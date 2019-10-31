Сумщина взялася за дороги Завдяки збільшенню фінансування приводяться до ладу не тільки дороги державного значення, а й місцевого, які десятиліттями не бачили ремонту.

Про сучасні тенденції відновлення автодорожньої мережі області розповідає начальник управління інфраструктури облдержадміністрації Володимир Дудченко.

Що змінилося на місцевих дорогах

У Сумській області 2100 км доріг державного значення і 5100 місцевого. З 1 січня 2018 року всі дороги місцевого значення були передані на баланс обласної державної адміністрації – у підпорядкування управління інфраструктури, а фінансування робіт почалося через державний дорожній фонд. Ситуація з фінансами почала виправлятися. Обсяги фінансування з року в рік збільшуються: цього року Сумщина отримала державну субвенцію на чверть більшу, ніж у попередньому – 573,3 млн грн. Надходження відповідають затвердженому Мінфіном плану. Залучення підрядників здійснюється створеним рік тому державним підприємством «Дороги Сумщини» - усе відбувається на конкурсних засадах за допомогою електронної системи «ProZorro».

Враховуючи пропозиції місцевих громад, по 229,3 млн грн спрямовано на поточний середній та поточний дрібний ремонт доріг місцевого значення, а 114,6 млн грн – на поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. За ці кошти було відремонтовано 61 вулицю у 12 населених пунктах, зокрема в Охтирці, Лебедині, Тростянці, Дружбі, Ворожбі, в тому числі 19 - у Сумах. Значно покращилося сполучення з Сумами для жителів Піщаного - до села відремонтовано дорогу на суму 8 млн грн. Загалом на відновлення доріг у Сумах використано 41 млн грн. По області поточний середній ремонт проведено на 39 дорогах (32 км), аварійний та ямковий ремонт здійснено на площі 250 тис. кв. м.

Згідно з доведеними показниками фінансування доріг місцевого значення на наступний рік, Сумщина отримає ще більшу суму - 868 млн грн. Для більш ефективного використання коштів, які тепер надходять у достатньо великих обсягах, управління інфраструктури облдержадміністрації розробило проект обласної програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення Сумської області на 2020-2023 роки. Дана програма була затверджена рішенням сесії Сумської обласної ради від 25.10.2019 р.

Як ремонтують дороги державного значення

З 2002 по 2016 роки обсяги фінансування дорожніх робіт скорочувались, у той же час ціни на будівельні матеріали зростали. Недофінансування стало причиною недотримання міжремонтних термінів при експлуатації доріг, прискорення їх руйнування і як наслідок – збільшення витрат на утримання та зниження рівня безпеки руху.

Тенденція почала змінюватись тільки в 2017 році. Збільшення фінансування дало можливість підвищити обсяги ремонтних робіт. 2018 року розпочалися роботи в рамках державного інвестиційного проекту «Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ – Суми - Харків (у межах Сумської та Чернігівської областей) до сучасних технічних вимог», розробленого Службою автомобільних доріг у Сумській області, вартість якого для Сумської області складає 4,5 млрд грн. Була повністю відремонтована ділянка дороги Харків - Охтирка (21,7 км), розпочалися роботи з реконструкції мосту в Климентовому на дорозі Суми - Полтава. На жаль, обіцяні кошти на саму дорогу Суми - Полтава 2019 року виділені не будуть.

Державним інвестиційним проектом передбачено відновлення 180 км доріг у Сумській області. На дорозі Київ – Суми - Юнаківка має бути відремонтовано 109 км, вартість робіт становить понад 2,7 млрд грн. Вартість ремонту ділянки від Сум до Охтирки дороги Суми - Харків (70 км) складає майже 1,8 млрд грн. Загальна вартість мосту через Ворсклу в Климентовому – 160 млн грн.

Цього року сума виконаних робіт з реконструкції мосту склала 60 млн грн, торік – 36 млн грн. Першу чергу будівництва цього об’єкту вже завершено - 1 жовтня було відкрито рух по збудованій частині мосту. Були виконані роботи із заглиблення паль, влаштування монолітних залізобетонних опор, монтування залізобетонних балок. Влаштована монолітна залізобетонна плита, змонтована центральна прогонова будова, покладена основа та нижній шар покриття. Наразі триває друга черга реконструкції, в рамках якої здійснюється демонтаж старого мосту, після чого буде зведено нову конструкцію, яку з’єднають з уже збудованою частиною. Наступного року реконструкцію буде повністю завершено.

Цього року повністю завершено поточний середній ремонт ділянки дороги Миколаївка – Семенівка - Новгород-Сіверський – Глухів – КПП «Катеринівка» (8,2 км), а також капітальний ремонт ділянки протяжністю 4,9 км дороги Київ – Суми - Юнаківка – від кордону з Чернігівською областю у напрямку міста Ромни. Були виконані роботи з холодного фрезерування, влаштування основи з оптимальної щебенево-піщаної суміші, обробленої цементом, шарів покриття з асфальтобетону та щебенево-мастикового асфальтобетону.

Обсяг фінансування з державного та місцевих бюджетів на поточний дрібний ремонт та експлуатацію доріг державного значення в області в 2019 році складає 261,2 млн грн. Завдяки збільшенню фінансування відремонтовано 16,2 км доріг та три мостових переходи; виконано аварійний ремонт шляхопроводів у Білопіллі, Кролевці та Комишах Охтирського району.

Для забезпечення своєчасного початку робіт, запланованих на наступний рік на автодорогах Київ – Суми - Юнаківка, Суми - Полтава, Суми – Краснопілля - Богодухів, КПП «Миколаївка» - Семенівка – Новгород-Сіверський – Глухів – КПП «Катеринівка», організовані процедури закупівлі на 2020-21 рр.

У зв’язку із затвердженням «Укравтодором» Типового довгострокового договору на експлуатаційне утримання автодоріг загального користування та відповідного законодавства Службою автомобільних доріг вперше організовано та оголошено чотири процедури закупівлі послуг на 2,5 роки на суму 2,2 млрд грн.

Залишилося дві біди - важковаговики та злодії

У той час, коли ситуація з фінансуванням почала виправлятися, найгострішою та найболючішою проблемою сумських доріг залишається великоваговий транспорт. Дороги, які були збудовані в 1970-80-х роках, не розраховані на допустимі на сьогодні навантаження (для доріг державного значення загальна маса автомобіля становить 40 т, місцевого – 24 т). А що вже говорити, якщо вага автомобіля сягає 50-60 т. Застаріле покриття не витримує таких навантажень – утворюються колії, здиблення, аварійна ямковість, які становлять загрозу безпеці дорожнього руху. У таких умовах передчасно руйнуються навіть нещодавно відремонтовані ділянки доріг. Вирішенням цієї проблеми може стати дієвий ваговий контроль з боку Укртрансбезпеки.

Ще одне досить гостре питання – крадіжки дорожніх знаків, стійок, металевого огородження, на відновлення яких потрібні чималі кошти. Тому громадяни, які це роблять, повинні усвідомлювати, що руйнація засобів організації дорожнього руху створює небезпеку на дорозі, та нести за це передбачену законом відповідальність.

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