микрорайона, которые уже неоднократно акциями протеста демонстрировали готовность бороться за свои интересы.

За чей счет инфраструктура

В комментарии нашему корреспонденту председатель правления АО «Сумстрой» Александр Бритов объяснил, что компания-застройщик готова на паях с городом строить детский сад и школу, а за свой счет - площадь, стоянки и собственно саму эспланаду. И эти затраты повлияют на стоимость жилья. «Квартиры в этом комплексе будут дороже, т.к. строится новый современный центр города, который будет обеспечивать все потребности жильцов», - сказал А.Бритов.