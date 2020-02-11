Экономика

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Сегодня 08:01123

Служба зайнятості запустила новий просвітницький ресурс

Державна служба зайнятості населення не зупиняється на досягнутому і шукає нові можливості для своїх клієнтів - безробітних і роботодавців. Так, наприкінці 2019 року було втілено в життя черговий проєкт - «Освітній портал Державної служби зайнятості». Він діє в рамках вже існуючого сайту ДСЗ.

Про функціонування освітнього порталу, про те, чим він може бути корисним, розповів заступник начальника відділу організації профорієнтації Сумського обласного центру занятості Роман Кульгов.  

Забезпечення ефективної політики щодо зайнятості населення є вагомим чинником економічного зростання держави. Саме тому даний проєкт був розроблений як просвітницький для широкого загалу й націлений на підвищення конкурентоспроможності громадян на сучасному ринку праці, розширення можливостей для роботодавців у підборі персоналу, а також як інформаційне джерело для фахівців служб зайнятості та соціальних працівників. Освітні програми порталу та вебінари надано здебільшого у відеоформаті, що дає можливість дистанційного навчання.

Для шукачів роботи

Дана освітня платформа містить новини ринку праці, знайомить з вимогами роботодавців до претендентів на роботу. Розширити свої можливості та додати самовпевненості їм допоможуть семінари, запропоновані у відкритому доступі. 

Уміння працювати в команді, комунікабельність, стресостійкість, креативність, навички впевненого користувача комп’ютерних програм та додатків – це далеко не всі теми, які розкриваються на порталі й стануть у нагоді в пошуку роботи своєї мрії.

Дуже корисним для користувачів має стати відеокурс, що детально розповідає про тонкощі складання резюме сучасного формату і допомагає створити власне. До того ж за допомогою сайту його одразу можна надіслати потрібному роботодавцю.

А ті, хто вирішив стати підприємцем, мають змогу скористатися курсом «Як започаткувати власну справу». Корисні поради для початківців стануть своєрідним навігатором і значно спростять перші кроки у зазначеному напрямку. 

Для роботодавців

Путівником у пошуку кадрів стане інформація, яку ДСЗ адресує саме роботодавцям. Вона дозволить здійснити зручний підбір персоналу на відкриті вакансії, а у випадку, коли швидко знайти потрібного фахівця немає можливості, допоможе дізнатися, як підготувати необхідного робітника у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. 

Окрім навчання новачків з числа зареєстрованих безробітних, центри зайнятості пропонують роботодавцям послуги з перекваліфікації та перепідготовки їхніх працівників, спеціальні курси та курси підвищення кваліфікації, семінари тощо, адже професійно підготовлені кадри є запорукою успіху підприємства.

Для працівників центрів занятості

Не забули розробники проєкту і про фахівців центрів зайнятості. Оскільки нормативна база часто зазнає змін, спеціалістам ДСЗ потрібно бути в курсі багатьох нововведень, аби надавати кваліфіковану допомогу клієнтам. Консультанти центрів зайнятості мають бути компетентними у питаннях, з якими до них звертаються, і за потреби допомагати в їх вирішенні. 

Контент цього розділу стане гарною інформаційною підтримкою також і соціальним працівникам. Онлайн-тренінги, вебінари, семінари, що пропонуються на порталі, дають змогу користувачам підвищити свій фаховий рівень, вдосконалити вміння та навички.

Просвітницький напрямок розвиватиметься й надалі, аби зацікавлені користувачі «Освітнього порталу Державної служби зайнятості» отримували актуальну інформацію щодо ринку праці. Над створенням контенту порталу наразі працюють юристи, фахівці ДСЗ, психологи. Читачі із задоволенням відзначають, що інформацію надано в доступній та зрозумілій формі. Даним вебресурсом уже скористалося кілька тисяч наших співвітчизників. 

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