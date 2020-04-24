Экономика

admin
admin
Сегодня 14:39169

Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА»

Виробник яєць курячих ТОВ «АВІС – УКРАЇНА» (с. Косівщина) повідомляє про новини благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ», який стартував 10.04.2020 р. та передбачає спрямування коштів у сумі 1 (одна) гривня з кожного проданого десятка яєць курячих торгових марок «КОСІВЩИНА», «КВОЧКИНО», «КОКОРАЙ», «ЕКАДАР», «ДИТЯЧІ», «ГОСПОДИН ПЕТУХОВЪ» на фінансування заходів по боротьбі з коронавірусом COVID-19 та подолання наслідків пандемії.

Зібрані в рамках вищевказаного доброчинного заходу кошти ТОВ «АВІС – УКРАЇНА» вже спрямувала за цільовим призначенням для фінансування благодійних заходів. 

Особливу увагу при розподілі «благодійних» коштів було приділено дитячим лікувальним закладам, а також закладам первинної ланки медичної допомоги в сільських місцевостях. Саме медичні працівники сільських ФАПів та амбулаторій першими «тримають удар», приймаючи потенційних хворих на коронавірус COVID-19.

Зокрема, за рахунок зібраних під час благодійного заходу коштів ТОВ «АВІС - УКРАЇНА» надало благодійну допомогу Сумській обласній дитячій клінічній лікарні у вигляді засобів індивідуального захисту для медичних працівників та витратних медичних матеріалів на загальну суму 277 700 грн.

Надано благодійну допомогу у вигляді комплектів захисного одягу для всіх медичних працівників на загальну суму 238 300 грн. в амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Коровинці Недригайлівського р-ну, смт. Низи Сумського району, селища хотінь Сумського р-ну, с. Василівка Лебединського р-ну, с. Косівщина Сумського р-ну, с. Перехрестівка Сумського р-ну, с. Біловод Роменського р-ну, с. Будилка Лебединського р-ну, у ФАП с. Ястубине Сумського р-ну, у медичні пункти постійного базування с. Малий Вистороп Лебединського району, с. Терни Недригайлівського р-ну, с. Боровенька Лебединського р-ну. 

Благодійну допомогу надано також КЗ «Центр інфекційних захворювань та дерматології ім. Красовицьково» в м. Суми (обласна інфекційна лікарня),  Недригайлівській центральній районній лікарні в смт. Недригайлів. Вказаним медичним закладам безоплатно передано багаторазові захисні комбінезони та засоби індивідуального захисту (респіратори, екрани для захисту обличчя, захисні окуляри, рукавички, пірометри) для медичних працівників.

Благодійний захід триває! Термін дії заходу до 10.05.2020 р.

ТОВ «АВІС - УКРАЇНА» висловлює подяку всім покупцям продукції торгових марок «КОСІВЩИНА», «КВОЧКИНО», «КОКОРАЙ», «ЕКАДАР», «ДИТЯЧІ», «ГОСПОДИН ПЕТУХОВЪ» за участь у благодійному заході та бажає всім міцного здоров’я! 

®

Фото
Экономика

С Победой… в Аргентину!
Сегодня 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА»
Сегодня 14:39
Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
06.05.2020 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Суми на карантині: які документи посвідчують особу та хто може їх перевіряти
28.04.2020 15:26
Другий етап медичної реформи на Сумщині: скільки передбачено коштів та послуг?
28.04.2020 12:42
Седина в 7-м классе: буллинг на Сумщине
27.04.2020 13:31
Киевский триумф как самая большая гордость: Ахтырский "Нефтяник-Укрнафта" своим в элите так и не стал
26.04.2020 13:38
Оптовый поставщик цветов из Эквадора – как выбрать лучшего ® 3
24.04.2020 15:48
view counter

Новости

На Сумщине за сутки подтверждено 16 новых случаев коронавируса: в Сумах – 9
Сегодня 09:52
Сумські піаністи відзначились на Міжнародному онлайн-конкурсі «Lviv Kawai Quarantine 2020»
Сегодня 15:25
В сумской больнице № 4 достроили кислородопровод
Сегодня 15:14
Сумской водоканал сообщает об отключении воды
Сегодня 15:05
В Сумах пьяный сумчанин разбил стекло в троллейбусе
Сегодня 14:56
Городские власти Шостки добиваются согласования в полиции для перевозки пассажиров до садовых массивов
Сегодня 14:31
Лебединское отделение полиции возглавил новый руководитель
Сегодня 14:20
На Сумщине нашли останки советского воина
Сегодня 14:06
На Сумщине в результате столкновения перевернулся «Мерседес»
Сегодня 13:58
На Сумщине псевдодорожники пытались украсть 80 млн грн бюджетных средств
Сегодня 13:55
Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего Виталия Соханя
Сегодня 13:44
У лисенка, которого приютили шосткинские зоозащитники, есть шанс на выздоровление
Сегодня 13:22
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.