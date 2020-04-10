Экономика

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Вчера 15:48343

Оптовый поставщик цветов из Эквадора – как выбрать лучшего ®

Цветочные композиции – это возможность создать праздничное настроение и украсить торжество.

Флористы, дорожащие своей репутацией, знают, что гарантией развития и процветания их бизнеса считается сотрудничество с опытным, надежным и проверенным поставщиком цветов, таким как компания HTU, занимающая ведущее место среди «цветочных» оптовых продавцов на украинском рынке.

Что нужно знать о цветах из Эквадора

Эквадор – страна, климат которой позволяет выращивать цветы высокого качества. Погодные условия, плодородный грунт, образованный пеплом спящих вулканов и чистый воздух позволяют возделывать:

  • • розы,

  • • гвоздики,

  • • хризантемы,

  • • альстромерии,

а также различные горшечные листовые и цветущие растения на протяжении всего календарного года.

Наиболее популярным флористическим товаром, завозимым из Эквадора, являются розы, выгодно отличающиеся от аналогичной продукции, выращенной на плантациях Кении, Колумбии или Голландии. Среди основных преимуществ эквадорских роз флористы всего мира выделяют высоту стебля, долговечность, цветовую гамму и размер бутона.

Выбор поставщика

Многие начинающие флористы считают, что закупку партий цветов оптом для последующей розничной продажи лучше всего осуществлять самостоятельно, заключая договор с производителем напрямую. Но такой подход в большинстве своем не оправдан по ряду причин, среди которых:

  • • риск срыва сроков и объемов поставок (особенно актуально в дни пикового спроса на цветы);

  • • получение некачественного товара или перемороженных растений;

  • • непредвиденные финансовые траты, связанные с колебаниями валютного курса или оформлением возврата партии.

Также при прямых поставках на покупателя ложатся проблемы, связанные с:

  • • поиском надежного производителя,

  • • перевозкой товара,

  • • обеспечением надлежащих условий транспортировки и товарного соседства,

  • • забота о хранении приобретенной партии цветов на протяжении всей логистической цепочки,

  • • проверка качества продукции

и проработка схем доставки с минимальными затратами. Кроме того, далеко не все продавцы товара с плантаций в Эквадоре готовы работать с непостоянными заказчиками, корректирующими объемы заказов в зависимости от спроса конечного потребителя.

Лучшим решением становятся партнерские отношения с проверенным поставщиком срезанных и живых цветов, которые знают и умеют реализовывать лучшие схемы доставки и располагают большим ассортиментом.

Нюансы сделки и правила сотрудничества

Одним из основных критериев, который следует учитывать при выборе партнера в цветочном бизнесе, является ценовая политика поставщика. Отпускная цена партии зависит от:

  • • стоимости партии товара у поставщика;

  • • качества продукции;

  • • сроков доставки и тарифов ТК;

  • • умений руководства компании организовать работу специалистов по логистике.

Фирмы, занимающиеся оптовой закупкой цветов у производителя и дорожащие своей репутацией, гарантируют клиентам поставку в надлежащих условиях с соблюдением температурного режима и влажности.

При заключении сделки со специалистом отдела продаж нужно обсудить такие моменты, как:

  • • ассортимент товара в наличии и под заказ;

  • • стоимость товара при изменении курса валют;

  • • минимально и максимально возможные объемы партии;

  • • порядок и сроки поставки;

  • • схемы возврата продукции при несоблюдении условий договора.

Надежные поставщики не будут скрывать от заказчика логистику и приложат все усилия, чтобы сократить издержки на закупку цветов в Эквадоре.

Заказать цветы из Эквадора оптом с доставкой в любой город Украины можно на сайте компании «HOLLAND TO YOU» или в офисе, расположенном по адресу г. Киев, ул. Автопарковая, 7 (м. «Бориспольская»). Все возникшие вопросы наши клиенты могут задать консультантам по телефону +38(073) 092-42-32.

Экономика

Оптовый поставщик цветов из Эквадора – как выбрать лучшего ®
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