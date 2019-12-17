Какие направления в коммерческой фотографии будут востребованы в 2020 году? ® Для тех, кто планирует зарабатывать на фотографии, но пока не имеет достаточно знаний, чтобы смело нарушать правила и игнорировать тренды

Главное в коммерческой фотографии – показать продукт так, чтобы целевая аудитория им заинтересовалась. Далеко не каждая рекламная фотосъемка рассчитана на группу, которая в основном, и участвует в формировании тенденций и сама же является их потребителем. Но общие направления, подходы, тренды как минимум необходимо знать – все-таки, они формируются не сами по себе, а частично – под явные или неявные запросы аудитории.

1. Фокус на детали (Отличная новость для новичков)

Брендам нужно “открываться” перед своей аудиторией: показывать продукт как он есть, чтобы у покупателей не возникало когнитивного диссонанса при сравнении рекламной картинки и их покупки, делиться внутренними новостями компании, показывать лица сотрудников. В чем для вас отличная новость? С какой-то стороны, вас ждет меньше работы. Можно и нужно меньше ретушировать фото – пусть потенциальный покупатель видит продукт крупным планом со всеми деталями.

2. Переход на вертикаль

Смартфоны задают тон – фотографы начали адаптироваться под привычный формат визуального контента для сегодняшнего потребителя.

3. Приглушенные оттенки

Это не значит, что яркость – больше не комильфо. Однако, прослеживается тенденция использования приглушенных эффектов для придания картинке утонченности. Так что у вас прекрасная возможность и быть в теме, и экспериментировать с освещением и фильтрами.

4. Связь с природой

Мы глубже погружаемся в технологический мир, и поэтому более резко чувствуем, как нам недостает природного окружения. Даже если вам придется снимать товары, не имеющие никакого отношения к теме экологии, попробуйте сделать фотосессию на улице, впустив в кадр природу. Это сразу выделит товар среди множества похожих.

5. Минимализм

Тот же Инстаграм со своими фильтрами тоже повлиял на возвращение этого тренда – чтобы быть замеченным, нужно лишать фотографии визуального “шума” – и акцентировать внимание на самом продукте или моделях. Чтобы сделать минималистическую фотосессию, присмотритесь, что можно убрать в кадре, при этом сохранив идею. Упростите фон по максимуму, используйте минимум дополнительных предметов.