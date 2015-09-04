Какой рекорд установила Сумщина в прошлом году?

Нас, прежде всего, инвтересует Сумщина.
В Сумской области предоставили наибольшее количество «теплых кредитов», которые получили граждане ОСМД или ЖСК в 2014-2019 годах. Всего в течение пяти лет выдали 26 тыс. 932 кредитов. Также в области зафиксированы самые большие поступления от рентной платы «Укрнафты» в областной бюджет (более 126 млн грн). Напомним, что поступления от рентной платы зависят от объема добычи углеводородов в том или ином регионе, пишет Слово и дело.
Винницкая область в 2019 году заняла первое место по количеству подписанных деклараций о медобслуживании (охвачено 83% населения). В области подключили больше всего медучреждений к системе E-heals (94% медучреждений II уровня и все медучреждения III уровня).
Также Винницкая область отметилась рекордами в сельском хозяйстве. В области собрали самый большой урожай сахарной свеклы (1,2 млн тонн) и картофеля (1,8 млн тонн). В области больше всего произведено молока (714 тыс. тонн) и выращено домашней птицы (516 тыс. 642 тонн).
Волынская область заключила наибольшее количество действующих межрегиональных соглашений со странами ЕС. По данным рейтинга евроинтеграции областей, Волынь в целом заключила 92 соглашения. Среди других рекордов области – крупнейший урожай озимой ржи и овса.
Днепропетровская область отличилась в прошлом году наибольшим объемом реализованной промышленной продукции (почти на 390 млрд грн), а также произведенной строительной продукции (на 15,1 млрд грн). Кроме того, в области наибольшие объемы экспорта товаров (на 6,3 млрд долл.).
Интересно, что в Днепропетровской области самое большое количество домашних солнечных электростанций. Около 2 тыс. частных домов оборудованы солнечными панелями общей мощностью 49,8 МВт. В области самое большое количество людей пользуется многоканальным платным телевидением (более 152 тыс. человек).
В Донецкой области реализовали наибольшее количество проектов модернизации городской инфраструктуры через Государственный фонд регионального развития. В течение последних пяти лет в целом завершили 322 проекта.
Также в Донецкой области зафиксирован наибольший размер средней зарплаты, которая в 2019 году составляла 11 тыс. 952 грн. В области также установлен рекорд в животноводстве, в частности, выращено больше всего в Украине свиней в живой массе.
Житомирская область отметилась в прошлом году тем, что заняла первое место в общем рейтинге по формированию перспективных ОТО. Кроме того, в области собрали самый большой урожай гречихи.
В Закарпатской области 48% учреждений здравоохранения компьютеризированы и информатизированы. Это самый высокий показатель среди всех областей в Украине. Еще один рекорд Закарпатья – в 2019 году из области выехало самое малое количество населения (6 тыс. 625 человек).
Запорожская область в прошлом году достигла нескольких рекордных показателей в сельском хозяйстве. В области собран самый высокий урожай гороха, пшеницы и выращено больше всего овец и коз.
Ивано-Франковская область стала регионом-лидером по экономической евроинтеграции, набрав 41 балл из 50 возможных. Также в области самая высокая среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве (12 тыс. 767 грн).
Киевская область набрала максимальный балл в рейтинге инвестиционной эффективности областей. Также в области построили рекордное количество нового жилья и на местных птицефабриках получили больше всего яиц от домашней птицы.
Кировоградская область заняла первое место по количеству созданных опорных школ: 76 учебных заведений. Кроме того, область стала лидером в сборе урожая подсолнечника.
В Луганской области в течение последних пяти лет провели 203 проекта, профинансированных ЕИБ и ЕБРР, что является безоговорочным рекордом.
Во Львовской области насчитывается наибольшее количество действующих предприятий с иностранным капиталом из стран ЕС – 1 тыс. 657 предприятий. Неудивительно, что в прошлом году в области построили наибольшее количество нежилых помещений.
Николаевская область заняла первое место по количеству утвержденных местных бюджетов на 2020 год со стопроцентным результатом. Также по данным рейтинга евроинтеграции областей, в Николаевской области зафиксирован самый высокий средний прирост экспорта товаров в страны ЕС за последние три года (+ 27,2%).
Одесская область отличилась в 2019 году сразу несколькими рекордами. В регионе самое большое количество абонентов интернета в Украине (1 млн 111 тыс. человек). В прошлом году в области были зафиксированы наибольшие объемы экспорта услуг (на 581 млн долларов). В сельском хозяйстве область стала первой по урожаю ячменя, рапса и винограда. Также в Одесской области получили больше всего шерсти.
Полтавская область заняла первое место в Украине по количеству общин, воспользовавшихся механизмом межмуниципального сотрудничества (281 община). Кроме того, на Полтавщине собрали самый большой урожай кукурузы и вырастили больше всего крупного рогатого скота.
Рbвненская область стала первой в рейтинге прозрачности регионов, набрав 93% из 100%.
В Харьковской области в 2019 году был самый высокий уровень занятости населения трудоспособного возраста (почти 74%). Кроме того, в области собрали самый большой урожай проса.
Херсонская область традиционно отметилась на сельскохозяйственный ниве, собрав самый большой урожай риса и овощей.
В Хмельницкой области на ремонт дорог использовали почти все выделенные средства Дорожного фонда (98,4%). Также в регионе собрали больше всего сои, плодовых и ягодных культур. Кроме того, Хмельницкая область отличилась тем, что в местных ОТО работает больше всего старост (331 человек).
Черкасская область заняла первое место по количеству счетчиков для учета отопления в многоквартирных домах. В целом уже 98% домов оборудованы приборами учета.
В Черновицкой области в прошлом году был наименьший размер задолженности по выплате зарплат бюджетникам (0,2 млн грн). Также в области создано 8 информационных пунктов ЕС, что является всеукраинским рекордом.
Богатая черноземами Черниговская область заняла первое место по площади посевных озимой ржи под урожай 2020 года. В целом засеяно 22,6 тыс. га.
На главной площади города 5 сентября ожидают тысячу сумчан для создания «сумки счастья» размером 5 на 7 метров....