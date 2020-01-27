«Загублені» у міській раді: чи знайдуться сили у депутатів завершити трирічну тяганину із запровадженням сортувального комплексу відходів у Сумах? Сумчани знову заговорили про сміттєпереробний завод! На сайті Єдиної системи місцевих петицій 29 січня з’явилася пропозиція про створення у Сумах підприємства для переробки сміття.

За тиждень петицію підписало 169 чоловік із 250 потрібних. Згадаємо, що не так давно Сумський міський голова Олександр Лисенко зустрічався з представниками чеської компанії, які виявили бажання побудувати сміттєпереробний завод у нашому місті (детальніше тут).

Згідно Законів України «Про житлово-комунальні послуги» та «Про відходи» повинно відбуватись сортування відходи, та починаючи з 2018 року полігони зобов’язані приймати лише сортоване сміття.

Але ще за довго до прийняття цього закону, засновником ТОВ «А-МУССОН» Маковським Анатолієм Володимировичем, було прийнято рішення щодо запровадження в м. Суми роздільного збору сміття, не за кошти громадян, громади або підприємства, а за рахунок залучених під заставу власного майна банківських кредитів, так як на той час діяли тарифи які ледь-ледь давали можливість ТОВ «А-МУССОН» здійснювати свою діяльність.

Для цього на контейнерних майданчиках були встановлені спеціальні контейнери, придбана техніка та розпочато роботу першої в Сумської області сортувальної лінії для відходів, що йдуть на повторну переробку. Але це був лише перший крок з боку підприємства для вирішення нагальної проблеми з побутовими відходами міста Сум.

Не зменшуючи обертів, щодо втілення мрії побудувати сучасний європейський завод по переробці відходів, якій відповідав би над сучасним вимогам екологічної безпеки, та взагалі змусив би сумчан забути про таке поняття як звалище (полігон) побутових відходів у 2017 році «А-МУССОН» отримав дозвіл від Сумської міської рада на розробку проекту землеустрою, щодо відведення додаткової площі у 0,37 га за адресою вул. Березовий гай, 15, у Сумах для втілення чергового етапу цього проекту.

Тривалий процес підготовки документації завершився у 2018 році, але депутатський корпус Сумської міської ради з незрозумілих причин так і не підтримав надання згоди на оренду визначеної ділянки для підприємства, а згодом питання щодо відведення ділянки для будови комплексу взагалі зняли з порядку денного сесії СМР.

Але бажання зробити місто Суми екологічно безпечним, не зважаючи не на що, не зникло і у 2019 році ТОВ «А-МУССОН» повторно звернулося до міської ради з заявою винести на порядок денний сесії Сумської міської ради все теж питання, щодо оренди земельної ділянки, яке вже чотири місяці розглянуте і схвалене на депутатській комісії.

ТОВ «А-МУССОН» має наміри використовувати ділянку у 0,37 за адресою вул. Березовий гай, 15, у місті Суми для вдосконалення системи сортування побутових відходів, тому законодавчих підстав для відмови не має.

Залишається відкритим питання - хто і навіщо перешкоджає інтересам Сумської громади, позбавляючи міський бюджет щомісячного поповнення грошовими коштами від оренди землі, сприяючи поповненню відходами перевантажений полігон та свідомо шкодить екологічній ситуації міста та області. Особливо, що сумчани особисто раз-у-раз порушують питання запровадження сучасного підходу до поводження з відходами у місті.

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