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Ощадбанк відкриває доступ мікро- та малому бізнесу до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»

Ощадбанк розширює підтримку підприємництва і розпочинає кредитування мікро- та малого бізнесу в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%», запровадженої за ініціативи президента та прем'єр-міністра України.

Клієнти з будь-якого містечка країни можуть подавати заявки за посиланням https://www.oschadbank.ua/ua/579, а також у відділеннях Ощадбанку. 

Мета програми – завдяки державній підтримці відкрити підприємцям доступ до кредитів для розвитку і модернізації власного бізнесу. Це сприятиме стимулюванню підприємництва і, відповідно, посиленню конкурентоспроможності малих підприємств, створенню нових робочих місць, зміцненню економіки. За попередніми розрахунками, програма допоможе створити близько 90 тис. нових робочих місць.

"Уряд працює над тим, аби вартість кредитів знижувалася, і ми вже маємо певні успіхи. За останні шість місяців вартість кредитів у банках істотно зменшилася, але для масштабних змін уряд ухвалив рішення компенсувати частину відсоткової ставки таким чином, аби людина фактично змогла отримати кредит під 5-7-9 відсотків в залежності від того, яку кількість робочих місць буде створювати нова справа. Для нас дуже важливо надати підприємцям більше ресурсів, більше свободи і більше можливостей", — сказав Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.

"Хочу привітати всіх нас із запуском програми доступних кредитів. Нарешті з боку держави на рівні президента та прем'єр-міністра зроблено перший серйозний крок щодо реальної підтримки українського підприємництва. Ощадбанк як партнер програми і лідер ринку кредитування мікро- та малого бізнесу докладе максимум зусиль, аби якомога більше підприємців змогли зміцнити свій бізнес і перейти на новий рівень підприємництва. У нас є напрацьована експертиза в рамках програми «Будуй своє». У нашому портфелі є чимало історій становлення нових бізнесів. Ми готові перейти на якісно новий рівень доступного кредитування підприємців під 5-7-9%", — зазначив Андрій Пишний, голова правління Ощадбанку.

Державна компенсація за кредитом у рамках програми дає підприємцям можливість отримати фінансування в національній валюті за відсотковими ставками 5, 7 або 9% річних. Ставка залежить від розміру бізнесу:

  • - 5% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн та створенням мінімум 2 робочих місць протягом першого кварталу;

  • - 7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн;

  • - 9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.

Отримати фінансування можна на придбання та модернізацію основних засобів, на будівництво/реконструкцію/ремонт приміщень, де ведеться основна господарська діяльність. Кредити надаються терміном до 5 років у сумі до 1,5 млн грн.

Ліцензія НБУ № 148 від 05.10.2011

Пресслужба Ощадбанку

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