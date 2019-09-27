Як працюють кар’єрні радники Сумської обласної служби зайнятості Новий підхід до клієнта дає перші результати - процес пошуку роботи та комплектування вакансій прискорюється, зменшується кількість безробітних, які «зависають» на біржі, втрачаючи мотивацію до працевлаштування.

- Головне наше завдання – аби жителі Сумщини були з роботою, а роботодавці мали працівників, які відповідають їхнім потребам, щоб громадяни бачили перспективність життя і роботи в Україні та поверталися із заробітків з сусідніх країн, - говорить директор обласного Центру зайнятості Володимир Підлісний, акцентуючи увагу на тому, що з кожним днем служба зайнятості стає більш динамічною та зручною.

З початку 2019 року Державною службою зайнятості запроваджено інститут кар’єрного радника. Як працюють нові фахівці, з якими викликами сьогодення стикаються і як втілюють в життя нові стандарти спілкування з клієнтами, ми дізнавались на прикладі Краснопільської філії Сумського обласного центру зайнятості. На сьогоднішній день там працюють чотири кар’єрних радники. У тому числі заступник директора (технолог), який теж надає послуги як кар’єрний радник. З початку року завдяки кар’єрним радникам 502 людини з числа безробітних отримали роботу. Крім того, 290 клієнтів працевлаштовані до набуття статусу безробітного. Тут відмінно спрацювали в тому числі й адміністратори.

Директор Краснопільської філії Сумського обласного центру зайнятості Галина Акименко вважає інститут кар’єрних радників великим плюсом і дуже своєчасним кроком як для фахівців служби, так і для її клієнтів:

- Ми весь час вдосконалюємось для того, щоб покращити роботу служби. Наші спеціалісти проходять навчання у Києві, в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості, в Сумському обласному центрі зайнятості. Запровадження інституту кар’єрних радників - це новий стандарт нашої роботи, великий плюс та дуже вчасний крок, щоб ми «не повигорали» і мали можливість більш ефективно працювати з людьми. Сьогодні суспільство потребує нашої допомоги не тільки як фахівців з пошуку кадрів для роботодавців. Важливо, щоб людина, якій ми знайшли роботу, там затрималася. Ми не тільки направляємо її до роботодавця, а й контролюємо – працює вона чи ні. Дуже важливо, щоб вони не стали «одноденками», тому на етапі пошуку роботи варто входити в положення кожного клієнта.

Посада кар’єрного радника, перш за все, передбачає індивідуальний підхід до кожного клієнта, якісне надання послуг з урахуванням усіх можливостей і навіть більше. Ми враховуємо сімейний стан шукача роботи, наявність дітей, усі обставини, які можуть вплинути на рішення щодо працевлаштування. Я вважаю, що державний соціальний захист для того й існує, щоб допомогти людині у важкій ситуації. Дійсно, враховуючи об’єктивні чинники, ми не всім можемо знайти бажану роботу, але іноді достатньо просто слушної поради. Уявіть собі: село, важко доїхати, невідповідність місця проживання та робочого місця. Тому входиш у положення, вивчаєш ситуацію, виїздиш до роботодавця, вирішуєш питання щодо можливих компромісів – так крок за кроком кар’єрний радник веде клієнта до цілі.

Я вважаю: якщо не шаблонно ставитись до своєї місії і під час спілкування націлювати людину на працевлаштування, результат буде краще. Адже звертаються різні люди, кожен зі своїм характером, і до кожного треба знайти індивідуальний підхід. Як показує мій досвід, спочатку всі хочуть працювати. Але якщо одразу роботи немає, проходить місяць-два, з людиною ніхто не контактує, вона відчуває себе покинутою, втрачає зацікавленість до пошуку роботи, поступово переходячи в комфортний для себе стан тривалого безробіття.

Кар’єрний радник постійно мотивує своїх клієнтів, пропонуючи їм чи то навчання, чи то стажування; якщо потрібна додаткова інформація – запрошуємо на семінар, а можемо спробувати ще якісь варіанти: якщо клієнта влаштує сезонна робота, давайте поспілкуємося з роботодавцем, а можливо він наважиться стати приватним підприємцем… Тобто це той двигун, який надає можливість вибору і спонукає до ухвалення рішення. І людина розуміє: кар’єрний радник – це державний службовець, який радить фахово і по-доброму. Термін перебування на обліку до моменту працевлаштування у нас дійсно скоротився. Оце і є результат нашої роботи – ми реально працевлаштовуємо, максимально враховуючи потреби як людини, котра шукає роботу, так і роботодавця.

Треба відмітити, що сьогодні роботодавець уже не той – за певного рівня заробітну плату він хоче отримати відповідного фахівця. Але у нас, на жаль, сільськогосподарський район - заробітна плата не дуже висока, переважно мінімальна. Хоча в сезон польових робіт працівники деяких сільськогосподарських підприємств отримують по 10-12 тис грн. І якщо раніше у міжсезоння люди йшли до служби зайнятості, то тепер тенденція змінюється: щоб не втратити працівників, яких ми до них направили, їх не звільняють. Це теж непрямий плюс від удосконалення нашої роботи.

Недарма на державному рівні ввели таку посаду, адже, спілкуючись з людьми, можна вирішити важливі питання. На жаль, наявність робочих місць і бажання людей ставати приватними підприємцями залежить не тільки від служби зайнятості, а й від рівня розвитку економіки громади, регіону та країни в цілому. Але, сподіваючись на краще, ми працюємо на максимальний результат в існуючих умовах.

Валентина Стрикиця, кар’єрний радник Краснопільської філії Сумського обласного центру зайнятості розповіла, що саме може запропонувати клієнтові:

- Один кар’єрний радник нашої філії обслуговує близько 150 людей. Для кожного клієнта складається індивідуальний план працевлаштування відповідно до його професійних здібностей, мотивації до працевлаштування, запиту на ринку праці. Відповідно до складеного плану пошуку роботи прописуються та здійснюються конкретні заходи. Якщо, наприклад, виявляється, що при працевлаштуванні людина не вміє спілкуватися з керівником підприємства, їй пропонують прослухати спеціальний семінар. Велика кількість людей, які проживають у селі, взагалі не знають, як шукати вакансії. Ми їх теж навчаємо.

Кар’єрний радник дізнається, на що людина може погодитись, аби знайти роботу. Однак людину, яка деякий час просиділа вдома, завела господарство, але настав момент, коли неможливо вижити без працевлаштування, дуже важко зрушити з місця. Ми пропонуємо їй навчання (перенавчання), розглядаємо можливість виїзду за межі населеного пункту, де вона мешкає, можливість роботи вахтовим методом - обговорюються всі випадки, аби тільки допомогти у працевлаштуванні.

Буває й так, що людина вагається: зможе вона виконувати певну роботу чи ні. Тоді разом із роботодавцем вирішується питання працевлаштування тимчасового характеру. Якщо людина підходить, її беруть на постійну роботу. Тобто кар’єрний радник для безробітного ніби старший брат, який завжди вислухає і по-доброму підкаже, як діяти.

Ще одне цьогорічне нововведення – ми частково виконуємо рекрутингові функції. Дуже часто роботодавець подає вакансію, на яку ми з різних об’єктивних причин не маємо змоги влаштувати людей, які перебувають у нас на обліку. У такому випадку ми підключаємо різні джерела. Одним із таких джерел є база громадян, які колись перебували у нас на обліку (це ті, які працевлаштувалися або знялися з обліку, на жаль, без працевлаштування). Кар’єрний радник продивляється контингент своїх колишніх клієнтів, обдзвонює їх, пропонуючи роботу. Є випадки, коли саме з таких людей ми укомплектовуємо робочі місця. У підсумку і людина з роботою, і роботодавець з відповідним фахівцем – усі задоволені.

Є випадки, коли вакансія потребує спеціально навченого фахівця. Наприклад, з’явився попит на електрозварників та електрогазозварників. Тому на замовлення роботодавців направлено на навчання за цими спеціальностями людей з категорії безробітних. До речі, ці вакансії нам запропонувала приватний підприємець - колишня безробітна, яка кілька років тому завдяки службі зайнятості започаткувала свій бізнес з виготовлення тротуарної плитки. Потім, теж за допомогою служби зайнятості, до справи долучився її син. Сімейний бізнес йде добре – ринки збуту розширюються не тільки по всій Україні, продукція експортується навіть в Польщу. Зараз підприємці вирішили зайнятися ще й виготовленням металевих конструкцій, запросивши у нас зварників. Що характерно: заробітна плата працівників цього підприємства – не менше 10 тисяч гривень на місяць. Для Краснопілля це велика знахідка.

Відгуки клієнтів

Ірина Яковлєва отримала роботу за сприяння кар’єрного радника Краснопільської філії Сумського центру зайнятості Віти Павлової:

- Я переселенка, приїхала з Донецька у 2014-му. Спочатку не було ані документів, ані трудової книжки. До Центру зайнятості прийшла в грудні. Мені дуже потрібна була робота, адже на руках двоє діточок та мама-пенсіонерка. Допомоги не було ніякої. Дівчата запропонували мені підучитися. Пройшла навчання на продавця. Мене влаштували на роботу продавцем у барі. Відпрацювала там чотири роки. Потім знову звернулася до служби зайнятості. У мене двоє маленьких дітей, і мене не влаштовував графік роботи – доводилося працювати і до 12-ї, і до першої години ночі. Моя мама вже похилого віку, вона стала скаржитися, що діти її не слухають. Тож треба було шукати іншу роботу. І я знову прийшла до дівчат. Вони мені допомогли влаштуватися в магазин, і тепер працюю за фахом – продавцем. Заробітна плата та умови праці мене влаштовують. Працюючи в магазині, я, можна сказати, зустріла свою долю: він - один із моїх покупців.

Отже, хто дійсно хоче працювати, а не просто «стояти» на біржі, той за допомогою кар’єрного радника знайде роботу.

Віта Рудика отримала роботу за сприяння кар’єрного радника Краснопільської філії Сумського центру зайнятості Валентини Стрикиці:

- Я по закінченні навчання в СумДУ в 2017 році стала на облік у службі зайнятості. Близько року мені пропонували різні вакансії у різних галузях. Але ці вакансії мене не задовольняли. Згодом я знайшла роботу завдяки моїй подрузі в Сумах. Проробила рік, і мене скоротили у зв’язку зі скороченням відділу.

Цікаво те, що повторно я не зверталася до служби зайнятості, але фахівець центру зателефонувала мені сама і спитала, чи часом не потрібна мені робота. Я відповіла, що дуже потрібна. Мені запропонували поспілкуватися з роботодавцем. Після співбесіди з ним я одразу стала до роботи. Працюю вже більше місяця секретаркою в дитячій музичній школі.

Тетяна Ковалець, отримала роботу за сприяння кар’єрного радника Краснопільської філії Сумського центру зайнятості Ольги Кузнєцової:

- У червні я залишилася без роботи. Довго не могла нікуди влаштуватися, бо попередній роботодавець не повертав трудову книжку. Коли він мені її повернули, я одразу прийшла до Центру зайнятості, стала на облік. Тут врахували усі мої побажання відносно працевлаштування і впродовж місяця запропонували декілька вакансій. З сьогоднішнього дня я вже працюю продавцем продовольчих товарів. До того теж працювала продавцем, але зараз умови праці набагато кращі: зручний графік роботи, зручно діставатися. У мене в цьому році двоє першокласників – дівчинка та хлопчик, тому для мене це важливо. Дівчатам з Центру зайнятості велике спасибі.

®