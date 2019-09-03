Газовики вводят сумчан в заблуждение, предлагая закупить дорогой газ на зиму — АМКУ «Нафтогаз» предлагает потребителям заранее закупить газ на зиму по цене на 226 грн дороже, чем сегодня, заявили в АМКУ.

НАК «Нафтогаз Украины» не предоставляет потребителям полной и точной информации о цене газа в рамках акции Твоя энергонезависимость по созданию газового запаса к отопительному сезону. Таким образом потребители могут быть введены в заблуждение, сообщает Антимонопольный комитет Украины, пишет НВ.

АМКУ утверждает, что «Нафтогаз» продает потребителям газ, который они смогут использовать зимой, дороже действующей на него цены.

«По результатам проведенного Антимонопольным комитетом анализа установлено, что информация, размещенная на сайте газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» относительно продукта Газовый фонд в рамках акции «Твоя энергонезависимость», не содержит полных и точных условий Дополнительного соглашения, которое должен подписать потребитель», — сообщили в Комитете.

Согласно этому соглашению:

— потребитель, оплачивая поставщику средства из расчета заказанных объемов природного газа по цене, определенной в договоре, приобретает право получить эти объемы в период с 1 октября 2019 до 31 марта 2020 только в случае, если действующие на момент поставки цены будут выше, чем цена, по которой была осуществлена предоплата;

— в случае, если в течение того же периода цена на природный газ будет ниже цены, по которой была осуществлена предоплата, бытовом потребителю необходимо будет дополнительно оплатить стоимость потребленного природного газа, несмотря на наличие предоплаченного объема природного газа;

— вернуть свои средства потребитель сможет не раньше 1 апреля 2020 года.

«Если цена на газ зимой будет ниже, чем оплачена по акции в сентябре, то придется оплатить новый объем газа по новой, пусть и ниже, цене. А за уже приобретенный средства не вернутся — просто этот объем будет „ждать“, пока цена вновь повысится. А если цена так и останется ниже, то перерасчет будет возможен только после 1 апреля. И это не просто теория: действующая цена на природный газ для населения в августе 2019 года составляла 4770 грн за тысячу кубометров и была на 226 грн ниже цены по акции «Твоя энергонезависимость», — говорится в сообщении АМКУ.

Антимонопольный комитет рекомендовал газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» и региональным газоснабжающим компаниям прекратить распространение неполной и неточной информации, поскольку это содержит признаки нарушения Закона Украины о защите от недобросовестной конкуренции.

Одновременно Комитет обратился к Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг с предложением принять меры по обеспечению контроля за соблюдением газоснабжающими компаниями лицензионных условий.

Рекомендации АМКУ также направлены в Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины, Кабинет министров и Офис президента Украины.

Как сообщалось, «Нафтогаз Украины» предложил украинцам заранее закупить газ на отопительный сезон. Потребитель может приобрести до 25 тыс. кубометров газа до 25 сентября по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона. Для этого нужно обратиться к газсбыту, подписать дополнительное соглашение, внести предоплату. Ожидаемая выгода — пользоваться дешевым газом во время отопительного сезона, оплачивая только стоимость его транспортировки/распределения.