Как раскрутить свой бизнес, не тратя много денег ® Предприниматели всегда стремятся привлечь как можно больше клиентов, получить максимально возможный доход. Успех во многом зависит от известности самого предпринимателя, его репутации.

Создать положительную деловую репутацию долго и дорого: нужен многолетний безупречный стаж работы на рынке, вложения в рекламу, участие в социальных акциях. Но хорошо жить хочется сегодня.

Поэтому, на примере предпринимателей, предоставляющих услуги технической инвентаризации в нашем городе, я расскажу, как можно раскрутить свой бизнес, не тратя много денег и в кратчайшие сроки.

Во-первых, воспользуйтесь чужой деловой репутацией.

На рынке услуг технической инвентаризации в нашем городе давно работает КП «Сумское городское БТИ» Сумского городского совета, за которым закрепилось сокращенное название – «БТИ».

Вставьте в название вашего предприятия аббревиатуру – БТИ. К примеру, «Первое приватное БТИ» или «Бюро технической инвентаризации «Гарант». Изготовьте наружную рекламу, флаеры, визитки и размещайте где только можно. Причём, буквы «БТИ» должны быть на самом видном месте.

Если вы - физическое лицо-предприниматель и в названии вашей фирмы нет этих трёх букв, смело вывешивайте у входа ваших офисов рекламу «Услуги БТИ», «Сумское БТИ» или изготовьте буквы «БТИ» большого размера и разместите на фронтоне вашего офиса.

Довольно длительное время вас будут воспринимать как предприятие, имеющее отношение к носителю этого наименования – КП «Сумское городское БТИ» Сумского городского совета.

На колхозном рынке закажите аудио рекламу: «БТИ переехало» и укажите адрес вашего офиса. После длительного транслирования рекламы у многих сложится впечатление, что старое БТИ закрылось, а новое расположено по вашему адресу.

Во-вторых, познакомьтесь с нотариусами или их помощниками, заинтересуйте их. Они будут направлять клиентов к вам, всячески рекламируя ваши достоинства.

В-третьих, примите участие в публичных закупках услуг технической инвентаризации. Закупка таких услуг проводится государственными и бюджетными организациями ежегодно, сумма лота доходит до миллиона гривен. Учитывая, что у вас нет постоянного штатного персонала, низкие накладные расходы, максимально занизьте цену услуги. Победив, наймите студентов строительного факультета местного университета, они за гроши изготовят необходимую техническую документацию на объекты недвижимости. Конечно, достоверной и качественной документация не получится, но то такое.

Должен предупредить, что все мои советы противоречат законодательным нормам, но соответствуют сложившейся практике предпринимательства в городе.

Право собственности на объект интеллектуальной собственности – коммерческое наименование наступает с момента его первого использования и не требует дополнительной регистрации. Защита фирменных наименований имеет давнюю историю. 20 марта 1883 года была принята Парижская конвенция по охране промышленной собственности, к которой Украина присоединилась 25 декабря 1991 года. Сегодня известны многие случаи судебной защиты прав собственности на коммерческие наименования.

Навязывание нотариусом (помощником нотариуса) конкретного исполнителя услуги, трактуются Законом Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» как недобросовестная конкуренция.

Недобросовестная реклама, которая может ввести в заблуждение потребителей рекламы - нарушение Закона Украины «О рекламе».

Закон Украины «О публичных закупках» предусматривает материальные санкции за предоставление некачественных услуг.

Каждый предприниматель выбирает, творить свою деловую репутацию или воспользоваться чужой. Но надо знать, что за использование чужой деловой репутации, недостоверную рекламу, недобросовестную конкуренцию предусмотрена материальная, административная и уголовная ответственность. И ещё, ничто так не поощряет правонарушителей, как безнаказанность.

Борис Афанасьев, директор КП «Сумское городское БТИ» Сумского городского совета