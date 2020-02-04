Экономика

admin
admin
Сегодня 12:12156

Как раскрутить свой бизнес, не тратя много денег ®

Предприниматели всегда стремятся привлечь как можно больше клиентов, получить максимально возможный доход. Успех во многом зависит от известности самого предпринимателя, его репутации.

Создать положительную деловую репутацию долго и дорого: нужен многолетний безупречный стаж работы на рынке, вложения в рекламу, участие в социальных акциях. Но хорошо жить хочется сегодня. 

Поэтому,  на примере предпринимателей, предоставляющих услуги технической инвентаризации в нашем городе, я расскажу, как можно раскрутить свой бизнес, не тратя много денег и в кратчайшие сроки.

Во-первых, воспользуйтесь чужой деловой репутацией.

На рынке услуг технической инвентаризации в нашем городе  давно работает КП «Сумское городское БТИ» Сумского городского совета, за которым закрепилось сокращенное название – «БТИ». 

Вставьте в название вашего предприятия  аббревиатуру – БТИ. К примеру, «Первое приватное БТИ» или «Бюро технической инвентаризации «Гарант». Изготовьте наружную рекламу, флаеры, визитки и размещайте где только можно. Причём, буквы «БТИ» должны быть на самом видном месте. 

Если вы - физическое лицо-предприниматель и  в названии вашей фирмы нет этих трёх букв, смело вывешивайте у входа ваших офисов рекламу «Услуги БТИ», «Сумское БТИ» или изготовьте буквы «БТИ» большого размера и разместите на фронтоне вашего офиса.

Довольно длительное время вас будут воспринимать как предприятие, имеющее  отношение к носителю этого наименования – КП «Сумское городское БТИ» Сумского городского совета. 

На колхозном рынке закажите аудио рекламу: «БТИ переехало» и укажите адрес вашего офиса. После длительного транслирования рекламы у многих сложится впечатление, что старое БТИ закрылось, а новое расположено по вашему адресу. 

Во-вторых, познакомьтесь с нотариусами или их помощниками, заинтересуйте их.  Они будут направлять клиентов к вам, всячески рекламируя ваши достоинства.

В-третьих, примите участие в публичных закупках услуг технической инвентаризации. Закупка таких услуг проводится государственными и бюджетными организациями ежегодно, сумма лота доходит до миллиона гривен.  Учитывая, что у вас нет постоянного штатного персонала, низкие накладные расходы, максимально занизьте цену услуги. Победив, наймите студентов строительного факультета местного университета, они за гроши изготовят необходимую техническую документацию на  объекты недвижимости. Конечно, достоверной и качественной документация не получится, но то такое.

Должен предупредить, что все мои советы  противоречат законодательным нормам, но соответствуют сложившейся практике предпринимательства в городе.

Право собственности на объект интеллектуальной собственности – коммерческое наименование наступает с момента его первого использования и не требует дополнительной регистрации. Защита фирменных наименований имеет давнюю историю.  20 марта 1883 года была принята Парижская конвенция по охране промышленной собственности, к которой Украина присоединилась 25 декабря 1991 года. Сегодня известны многие случаи судебной защиты прав собственности на коммерческие наименования.

Навязывание нотариусом (помощником нотариуса) конкретного исполнителя услуги,   трактуются Законом Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» как недобросовестная конкуренция.

Недобросовестная реклама, которая может ввести в заблуждение потребителей рекламы - нарушение Закона Украины «О рекламе».

Закон Украины «О публичных закупках» предусматривает материальные санкции за предоставление некачественных услуг.

Каждый предприниматель выбирает, творить свою деловую репутацию или воспользоваться чужой. Но надо знать, что за использование чужой деловой репутации,  недостоверную рекламу, недобросовестную конкуренцию предусмотрена материальная, административная и уголовная ответственность. И ещё, ничто так не поощряет правонарушителей, как безнаказанность. 

Борис Афанасьев, директор КП «Сумское городское БТИ» Сумского городского совета 

 
 
Экономика

Как раскрутить свой бизнес, не тратя много денег ®
Сегодня 12:12
До уваги жителів Сумщини: 7 поширених питань про новий коронавірус та відповіді на них
Вчера 16:42
Газовые новшества февраля
14.02.2020 16:44
Чем руководствуются клиенты, выбирая исполнителя услуг? ®
11.02.2020 15:36
Разом із «АТБ»: лідер ритейлу наближає нашу країну до європейського рівня життя
11.02.2020 14:49
Обережно! Тонкий лід!
10.02.2020 15:23
«АгроВесна 2020» відкриває новий сільськогосподарський сезон України! ®
10.02.2020 13:35
«Загублені» у міській раді: чи знайдуться сили у депутатів завершити трирічну тяганину із запровадженням сортувального комплексу відходів у Сумах?
10.02.2020 09:01
Сколько стоит и что покрывает медицинская страховка ®
07.02.2020 13:40
Нові виборчі правила. Сумчани по-новому будуть обирати депутатів ®
05.02.2020 12:20
Ощадбанк відкриває доступ мікро- та малому бізнесу до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
05.02.2020 11:23
1100 світлин дореволюційного та соціалістичного реалізму. Погляд у минуле Сумщини
04.02.2020 16:07
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Кино Космос
10:30— 55грн. 12:30— 55грн. 14:30— 55грн. 18:40— 60грн.
Сенсація (16+) Джей Роуч (США, Канада, 2019)
Сенсація (16+) Джей Роуч (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:15 14:30 19:15
Так близько до горизонту (16+) Тім Трахте (Німеччина, 2019)
Так близько до горизонту (16+) Тім Трахте (Німеччина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:30 19:00
Острів фантазій (16+) Джефф Водлоу (США, 2020)
Острів фантазій (16+) Джефф Водлоу (США, 2020)
Кино Дружба
15-55 - 70 грн. 21-35 - 70 грн.
Мій пес Ідіот (12+) Іван Атталь (Франція, Бельгія, 2019)
Мій пес Ідіот (12+) Іван Атталь (Франція, Бельгія, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:00 19:30
Гола правда (12+) Олександр Бєляк (Україна, 2019)
Гола правда (12+) Олександр Бєляк (Україна, 2019)
Кино Дружба
19-55 - 70 грн.
Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін) (18+)
Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін) (18+)
Кино Космос
16:30— 60грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.