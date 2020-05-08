Экономика

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Сегодня 11:05191

“А-МУССОН” є лідером серед перевізників відходів у місті Суми

Напередодні конкурсу з визначення перевізників відходів для міста Суми, який відбудеться 28 травня 2020 року, звертаємо вашу увагу на учасника — ТОВ “А-МУССОН”.

Це досвідчена компанія, яка вже понад 10 років відповідає за перевезення відходів у Сумах і всі ці роки удосконалює та залучає до своєї роботи сучасні технології у сфері поводження з відходами. 

В компанії “А-МУССОН” працюють більш як 100 осіб на сміттєвозах фірми FORD, MERCEDES-BENZ, MAN та іншій спеціалізованій техніці. На території обслуговування компанії, а це 75% міста Суми, розташовано 264 контейнерних майданчика. Облаштовано більше 70% майданчиків для контейнерів і щороку проводиться їх поточний ремонт та фарбування для підтримки їх функціональності та естетичного вигляду.

На сьогодні у суспільстві є нагальним питання переробки та зменшення сміття. “А-МУССОН” дотримується роздільного збору відходів у Сумах, для цього, підприємство встановлює контейнери об’ємом 1,1 м³, 1,5 м³, 3,5м³, для складування відходів, що підлягають подальшій переробці (пластик, папір, скло, метал, тощо). Вміст контейнера збирається спеціальною технікою доставляється на сортувальну лінію, де ресурсоцінні відходи розподіляються за видами, після чого відправляються на вторинну переробку.

Нагадаємо, що “А-МУССОН” пропонує встановлення підземних контейнерів для відходів у Сумах та будівництво другої черги сортувального комплексу для сортування та переробки змішаних відходів, що дозволить  зменшити навантаження на полігон на 50-60%. Пропозиції знаходяться на розгляді у Сумській міській раді. 

Экономика

“А-МУССОН” є лідером серед перевізників відходів у місті Суми
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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