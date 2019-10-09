Экономика

admin
admin
24.10.2019 14:45378

Canada Goose: бренд, родившийся из мечты ®

История некоторых компаний — это история о том, как даже самые смелые и невероятные мечты могут воплотиться в реальность. Обычно именно такой путь становится кратчайшей дорогой к успеху.

Так произошло и с компанией по производству сверхтеплой пуховой одежды Canada Goose. Разбираемся, как небольшое семейное дело достигло вершин успеха всего за одно десятилетие. 

Начало истории

В середине 50-х годов поляки массово эмигрируют в Канаду. Один из таких переселенцев, Сэм Тик, приехавший в страну за лучшей жизнью, открывает компанию по производству шерстяной одежды Metro Sportswear. Отсюда начинается история будущего бренда Canada Goose. Вначале компания отшивает теплые кофты и свитера, а двадцать лет спустя к производству присоединяются дочери Сэма, после чего фабрика начинает отшивать теплую верхнюю одежду для лесников Онтарио и муниципальной полиции.

Шаг вперед 

В 1980-е годы лидирующую позицию в компании занимает зять Сэма — Дэвид Рейс. Он меняет название на Snow Goose и корректирует ее профиль — бренда сосредотачивает внимание на производстве пуховых парок. Уже 1982 году первый канадец покоряет вершину Эвереста в пуховике от Snow Goose. Так модель «big mountain» становится популярной на весь мир. Благодаря легкости и отличному удержанию тепла, она идеально подходит для экстремальных условий альпинистских походов и выдерживает очень низкие температуры.

Расширение рынка

Уже в 1990-е пуховики начинают продаваться за пределами Канады: первым крупным рынком становится Европа. Именно в это время бренд получает свое сегодняшнее название, так как оказывается, что на европейских просторах уже существует компания с названием Snow Goose. К концу 90-х управление переходит в руки сына Дэвид Рейса — Дэни, и компания выходит на новый этап развития.

Всемирное признание

В 1997 году Дэни Рейс добавляет на логотип гордую надпись Made in Canada, а также полностью переносит все этапы производства в Канаду. В 2004 году в прокат выходит легендарный фильм-катастрофа о ледниковом периоде «Послезавтра». Герои фильма полностью экипированы одеждой Canada Goose, что делает бренд невероятно популярным и утверждает его в статусе лучшей одежды для экстремальных холодов. В 2007 году компания спонсирует некоммерческую организацию по защите среды обитания полярных медведей Polar Bears International. С тех пор от $5 до $25 с каждой покупки перечисляется в этот фонд. 

Купить пуховики Canada Goose в Украине

На сайте https://www.studio-fashion.com/ вы можете найти множество моделей этого бренда. Куртки Canada Goose одинаково хорошо подходят для ношения в городе и на природе, отлично защищают от холода и не давят на вас своим весом. Studio Fashion представляет вещи канадского бренда в Украине уже несколько лет. Компания гарантирует аутентичность всех изделий и обеспечивает доставку отсутствующих моделей в кратчайший срок.

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