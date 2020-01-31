Экономика

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Разом із «АТБ»: лідер ритейлу наближає нашу країну до європейського рівня життя

Протягом року ми з вами пережили безліч подій: політичних, соціальних, культурних, фінансових, економічних… Аби знати, чого чекати та на що сподіватись у поточному році, давайте проаналізуємо, яким був 2019-й. Наочно це можна побачити на прикладі лідера вітчизняного ритейлу – «АТБ».

Саме ця торговельна мережа тепер є для українців головним постачальником гарантовано якісних продуктів. 1082 цілодобових супермаркети «АТБ» у 275 містах 24 областей країни, зокрема й на Сумщині, щодня відвідують майже чотири мільйони клієнтів.

Рекордні внески на розвиток місцевих громад

Перше, що варто згадати, – помітне збільшення компанією обсягів сплати податків і  зборів до бюджетів усіх рівнів, у тому числі й до нашої міської скарбниці. Це сьогодні надзвичайно важливо,  бо після реформи децентралізації значно більше коштів залишається в місцевих бюджетах. Протягом минулого року група компаній «АТБ» встановила рекорд, сплативши 12,6 млрд грн. Такого показника вона досягла завдяки системному дотриманню стратегії динамічного розвитку. Темпи приросту за рік  – 34%. У 2018-му сума сплачених податків дорівнювала 9,4 млрд грн. – це було на третину більше ніж у 2017-му (6,58 млрд грн.). «АТБ» уже декілька років входить у ТОП-10 найбільших платників податків країни.

«Такого  фінансового результату роботи у 2019 році  корпорація досягла у непростій маркетинговій ситуації значних курсових коливань і змін споживацького попиту. Ми ним задоволені.  Він демонструє нашу відданість роботі, прозорість ведення бізнесу та законослухняність», – розповів Борис Марков, генеральний директор корпорації «АТБ».

Товарообіг «АТБ» зріс до 126,8 млрд грн.

«АТБ» постійно впроваджує інноваційні технології, сучасні енергоощадні рішення й оптимізує бізнес-процеси. Багато з того, що сьогодні є нормою для будь-якого супермаркету, вперше  запровадили саме в «АТБ». Це дозволяє планово збільшувати показники. Так, за рік товарообіг мережі зріс на 22,4% – до 126,8 млрд грн. (із ПДВ). Цікаво, що таким чином було повторено минулорічний рекорд: у 2018-му показник становив 103,9 млрд грн. проти 80,2  млрд грн. у 2017-му.

Компанія створила одну з найрозгалуженіших логістичних інфраструктур у країні. Цілодобово працюють не тільки магазини, але й близько десяти мультитемпературних складських центрів європейського зразка та чималий власний вантажний автопарк (7 колон).

Чітке планування, облік і координація руху товарів дозволяють вчасно доставляти понад 3,5 тис. найменувань якісних товарів, що становлять асортимент дискаунтерів «АТБ», у всі куточки України.

Розширення мережі:  на 6 тисяч нових робочих місць побільшало 

Корпорація «АТБ» підтвердила звання одного з найбільших роботодавців країни. Протягом минулого року створено понад 6 тисяч робочих місць, зокрема й у нашому місті. Системно розширюючи  мапу присутності в Україні, лідер вітчизняного ритейлу сьогодні пропонує стабільну роботу, гідну зарплату, безоплатне навчання більш як 64 тис. громадян, у тому числі й мешканцям Сумщини. Маючи роботу, люди впевнені у завтрашньому дні.  

Минулоріч прийняли перших клієнтів 88 нових дискаунтерів «АТБ» (у 2018 році – 80),  відбулася модернізація 41 магазину. Основним завданням, як і рік тому, визначили розширення мережі на  півдні та заході країни. Важливо, що багато нових робочих місць створено у невеликих населених пунктах, де це має вагоме соціальне значення та підсилює фінансову спроможність територіальних громад. 

У 2019-му компанія підкорила два нових регіони –  комфортні сучасні дискаунтери відкрили на Буковині та Закарпатті.  

Як бачимо, минулий рік був для лідера вітчизняного ритейлу знаковим і рекордним. На аналогічні зміни можна сподіватися й у 2020-му, адже динамічний розвиток є складовою загальної стратегії «АТБ».

 
Экономика

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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