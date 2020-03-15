Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита Не прошло и десяти дней с момента объявления национального карантина, как в стране начали дорожать продукты питания.

Почему дорожает борщевой набор

В супермаркетах наиболее известных розничных сетей страны – «АТБ», «Сильпо», «Billa», «ЭКО маркет» – уже зафиксировано повышение цен. Давайте попробуем разобраться в причинах столь резкого и масштабного подорожания и, возможно, смоделировать ситуацию, сделав прогноз дальнейшего развития событий. Разумеется, многое в этом вопросе будет зависеть от восприимчивости граждан к паническим настроениям, а также от действий, которые потенциально могут предпринять представители украинской власти – как местной, так и центральной (например, Кабинета Министров).

Начнем с причин подорожания продуктов. Как объяснили представители торговых сетей, повышение продиктовано прежде всего значительным ростом закупочных цен. Это значит, что производители и поставщики продуктов за последние недели заметно повысили стоимость своей продукции. В среднем повышение составило 10–35%. Поставщики увеличили цены на: сахар – на 8%, макаронные изделия – на 9,5%, пшеничную крупу – на 11%, гречку – на 51%, овощи и фрукты – на 10–15%, муку – на 5%, яйца – на 6%, мясную продукцию – на 2–10%, картофель – на 6–10%, лук – на 9–16%. Однако по некоторым категориям товаров (к примеру, на продукты из так называемого борщевого набора) повышение составило более 120%.

Аргументы производителей и продавцов

Производители аргументируют это тем, что в связи с пандемией коронавируса в мире и ограничениями, которые введены повсеместно, возросла себестоимость продукции. Это привело к росту курса доллара США и резким колебаниям на валютном рынке в целом. Также на этой ситуации отразилось фактическое закрытие импорта многих товаров и продуктов. Что касается овощей и фруктов, то из-за транспортных перебоев увеличился объем неликвида на складах. Разумеется, всё это в итоге привело к удорожанию продукции.

После таких событий торговые сети были вынуждены поднять цены и первыми попали под критику недовольных клиентов. Аргументы предприятий торговли достаточно убедительны. К примеру, крупнейший игрок на рынке украинского ритейла – «АТБ» (сегодня в 24 областях Украины работают 1095 таких супермаркетов), как и ранее, устанавливает минимальную надбавку – в большинстве случаев она не превышает и 10%. Прибыль компания получает не из-за большой разницы цен, а за счёт товарооборота.

При этом все представители розничной торговли страны признают, что в условиях коронавирусной паники, карантина, ограничительных мер разрыв договоров с повышающими цены производителями неминуемо приведет к нежелательному исходу – дефициту продуктов на прилавках. Понятно, что этого нельзя допустить.

«Основного товара хватает, ситуация с его доступностью улучшается. Мы заканчиваем наполнение складов и восстановление запасов магазинов нашей сети, которые быстро закончились из-за ажиотажного спроса на прошлой неделе. Предпосылок и рисков для формирования дефицита товаров в Украине мы не видим. Возможно «выпадение» некоторых групп, что связано с ажиотажем, но в течение одного-двух дней мы готовы удовлетворить потребности населения страны в продуктах и товарах, относящихся к социальной категории», – рассказал генеральный директор корпорации «АТБ» Борис Марков.

По его словам, дефицита товаров нет и не будет, поскольку их появление на полках супермаркетов – лишь вопрос времени, которое требуется на доставку от склада производителя до конкретного маркета.

К слову, благодаря развитой логистической инфраструктуре (9 мультитемпературных складских центров, огромный автопарк – 7 колонн) «АТБ» удается даже после подорожания удерживать наиболее доступные цены, которые в среднем на 10–15% ниже среднерыночных.

Сезонный рост и ажиотаж из-за карантина

Стоит также отметить, что национальный карантин сопровождается резким ростом курса основных валют и сезонным увеличением цен на некоторые группы товаров, которое ажиотаж лишь ускорил. Об этом говорится в материале газеты «Дело», которая провела собственное расследование причин подорожания. По мнению авторов статьи, сложнее всего сейчас обстоят дела с товарами, которые Украина импортирует из-за рубежа. Как известно, многие торговые партнеры на период пандемии ограничили экспорт, чтобы защитить от дефицита рынок своей страны.

Как признают экономисты и эксперты рынка, имеем наглядный пример, когда повышение цен объективное. Оно продиктовано не желанием производителей продуктов или торговых сетей нарастить прибыль, а попыткой удержаться на плаву и сохранить стабильным отечественный рынок торговли. К счастью, пока им это удается, ведь прилавки магазинов не опустели, как в некоторых странах Европейского Союза. Нет дефицита ни продуктов питания, ни товаров первой необходимости.

Административное давление на рынок – путь к кризису

В то же время ситуация опасна еще и тем, что в связи с недовольством граждан ростом цен в неё может вмешаться Кабинет Министров. В Украине действует рыночная система: цены регулируются условиями рынка, а не в принудительном порядке устанавливаются государством. Эта система сбалансирована: любая торговая сеть сейчас работает с фиксированной надбавкой, а при так называемом ручном управлении или другом вмешательстве со стороны власти она в лучшем случае даст сбой, а в худшем – рискуем получить венесуэльский сценарий (тотальный дефицит на всё, инфляция, исчисляемая миллионами процентов и т. п.).

«Обвинять торговые сети в росте цен некорректно, – прокомментировал попытки государства вмешаться в ситуацию аналитик Владимир Цыбулько. – Розница предоставляет исключительно услугу продажи товара. Постановление Кабмина о проведении ценового аудита социально значимых групп товаров в первую очередь ударит по производителям продукции. Проверять цены в розничных сетях – самое простое, что может придумать человек с социалистическим мышлением. Кабинет Министров играется в регулирование рынка. Такие игры опасны, поскольку используется административное насилие, а не компенсационные механизмы».

Другие независимые эксперты согласны с тем, что вмешательство власти в рыночный механизм, который за долгие годы сформирован в системе ритейла, скорее, нанесет вред, чем приведет к удешевлению гречки или овсянки.

Андрей Новиков