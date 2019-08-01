«Нова Пошта» на Сумщині: в області вже працює понад 110 відділень ® В Україні активно зростає кількість користувачів, які купують товари в інтернеті. Це швидко і зручно – вибрав що потрібно, замовив і чекаєш на доставку.

Інтернет-магазинів, що пропонують товари на будь-який смак, зараз безліч, а доставку здійснюють поштові оператори. Лідером серед них є «Нова Пошта», яка вже має понад 4,2 тисячі відділень по всій Україні і в цьому році робить акцент на розвиток мережі у селах.

«З початку року ми відкрили 1200 відділень по всій Україні. Здебільшого у невеличких містах та селах. Навіщо ми це робимо? Бо хочемо, щоб кожен міг отримати бажані товари. Нова Пошта допомагає розвиватися бізнесу і об’єднує людей по всій країні», - коментує Олександр Бульба, директор «Нова Пошта».

Активно розширюється мережа оператора й на Сумщині. Як розповіли виданню у компанії, лише за липень цього року в нашій області відкрилося 17 нових відділень «Нова Пошта», найбільше в Тростянецькому і Глухівському районах Всього ж на Сумщині працює вже більше 110 відділень оператора.

Щоб отримувати посилки було не лише зручно, але й швидко, компанія постійно вкладає гроші в інфраструктуру. Так, у травні був відкритий Хмельницький інноваційний термінал (ХІТ) – сортувальний центр, який здатен обробляти 8,5 тис. посилок на годину. Всього за перше півріччя «Нова Пошта» доставила майже 100 млн посилок.