Что Сумы получили за бюджетные деньги? На что городские власти тратили деньги громады в прошлом году и что в результате этих стараний приобрели сумчане, стало видно из публичного отчета о выполнении бюджетных программ за 2019 год

Отчет главных распорядителей бюджетных средств – управлений, департаментов и отделов Сумского горсовета, состоявшийся в конференц-зале Центра предоставления административных услуг 14 февраля, предполагал присутствие депутатов. Поскольку депутатский корпус города в полном составе проигнорировал данное мероприятие, чиновникам пришлось рассказывать о потраченных деньгах самим себе.

Напомним: бюджет прошлого года - это в общем больше 3,3 млрд грн. Горсовет на ближайшей сессии 26 февраля пранирует рассмотреть отчеты об использованиии средств городского бюджета при реализации городских целевых программ 2019 года и принять соответствующие решения. Примечательно, что не все распорядители выполнили распоряжение городского головы о публичности отчета – на момент подготовки материала (17 февраля) нам не удалось обнаружить на сайте мэрии информации от отдела здравоохранения, департамента социальной защиты населения и некоторых других.

Медицина и образование: по пути реформирования

Больше всего бюджетных денег традиционно тратилось в сфере здравоохранения и образования.

В городской системе образования, по данным начальника управления образования и науки Антонины Данильченко, в прошлом году использовано 845,4 млн грн средств общего фонда и 44,4 млн грн специального фонда (бюджета развития). Это позволило утвердить дополнительные штатные единицы: восемь работников пищеблоков, 10 работников бассейнов в школах №№7 и 17, содержать школу №30, УВК №37 и классическую гимназию в двух зданиях; обеспечить работу семи бассейнов в учреждениях дошкольного образования; создать новую образовательную среду в 110 начальных классах в соответствии с концепцией Новой украинской школы, улучшить материально-техническую базу учебных заведений, выполнить мероприятия по энергосбережению.

К примеру, на средства обучения и оборудование кабинетов Новой украинской школы (начальные классы) использованы средства государственной субвенции в сумме почти 5 млн грн и городского бюджета – около 3 млн грн. Куплены: интерактивные проекторы - 78, ноутбуки - 40, планшеты - 17, многофункциональные устройства - 34, ламинаторы - 7, документ-камеры - 6, доски классные - 11 доски пробковые - 15, флипчарты - 34, комплекты мебели (стол + стул ) - 1978, шкафы для хранения средств обучения - 184, контейнеры для раздаточного материала - 58, мебель для зоны отдыха - 91, печатные средства обучения - 824 и пр.

Финансирование из горбюджета позволило наладить работу инклюзивного-ресурсного центра и инклюзивное обучение для 97 учащихся в 18 общеобразовательных школах и для 13 воспитанников в восьми детсадах; обеспечить работу логопедической службы (функционирует 12 логопедических пунктов в 24 школах) и пр.

В медицинской сфере прошлый год был посвящен подготовке медучреждений вторичного уровня к реформе и дооснащению медцентров первичной медико-санитарной помощи. В целом из горбюджета было выделено около 128 млн грн. По данным отдела здравоохранения Сумского горсовета, в частности, на проведение капитальных ремонтных работ было потрачено 6,6 млн грн: проводились ремонты в Центральной клинической больнице и больнице № 4. Также проводились энергосберегающие мероприятия; приобреталось современное медицинское оборудование в Центр первичной медико-санитарной помощи № 2 и Центральную клиническую больницу на сумму 12,4 млн грн. На обеспечение льготных категорий бесплатным зубопротезированием было потрачено 2,3 млн грн, а на оплату рецептов, медикаментов, приобретение туберкулина – почти 12,7 грн.

ЖКХ: жилой фонд, иллюминация, полигон…

Департамент инфраструктуры в прошлом году освоил почти 400 млн грн. Не все программы удалось выполнить в полном объеме.

По бюджетной программе "Эксплуатация и техническое обслуживание жилищного фонда" планировалось освоить почти 30 млн грн, а работы выполнены только на 20 млн грн. На капремонт 40 домов в 2019 году было предусмотрено почти 20 млн грн, а выполнен ремонт 30 домов на сумму около 10 млн грн. На капремонт 16 домов ОСМД было предусмотрено 4,7 млн грн, но отремонтировано девять домов на сумму в два раза меньше. На условиях софинансирования вместе с жильцами в 12 домах выполнен капитальный ремонт на сумму свыше 3 млн. грн: в 2-х домах капитально отремонтированы кровли, в 3-х установлены индивидуальные тепловые пункты и заменены окна и двери в местах общего пользования, в двух домах сделана отмостка, в одном доме заменена система отопления и электрические сети, в двух домах заменены сети холодного водоснабжения, в одном - утеплен фасад.

По программе "Обеспечение деятельности водопроводно-канализационного хозяйства" потрачен 51 млн грн. КП «Горводоканал» была оказана финансовая поддержка на сумму свыше 50 млн грн. (на оплату за электроэнергии – 45,7 млн. грн, охрану водозаборов и очистных сооружений – 3,9 млн грн, приобретение крышек для люков - 299,8 тыс. грн). Также за средства горбюджета проведены геофизическое исследование двух скважин на сумму 130 тыс. грн; текущий ремонт наружных канализационных сетей по ул. Г.Кондратьева, 144/2 на сумму 47,2 тыс. грн; завершена по разработка схемы теплоснабжения города Сумы на 2019-2029 годы (стоимость работ 4-го этапа 198,7 тыс. грн).

По программе "Обеспечение надежной и бесперебойной эксплуатации лифтов" было запланировано 20,3 млн. грн, выполнение составило 64,5%, или чуть больше 13 млн грн. Так, на капремонт 27 лифтов в городском бюджете было предусмотрено 11,8 млн грн, отремонтировано 18 на сумму 6,8 млн грн. На капремонт 10 лифтов в домах ОСМД предусмотрено около 2,8 млн грн, выполнен ремонт 4 лифтов на сумму 1,2 млн грн. На условиях софинансирования с жильцами капитально отремонтированы 22 лифта на сумму 3,6 млн грн. в девяти домах.

По программе "Внедрение средств учета расходов и регулирования потребления воды и тепловой энергии" потрачено свыше 1 млн грн. (выполнение составило 96%) - это вдвое меньше чем в 2018 году. В прошлом году проведен капремонт узлов водоснабжения в 19 центральных тепловых пунктах и пяти узлах учета в котельных. Также 50 тыс. грн использовано для изготовления техпаспортов на три жилых дома (ул.Заливна, 35, ул.Привокзальная, 15, ул.Ковпака, 91).

По программе "Обеспечение функционирования предприятий, учреждений и организаций, которые производят, выполняют и/или предоставляют жилищно-коммунальные услуги" потрачено 4,7 млн. Деньги пошли на оказание финансовой помощи КП "Центр ухода за животными" на выплату зарплаты и уплату налогов в сумме 275,2 тыс. и КП "Сумыжилкомсервис" в сумме почти 4,5 млн. грн для решения вопроса с арендой участка в с.Бобрик Верхнесыроватской ОТГ.

По бюджетной программе "Организация благоустройства населенных пунктов" (КПКВК 1216030) освоено свыше 205 млн грн (что на 118,7% больше чем 2018 году.) из них на:

- освещение - 38,1 млн грн.;

- озеленение - 20,2 млн грн ;

- дорожное хозяйство - 138,7 млн грн ;

- содержание кладбищ 10,0 млн грн;

- другие виды работ по благоустройству - 17,1 млн.грн.

По бюджетной программе "Другая деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства" потрачено почти 4 млн грн, из которых на праздничное оформление и иллюминацию ушло почти 2,3 млн грн.

По бюджетной программе "Строительство объектов жкх" использовано меньше 2 млн грн – меньше 40% от запланированной суммы. Почти все средства пошли на строительство напорного канализационного коллектора по ул. Прокофьева (1,4 млн грн). Полмиллиона предусматривалось на пандусы в жилых домах, однако удалось их соорудить только в трех.

По бюджетной программе "Строительство других объектов социальной и производственной инфраструктуры коммунальной собственности" освоено 2,3 млн грн, что на полтора миллиона меньше запланированного и в два раза меньше, чем в предыдущем году. Деньги потрачены на благоустройство пляжа в городском парке им. И.Кожедуба и скейтпарк.

По программе «Софинансирование инвестиционных проектов, реализуемых за счет средств госфонда регионального развития» почти 9,5 млн грн из городского бюджета (плюс 15 млн грн ГФРР и 2 млн грн из госбюджета) потрачены на реконструкцию ливневки по ул. 1-я Набережная р. Стрелки.

Строительство и реконструкция: 13 приоритетов

По данным управления капитального строительства и дорожного хозяйства, эта структура горсовета в прошлом году распорядилась 131 млн грн, из которых почти 84 млн грн пошло на капремонт дорог. Что касается строительства и реконструкции других объектов, то на основе отчета УКСа мы составили рейтинг 13 самых дорогих объектов, на которые ушло больше миллиона гривен.

1. Реконструкция здания школы №22 – почти 7 млн грн.

2. Фасад здания по ул. Героев Сумщины,3 – 5,8 млн грн.

3. Строительство кладбища в районе 40-ой подстанции – 4,6 млн грн.

4. Реконструкция МЦ «Романтика» (продолжение) – 4,6 млн грн (при запланированных 7 млн грн).

5. Строительство инженерных сетей в с.Анновка – почти 3 млн грн.

6. Реконструкция 2-го этажа админздания по ул. Первомайская,21 (полиция) – почти 2,8 млн грн.

7. Реконструкция 1-го этажа школы №3 – около 2,2 млн грн.

8. Реконструкция ЛОР-отделения детской больницы Св.Зинаиды – почти 1,5 млн грн.

9. Реконструкция помещений по ул.Г.Кондратьева,159 (здание административного суда) – 1,3 млн грн.

10. Реконструкция помещений Центральной городской больницы – 1,3 млн грн.

11. Реконструкция неврологического отделения горбольницы №4 – почти 1,3 млн грн.

12. Реконструкция общественного здания по ул.Г.Кондратьева,39 (здание напротив СБУ) – почти 1,2 млн грн.

13. Реконструкция нежилых помещений по ул.Г.Кондратьева,79 (здание прокуратуры г.Сумы) – свыше 1,1 млн грн.

Еще на один объект по УКСу был запланирован в прошлом году на 1 млн – строительство детского сада в 12-м микрорайоне – но бюджетные деньги так и не были освоены.