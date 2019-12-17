Экономика

admin
admin
Вчера 15:30248

Какие направления в коммерческой фотографии будут востребованы в 2020 году? ®

Для тех, кто планирует зарабатывать на фотографии, но пока не имеет достаточно знаний, чтобы смело нарушать правила и игнорировать тренды

Главное в коммерческой фотографии – показать продукт так, чтобы целевая аудитория им заинтересовалась. Далеко не каждая рекламная фотосъемка рассчитана на группу, которая в основном, и участвует в формировании тенденций и сама же является их потребителем. Но общие направления, подходы, тренды как минимум необходимо знать – все-таки, они формируются не сами по себе, а частично – под явные или неявные запросы аудитории.

1. Фокус на детали (Отличная новость для новичков)

Брендам нужно “открываться” перед своей аудиторией: показывать продукт как он есть, чтобы у покупателей не возникало когнитивного диссонанса при сравнении рекламной картинки и их покупки, делиться внутренними новостями компании, показывать лица сотрудников. В чем для вас отличная новость? С какой-то стороны, вас ждет меньше работы. Можно и нужно меньше ретушировать фото – пусть потенциальный покупатель видит продукт крупным планом со всеми деталями.

2. Переход на вертикаль

Смартфоны задают тон фотографы начали адаптироваться под привычный формат визуального контента для сегодняшнего потребителя. 

3. Приглушенные оттенки

Это не значит, что яркость больше не комильфо. Однако, прослеживается тенденция использования приглушенных эффектов для придания картинке утонченности. Так что у вас прекрасная возможность и быть в теме, и экспериментировать с освещением и фильтрами.

4. Связь с природой

Мы глубже погружаемся в технологический мир, и поэтому более резко чувствуем, как нам недостает природного окружения. Даже если вам придется снимать товары, не имеющие никакого отношения к теме экологии, попробуйте сделать фотосессию на улице, впустив в кадр природу. Это сразу выделит товар среди множества похожих. 

5. Минимализм

Тот же Инстаграм со своими фильтрами тоже повлиял на возвращение этого тренда чтобы быть замеченным, нужно лишать фотографии визуального “шума” и акцентировать внимание на самом продукте или моделях. Чтобы сделать минималистическую фотосессию, присмотритесь, что можно убрать в кадре, при этом сохранив идею. Упростите фон по максимуму, используйте минимум дополнительных предметов. 

Экономика
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