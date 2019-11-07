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Кто будет убирать снег на Сумщине

Зима в Украине будет капризной. Прогнозируются переменно-дождливый декабрь с мокрым снегом, крепкие январские морозы, снежный февраль. Нужно уже сейчас задуматься, кто же займется уборкой и вывозом снега в Сумах.

Если вы уже ощущаете запах мандаринов и скачиваете рождественские комедии, поздравляем - зима в полушаге от вас. «Но это только одна сторона медали», - скептически подумают уважаемые автомобилисты, собственники торговых центров, супермаркетов и придомовых территорий. И будут правы. Снег, лед, слякоть, обледеневшие  площадки, печальная статистика ДТП и традиционное «Поскользнулся – упал…» – об этом тоже не будем забывать. Но мы оставим в стороне этот незначительный внутренний диссонанс и послушаем, что же нам обещают синоптики. 

Чего ожидать от зимы 2020?

По долгосрочным прогнозам, зима в Украине будет капризной – переменно-дождливый декабрь с мокрым снегом, крепкие январские морозы в тандеме из сибирским воздухом и морозный, снежный февраль. Если кто-то ждет снежных заметов, то частники и дорожники уже сейчас ищут способы обезопасить свой бизнес и решить, кто же будет убирать дороги и вверенные им территории от навалов снега и льда.

Подготовка к зиме – серьезное испытание для дорожников и коммерческих структур

Согласитесь, не хотелось бы в этом году стоять в пробках за метровыми сугробами, и таки заранее подготовиться к зиме, избежав снеговых коллапсов.

Благо, не первый год в Сумах заранее готовятся к зимнему содержанию – мобилизуют технику и заготавливают реагенты (соль и песок). Сейчас остро стоит проблема состояния спецтехники наших дорожников, а средства на ремонт техники и запчастей выделяются не всегда. Поэтому все чаще заказчики (госструктуры и частники) обращаются к частным фирмам, для которых уборка и вывоз снега – обычное дело.

Имея свой автопарк для чистки снега и льда, профессиональные бригады качественно и оперативно ведут работы по надлежащему содержанию дорог и тротуаров с помощью техники и вручную.

Перенимаем заграничный опыт

В последнее время спросом пользуется децентрализованная структура зимнего содержание дорог. К примеру, финны давно уже заключают договора с частными фирмами, которые круглосуточно следят за состоянием дорог, площадок, частных секторов и т.д., убирают снег, лед, посыпают дороги песком и гранотсевом. В Швеции 100 тыс км дорог обслуживают исключительно частные фирмы своими машинами, поддерживая дороги в хорошем состоянии. 

Одно из преимуществ такого подхода – все материально-финансовые вопросы, а также наличие рабочего персонала ложится на плечи подрядчиков. Согласитесь, очень удобно и комфортно.  

Уборка снега в частном секторе

К слову, в Сумах тоже все чаще стали обращаться к частным предприятиям, которые непосредственно занимаются обслуживанием и ремонтом дорог, и в частности в зимнее время. По опыту прошлых лет, качественно с уборкой снега и льда справилась компания «Роад Констракшн». И не удивительно. В ее арсенале задействованы: экскаваторы-погрузчики, фронтальные погрузчики, автогрейдеры, трактора со щетками, снегоуборочные машины, самосвалы.

Прошлой зимой некоторые работы по очистке дворов частного сектора от снега и льда, а также территориальных объединений проводились бригадами именно этой компании.

Если прислушаться к прогнозам «Укргидрометцентра», этой зимой выпадет немало снега, и здесь возникает вопрос – как быть той половине населения города, которая проживает именно в частном секторе. В эти труднодоступные районы техника дорожников практически не добирается, поскольку загружена очисткой именно центральных дорог. Соответственно уборка и вывоз снега остается острым и наболевшим вопросом для жителей этих районов. «Роад Констракшн» уже сейчас готовится с должным вниманием содержать внутридворовые дороги частного сектора.

Рациональное решение проблемы уборки снега и льда – это объединение улиц одного района, которое готово сотрудничать с подрядчиком, возлагая на него обязанности по должной уборке территории от снега днем и ночью. 

Как будем сотрудничать этой зимой

Бригады «Роад Констракшн» готовы убирать дороги и тротуары от снега и льда, скалывать лед, погружать снежно-ледовые смеси и вывозить снег, а также посыпать дорогу противогололедными материалами. 

Сотрудничать с частным предприятием очень удобно – заключаешь договор, решаешь вопрос с формой и сроками оплаты, и можешь спать спокойно – «в сугробах тебя не заметет». Подрядчик полностью несет ответственность за надлежащие содержание территории в любое время суток.

Как минимум, проект по уборке и вывозу снега запущен успешно и в Сумах есть кому убирать снег этой капризной зимой!   

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