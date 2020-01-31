«АгроВесна 2020» відкриває новий сільськогосподарський сезон України! ® “АгроВесна 2020” - головна виставкова подія агросектору України

18 - 20 лютого у Києві (Міжнародний Виставковий Центр, Броварський пр.-т, 15) відбудеться головна виставкова подія агросектору України – “АгроВесна 2020”, яка об’єднує 10 ювілейні міжнародні виставки: “Зернові технології”, Agro Animal Show та “Фрукти. Овочі. Логістика”. Маштабний захід щорічно збирає довкола себе провідних фахівців та експертів у галузях зернового господарства, тваринництва, птахівництва та плодоовочевої галузі.

Виставка «Зернові технології 2020»: обладнання для елеваторного господарства, силоси, транспортери, норії, автоматизація та технології контролю, зерносушарки та комплектуючі, розвантажувально-навантажувальна техніка, агрохімія, ЗЗР, мікродобрива, стимулятори росту, органічні добрива, насінництво, сільськогосподарська самохідна та ґрунтообробна техніка, технології точного землеробства, логістичні послуги.

NEW! Експозиція обладнання та комплектуючого для борошномельних та круп’яних комплексів, комбікормових заводів, маслопреси, екструдери та ін.

NEW! Експозиція «Агрохімічний квартал», де буде представлено кращі пропозиції щодо добрив, мікродобрив, засобів захисту рослин, рідких добрив.

У програмі:

• «Зерновий індустріальний форум 2020. Борошно. Переробка» - дводенний бізнес-форум з питань розвитку елеваторного господарства та борошномельної промисловості. • Агрохімічний форум. Включає тематичні дні: День добрив – 18 лютого; День насіння та засобів захисту рослин – 19 лютого, День біотехнологій – 20 лютого.

В рамках виставки AgroAnimalShow 2020: обладнання для тваринництва, племінна справа, кормовиробництво, ветеринарія, технології утримання худоби та птиці, переробка та зберігання продукції, птахівництво, утилізація відходів.

У програмі:

• AgroAnimalITForum - 3-денний бізнес-форум, де учасникам буде презентовано найновіші рішення в галузі годівлі та діджитал-розробок в управлінні фермами від провідних українських та міжнародних експертів. • «Ефективне птахівництво» - міжнародна конференція, присвячена безпечності продукції птахівництва та технічному оснащенню пташників.

Виставка «Фрукти. Овочі. Логістика 2020» представить: сертифікований посадковий матеріал плодових та ягідних культур, насіння овочевих культур, спеціальна техніка, обладнання та комплектуючі для крапельного зрошення, переробки плодоовочевої сировини, логістика, зберігання та пакування продукції, комплексні рішення для зберігання в регульованому газовому середовищі та заморозки, добрива, системи для промислового садівництва.

У програмі:

• Конференція: «5+5. 10 перспективних плодоовочевих культур в 2020 році».

Ділова програма виставок: http://bit.ly/2vafue6

Список учасників виставок:http://bit.ly/387wz6R

Замовлення безкоштовного запрошення: http://www.invitation.kiev.ua/

Слідкуйте за перебігом підготовки до мега-події “АгроВесна 2020”:

Офіційні сайти виставок:

Дирекція аграрних виставок: