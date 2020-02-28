Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків Українські податківці оприлюднили оновлений рейтинг найбільших представників вітчизняного бізнесу за обсягом сплачених коштів до бюджетів усіх рівнів.

Серед представників галузі роздрібної торгівлі та логістики лідером знову стала компанія «АТБ-Маркет». Для майже чотирьох мільйонів українців у 24 областях країни це головний постачальник якісних продуктів.

Згідно з офіційними даними ДПС України перші позиції в ТОП-100 платників податків отримали підприємства нафтогазової й енергетичної сфер, виробники тютюнової продукції, націоналізований «ПриватБанк», а також великі держкомпанії-монополісти. У цій частині рейтингу все традиційно і зміни відбуваються вкрай рідко. Набагато цікавіше спостерігати за станом справ в інших галузях, наприклад у ритейлі. Найбільший за багатьма показниками (товарообігом, кількістю супермаркетів, асортиментом, чисельністю працівників тощо) представник вітчизняної галузі роздрібної й оптової торгівлі – «АТБ» протягом року зміцнив свої позиції одразу на три пункти. У зазначеному рейтингу дана мережа піднялася з 16 місця (яке посідала у 2018 році) на 13. За підсумками 2019-го підприємства корпорації «АТБ» сплатили до бюджетів усіх рівнів, у тому числі й до нашої сумської скарбниці, 6,77 млрд грн. Це на 49% більше за минулорічні результати. Таке стрімке зростання стало наслідком динамічного розвитку торговельної мережі «АТБ» та послідовної оптимізації багатьох бізнес-процесів.

За рік товарообіг «АТБ» збільшився на 22,4% – до 126,8 млрд грн. (включаючи ПДВ). Отже, компанія побила власний рекорд попереднього року: у 2018-му даний показник становив 103,9 млрд грн. (у 2017 – 80,2 млрд грн.).

Асортимент магазинів «АТБ» сьогодні перевищує 3,5 тис. найменувань, а більше дев'яти сотень із них представлені товарами власних торгових марок. Така ексклюзивна продукція власного виробництва за якістю не поступається аналогічним товарам на вітчизняному ринку, проте коштує значно дешевше. Споживачі, купуючи її, економлять до 40%. Корпорація не відступає від своєї багаторічної цінової політики: вартість будь-якого товару в дискаунтерах мережі нижча за середньоринкову на 10–15%.

Окрім того, у 2019-му компанія підкорила два нових регіони: прийняли перших покупців дискаунтери на Закарпатті та в Чернівецькій області. Протягом року відкрито 88 нових магазинів (у 2018-му – 80). Також відбулася капітальна модернізація 41 супермаркету. Нині в 280 населених пунктах України, в тому числі й у Сумах, цілодобово працюють 1089 дискаунтерів мережі.

Слід зазначити, що в першу сотню рейтингу платників податків увійшли лише сім компаній, пов'язаних з роздрібною торгівлею та логістикою. Першу позицію посідає «АТБ» (маючи 13 місце в загальному рейтингу), далі йдуть «Нова пошта» (27 місце), ще один традиційний ритейлер – «Епіцентр К» (30 місце – сплачено майже 2,5 млрд грн.), «Сільпо» (41 місце), McDonalds Україна (54 місце), Metro (66 місце) й «Ашан» (77 місце).

Послідовно дотримуючись стратегії динамічного розвитку, корпорація «АТБ» із чималим відривом лідирує в цьому ТОП-7 найбільших платників податків галузі.

Цікаво, що крім компаній «АТБ» та «Епіцентр К» інші представники ритейлу, що увійшли до рейтингу, не побажали розголошувати суми сплачених податків і зборів, мотивуючи таке рішення комерційною таємницею. Тому про цифри можна лише здогадуватися, орієнтуючись на показники більш відкритих компаній, які знаходяться в ТОП-100 поряд із ритейлерами.

За цими цифрами сьогодні стоїть наше з вами благополуччя, оскільки сплачені державі податки йдуть на зарплати вчителям, медикам, соціальну допомогу, пенсії, ремонт доріг та інші цілі, визначаючи рівень та якість життя громадян. Особливо актуально це стало після реформи децентралізації, коли значно більші суми зібраних податкових відрахувань залишаються на місцях. Це дало потужний поштовх розвитку українських міст і селищ. Зараз кожен із більш ніж тисячі супермаркетів «АТБ», включаючи й ті, що працюють у Сумах, можна вважати не тільки торговим представництвом найбільшого ритейлера, але й важливим інфраструктурним об'єктом.