«Кусум Фарм» — компания с экологическим мышлением ® Наша жизнь неразрывно связана с техническим прогрессом — он облегчает нам жизнь благодаря полезным изобретениям и новым научным открытиям. Стараясь сделать мир лучше, их используют и для защиты окружающей среды. Наиболее ответственные производители еще на начальном этапе строительства учитывают все моменты, которые в будущем могут повлиять на их деятельность и экологический имидж.

Одна из таких — группа компаний «Кусум», которая входит в десятку крупнейших фармацевтических компаний Украины, а ее предприятие «Кусум Фарм» в Сумах является одним из самых современных фармацевтических заводов на территории нашей страны.

Сегодняшние технологии предлагают различные способы решения существующих экологических проблем - от создания альтернативных видов топлива и транспорта до поиска новых, экологически чистых источников энергии и более разумного использования природных ресурсов Земли.

Применение современного оборудования

Завод «Кусум Фарм», являясь социально ответственным предприятием, изначально ставил перед собой цель, предполагающую не только производство высококачественных медицинских препаратов и создание рабочих мест, но и в обязательном порядке заботу об окружающей среде. Поэтому для его оснащения выбиралось самое современное оборудование, которое обеспечивает полный цикл производства лекарственных средств и при этом бережно относится к природе и здоровью работающих там людей. Инновационные технологические процессы производства жидких и твердых лекарственных препаратов обеспечивают минимизацию возможного пылеобразования. Для контроля над этим на заводе используются современные газоочистные установки (ГОУ), которые улавливают мельчайшие частички загрязняющих веществ и препятствуют их попаданию в атмосферу. Эти установки регулярно проходят очистку и проверку соответствия фактических параметров работы проектным показателям, и в случае необходимости осуществляется своевременная замена фильтровальных материалов. Особое внимание уделяется постоянному контролю предельно допустимых выбросов.

Эффективная переработка мусора и других вредных отходов

Завод занимает активную позицию в вопросах защиты окружающей среды, стараясь радикально решать проблему отходов. Реальные «зеленые» шаги в этом направлении заключаются в максимальном сокращении отходов производства. Ведется раздельный сбор производственных отходов, после чего их передают специализированным организациям. Также организован раздельный сбор бытовых отходов: макулатуры, пластика, стекла, отработанных пальчиковых батареек.

Замена источников света

Идя в ногу со временем, компания постепенно отказывается от люминесцентных ламп, отдавая предпочтение более экологичным энергосберегающим светодиодным лампам, которые не содержат ртути или других вредных примесей.

«Зеленый офис»

В последнее время все больше компаний старается активно содействовать сохранению ресурсов нашей планеты. Такое понятие, как «зеленый офис», наглядно демонстрирует это стремление, предлагая концепцию управления, которая основана на уменьшении потребления воды, энергии и других ресурсов; повторном использовании материалов; потреблении товаров и услуг, которые минимизируют влияние на окружающую среду. Компания «Кусум Фарм» старается придерживаться этих принципов. Кроме того, она не забывает о зелени в прямом смысле, заботясь о ландшафте и зеленых насаждениях на территории предприятия и главного офиса. Все это вместе взятое повышает экокультуру сотрудников и персонала.

Планы на будущее

В скором времени на территории завода планируется реализация энергосберегающих проектов уличного освещения, основанных на солнечных батареях, а также установка солнечных коллекторов для горячего водоснабжения. Есть и более амбициозные планы — переход на гибридные автомобили, внедрение проекта жалюзи SolarGaps, к слову, созданного в Украине, и многое другое.

Об экологических проблемах сегодня с трибуны ООН говорят дети и политики, призывая компании и каждого человека в отдельности задуматься над этим и начать действовать. «Кусум Фарм» же делает это с первого дня своего существования.