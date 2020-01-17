Компрессорное оборудование ® Компрессоры используются в самых разных сферах человеческой деятельности — везде, где применяются пневматические инструменты, приборы и оборудование. Компрессорная техника встречается практически повсеместно: в промышленности, строительстве, медицине, пищевом производстве и т.д. Компания DALGAKIRAN предлагает широкий выбор установок и оборудования для генерации сжатого воздуха.

Назначение и сфера применения

В переводе с латыни слово «компрессор» означает «сжатие», что объясняет принцип действия и назначение оборудования — повышение давления и транспортировка воздуха и других газов. Сжатый воздух используется в качестве энергоносителя для работы пневмоинструментов (пескоструй, краскопульт, отбойный молоток и т.д.) и медицинских аппаратов (например, стоматологических), для очистки и продувки агрегатов и систем, накачки шин и надувных изделий, опрессовки систем отопления и водоснабжения, а также в других промышленных и бытовых целях. Так, например, в багажнике практически каждого автомобилиста найдется компактный компрессор, используемый для подкачки шин.



Устройство и принцип работы

По сути, компрессорное оборудование представляет собой насос, способный создавать избыточное давление. Конструкция и принцип действия его при этом может быть различным. Обычно компрессорный агрегат работает от электродвигателя или двигателя внутреннего сгорания (бензинового или дизельного). Дополнительно компрессорное оборудование может быть снабжено баллоном-ресивером, в который нагнетается запас сжатого воздуха для дальнейшего использования. При таком конструктивном решении баллон обычно выступает в качестве каркаса, на который устанавливается сам компрессор. Баллон или рамная конструкция имеет колеса и опоры для удобства перемещения, и установки.

Особенности конструкции зависят от типа компрессорного оборудования:

Винтовые. Высокопроизводительные и малошумные компрессорные агрегаты, широко используемые в промышленности, благодаря своей экономичности и простоте в обслуживании. В их основе два винтовых ротора, которые при вращении сжимают воздух, проходящий между ними;

Поршневые. Бюджетное и простое в работе и ремонте оборудование, в котором избыточное давление создается поршнем, приводимым в движение посредством коленвала. Для создания высокого давления используются модели с двумя поршнями и баллонами-ресиверами;

Мембранные. В оборудовании этого типа сжатие и движение газа осуществляется за счет колебаний мембраны. Мембранные компрессорные агрегаты универсальны и могут использовать при работе не только с воздухом, но и с другими газовыми смесями. Компрессорное оборудование этого типа обладает небольшими размерами, способно создавать высокое давление, ремонтопригодно и просто в эксплуатации.

Также в промышленности применяется (но несколько реже) компрессорное оборудование иных конструкций: кулачковое, центробежное, спиральное. Но принцип действия у них тот же — сжатие газа происходит в ограниченном объеме при вращении или движении рабочего органа (ротора, барабана и т.д.).

Вышеописанное компрессорное оборудование и его разновидности называются объемными компрессорами — из-за своего принципа работы. Также существуют динамические компрессоры (например, турбокомпрессоры), в которых прокачка газа идет постоянным потоком. Сжатие газа и повышение давления происходит за счет центробежной силы или прохождения потока через специально предусмотренные каналы.

Виды и особенности оборудования

Производители воздушных компрессоров предлагают множество разновидностей, имеющих конструктивные особенности — вне зависимости от принципа действия оборудования. Достаточно взглянуть на компрессорное оборудование, представленное в нашем каталоге. Расскажем о нескольких наиболее распространенных разновидностях:

По особенностям охлаждения различают масляные и безмасляные компрессорные агрегаты. Первые более эффективны за счет использования масла для охлаждения. Вторые позволяют получать более качественный воздух — без примесей;

По типу привода различают компрессорное оборудование с ременным и прямым приводом. Первые способны обеспечить высокую производительность на низких оборотах, что положительно сказывается на их долговечности. Вторые — менее шумные и более производительные;

По дополнительным параметрам — компрессорное оборудование может быть снабжено осушителем воздуха, иметь возможность регулировки частоты вращения, что позволяет поддерживать постоянный уровень сжатия и давления с высокой точностью, оборудоваться кожухами для снижения уровня шума и вибраций и т.д.

Также компрессорные агрегаты могут сильно различаться размерами, мощностью, производительностью и другими характеристиками. Поэтому при выборе необходимо руководствоваться конкретными параметрами и особенностями эксплуатации агрегата.