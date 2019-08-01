Экономика

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Вчера 18:50272

«Нова Пошта» на Сумщині: в області вже працює понад 110 відділень ®

В Україні активно зростає кількість користувачів, які купують товари в інтернеті. Це швидко і зручно – вибрав що потрібно, замовив і чекаєш на доставку.

Інтернет-магазинів, що пропонують товари на будь-який смак, зараз безліч, а доставку здійснюють поштові оператори. Лідером серед них є «Нова Пошта», яка вже має понад 4,2 тисячі відділень по всій Україні і в цьому році робить акцент на розвиток мережі у селах.

«З початку року ми відкрили 1200 відділень по всій Україні. Здебільшого у невеличких містах та селах. Навіщо ми це робимо? Бо хочемо, щоб кожен міг отримати бажані товари. Нова Пошта допомагає розвиватися бізнесу і об’єднує людей по всій країні», - коментує Олександр Бульба, директор «Нова Пошта».

Активно розширюється мережа оператора й на Сумщині. Як розповіли виданню у компанії, лише за липень цього року в нашій області відкрилося 17 нових відділень «Нова Пошта», найбільше в Тростянецькому і Глухівському районах  Всього ж на Сумщині працює вже більше 110 відділень оператора.

Щоб отримувати посилки було не лише зручно, але й швидко, компанія постійно вкладає гроші в інфраструктуру. Так, у травні був відкритий Хмельницький інноваційний термінал (ХІТ) – сортувальний центр, який здатен обробляти 8,5 тис. посилок на годину. Всього за перше півріччя «Нова Пошта» доставила майже 100 млн посилок. 

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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