Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА» Виробник яєць курячих ТОВ «АВІС – УКРАЇНА» (с. Косівщина) повідомляє про новини благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ», який стартував 10.04.2020 р. та передбачає спрямування коштів у сумі 1 (одна) гривня з кожного проданого десятка яєць курячих торгових марок «КОСІВЩИНА», «КВОЧКИНО», «КОКОРАЙ», «ЕКАДАР», «ДИТЯЧІ», «ГОСПОДИН ПЕТУХОВЪ» на фінансування заходів по боротьбі з коронавірусом COVID-19 та подолання наслідків пандемії.

Зібрані в рамках вищевказаного доброчинного заходу кошти ТОВ «АВІС – УКРАЇНА» вже спрямувала за цільовим призначенням для фінансування благодійних заходів.

Особливу увагу при розподілі «благодійних» коштів було приділено дитячим лікувальним закладам, а також закладам первинної ланки медичної допомоги в сільських місцевостях. Саме медичні працівники сільських ФАПів та амбулаторій першими «тримають удар», приймаючи потенційних хворих на коронавірус COVID-19.

Зокрема, за рахунок зібраних під час благодійного заходу коштів ТОВ «АВІС - УКРАЇНА» надало благодійну допомогу Сумській обласній дитячій клінічній лікарні у вигляді засобів індивідуального захисту для медичних працівників та витратних медичних матеріалів на загальну суму 277 700 грн.

Надано благодійну допомогу у вигляді комплектів захисного одягу для всіх медичних працівників на загальну суму 238 300 грн. в амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Коровинці Недригайлівського р-ну, смт. Низи Сумського району, селища хотінь Сумського р-ну, с. Василівка Лебединського р-ну, с. Косівщина Сумського р-ну, с. Перехрестівка Сумського р-ну, с. Біловод Роменського р-ну, с. Будилка Лебединського р-ну, у ФАП с. Ястубине Сумського р-ну, у медичні пункти постійного базування с. Малий Вистороп Лебединського району, с. Терни Недригайлівського р-ну, с. Боровенька Лебединського р-ну.

Благодійну допомогу надано також КЗ «Центр інфекційних захворювань та дерматології ім. Красовицьково» в м. Суми (обласна інфекційна лікарня), Недригайлівській центральній районній лікарні в смт. Недригайлів. Вказаним медичним закладам безоплатно передано багаторазові захисні комбінезони та засоби індивідуального захисту (респіратори, екрани для захисту обличчя, захисні окуляри, рукавички, пірометри) для медичних працівників.

Благодійний захід триває! Термін дії заходу до 10.05.2020 р.

ТОВ «АВІС - УКРАЇНА» висловлює подяку всім покупцям продукції торгових марок «КОСІВЩИНА», «КВОЧКИНО», «КОКОРАЙ», «ЕКАДАР», «ДИТЯЧІ», «ГОСПОДИН ПЕТУХОВЪ» за участь у благодійному заході та бажає всім міцного здоров’я!

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