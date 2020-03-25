Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине? Во время брифинга по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Сумской области, начальник управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования в Сумской области Вера Лаврик рассказала в каких случаях и в каком размере Фонд социального страхования Украины осуществляет выплату по временной потере трудоспособности и какие есть дополнительные основания для получения денежной помощи время карантина.

По ее словам, Фонд социального страхования осуществляет финансирование пособий по временной потере трудоспособности в штатном режиме. Эти выплаты призваны компенсировать застрахованным лицам утраченный заработок за каждый день нетрудоспособности, начиная с шестого дня (первые пять оплачивает работодатель) и до выздоровления.

На сегодня в области работает 234 тыс. застрахованных лиц. Сейчас сотрудниками медицинских учреждений уже выдано 14 листков нетрудоспособности по заболеваемости коронавирусной инфекцией, 48 листков нетрудоспособности по самоизоляции. Также по состоянию на 10 апреля остались открытыми 13 листков нетрудоспособности с диагнозом COVID-19 и 38 по самоизоляции. Один листок нетрудоспособности по заболеванию коронавирусной инфекцией и 10 по самоизоляции уже закрыты, и лица приступили к работе.

На такие выплаты имеют право все трудоустроенные (кто платит ЕСВ), с первого дня, они осуществляются на основании больничного (выданного в установленном порядке).

Также в случае болезни ребенка в возрасте до 14 лет для лица, которое будет осуществлять уход за ним дома или в условиях стационара, Фонд компенсирует утраченный заработок, начиная с первого дня ухода. Однако законодательством не предусмотрено предоставление пособия по уходу за детьми, которые не являются больными и находятся дома вследствие карантина.

Размер пособия по временной потере трудоспособности зависит от среднедневной заработной платы работника и продолжительности его страхового стажа.

100% среднего дохода получают лица, у которых страховой стаж более 8 лет и при наличии льгот, 70% - у кого страховой стаж от 5 до 8 лет, 60% - от 3 до 5 лет и 50% - у кого страховой стаж до 3 лет.

На время действия противоэпидемических мероприятий Фонд социального страхования Украины в Сумской области продолжает финансировать пособия по временной потере трудоспособности (оплата по больничным) по общим страховым случаям. Однако на период карантина перечень страховых случаев, по которым предоставляются помощи расширен.

Карантин является отдельным страховым случаем, поэтому на период его действия Фонд финансирует оказание помощи по больничным листам, по двум дополнительным основаниям. В связи с отстранением от работы для лиц, работа которых связана с обслуживанием населения, если: эти лица были в контакте с инфекционными больными или являются бактерионосителями; в случае невозможности осуществления временного перевода этих лиц с их согласия на другую работу, не связанную с риском распространения инфекционных болезней.

Помощь осуществляется Фондом на основании больничного листа, выданного инфекционистом или лечащим врачом согласно заключению врача-эпидемиолога. Выплата осуществляется ФССУ, начиная с первого дня за все время отсутствия на работе по этой причине. Размер пособия зависит от продолжительности страхового стажа и размера среднедневного дохода работника.

На период пребывания в учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под контролем в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной инфекции, а также локализацию и ликвидацию ее вспышек и эпидемий.

Также помощь финансируется Фондом на основании выданного в установленном порядке соответствующего больничного листа. Выплата осуществляется ФССУ, начиная с 6 дня нетрудоспособности (первые 5 финансируются за счет работодателя). Размер указанного пособия составляет 50% среднего дохода лица независимо от продолжительности страхового стажа.

Напомним, сегодня бюджет Фонда социального страхования в Сумской области составляет более 600 млн грн, что на 70 млн больше предыдущего года.