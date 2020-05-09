Экономика

admin
admin
Сегодня 13:22241

Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна в Україні

Пандемія китайського коронавірусу навчила нас цінувати свій час, берегти особистий простір і активно використовувати доступні онлайн-сервіси.

Перші кроки до нової реальності

Піклуючись про комфорт і безпеку майже 4 млн своїх клієнтів під час глобальної пандемії, торговельна мережа «АТБ» відкрила напрям онлайн-продажів й адресної доставки продуктів. Так, 28 травня відкрився інтернет-магазин «АТБ». Це перший у країні онлайн-маркет повного циклу (від замовлення до адресної доставки), в якому можна придбати продукти та товари першої необхідності. Поки в тестовому режимі він працює в материнському регіоні компанії — Дніпрі, але в найближчій перспективі проєкт буде поширено на всю територію України.

«Цей масштабний проєкт наша команда реалізувала «з нуля» за неповних два місяці! Проєкт, який сьогодні обчислюється тисячами сеансів відвідуваності сайту і сотнями замовлень щодня. Проєкт, який дозволяє мільйонам українців, кожному нашому покупцеві, не виходячи з дому комфортно і безпечно здійснити необхідні покупки», — написав на своїй сторінці у фейсбуці Борис Марков, голова Ради директорів, генеральний директор Корпорації «АТБ». 

Як зазначено в релізі компанії, виконання онлайн-замовлень здійснюється через партнерів «АТБ» — кур'єрську службу «iPOST». Кур'єри цієї компанії отримують від операторів інтернет-магазину заявки у відповідних магазинах торговельної мережі «АТБ» і доставляють їх замовнику протягом усього однієї години. Найчастіше це відбувається навіть швидше, ніж багато хто з нас зазвичай очікує на піцу.

З огляду на масштаби бізнесу (в 286 населених пунктах 24 областей працюють 1112 дискаунтерів) можна говорити, що це найамбітніший проєкт у сфері українського ритейлу за останні роки.

Проведемо карантин комфортно і безпечно

За більш ніж два місяці національного карантину «АТБ» втілила в життя відразу три сміливі діджитал-проєкти. Було запущено сервіс доставки продуктів і товарів першої необхідності. У співпраці з компаніями ROZETKA та «Нова Пошта» у перші два тижні роботи були охоплені понад 1200 населених пунктів. Для початку клієнтам запропонували на вибір три варіанти проднаборів — за 400, 500 і 700 грн. Якісні продукти та товари ретельно підібрані, щоб повністю задовольнити потреби клієнта під час карантину. Українці оцінили зручність такого способу покупок: кількість замовлень спочатку обчислювалася сотнями, але потім — вже тисячами. 

Проєкт унікальний тим, що він став на 100% соціальним. Компанії працювали з нульовим прибутком, покриваючи лише витрати на його реалізацію.

З 7 квітня сервіс доставки онлайн-замовлень з «АТБ» охопив усю територію України. У зазначені варіанти замовлень внесли зміни: мінімальний (400 грн) і максимальний (700 грн) проднабори були замінені продуктовим і непродуктовим (товари першої необхідності). Охоплені близько восьми тисяч міст і селищ.

«Обирай та забирай» — легкий спосіб економити

Ще один онлайн-проєкт «АТБ» значно розширив можливості покупця. З'явилася опція попереднього замовлення — «Обирай та забирай». Відтепер на сайті zakaz.atbmarket.com ми вибираємо продукти (асортимент «АТБ» — понад 3,5 тис. найменувань) і кладемо їх у віртуальний кошик у будь-якому з супермаркетів. Потім приходимо до магазину, оплачуємо й отримуємо вже зібраний спеціально для нас пакет. Це дозволяє не витрачати час на пошуки продуктів у торговому залі. За бажання можна ще більше заощадити час — уже доступна опція оплати онлайн.

Інші інноваційні рішення «АТБ»

Лідер українського ритейлу активно розвивав інноваційні проєкти задовго до початку карантину. Компанія «АТБ» вже реалізувала безліч діджитал-рішень. Серед них інтелектуальний помічник «АТБОТ», що з 2019 року спілкується з мільйонами клієнтів у месенджерах Viber і Telegram. Чат-бот не лише замінив книгу скарг і пропозицій, а й став альтернативою зверненню на «гарячу лінію». За лічені секунди він здатний надати точну інформацію про асортимент, акції, магазини та вакансії в компанії. 

Щоб запустити «АТБОТ», потрібно відсканувати камерою смартфона QR-код і перейти за посиланням у додаток Viber або Telegram. 

QR-код для Viber

QR-код для Telegram

Уже протестовано і найближчим часом можна буде використовувати оновлений мобільний додаток «АТБ», який дозволить клієнтові сканувати штрих-код на товарі й дізнаватися ціну.

Одночасно проходить впровадження технології Scan & Go. Її суть у тому, що покупець сам сканує штрих-коди товарів та оплачує покупку в мобільному додатку, а при виході з супермаркету просто показує консультанту свій електронний чек.

Экономика

Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна в Україні
Сегодня 13:22
Сумчани згадують Романа Атаманюка
Вчера 07:59
ВНО-2020 на Сумщине: особенности, новации и условия проведения в условиях пандемии
27.05.2020 17:09
“А-МУССОН” є лідером серед перевізників відходів у місті Суми
27.05.2020 11:05
Нові технічні можливості в роботі «А-Муссон»
26.05.2020 18:57
Сумчан попереджають про небезпеку укусів кліщів
26.05.2020 12:19
Сумчанам нагадують про відповідальність за куріння в заборонених місцях
26.05.2020 12:16
Анастасия Меркушина: «Вижу только плюсы от тренировок с отцом» 1
24.05.2020 23:09
Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Психологічне та економічне насильство: як довести факт
14.05.2020 13:30
Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
view counter

Новости

Новый случай коронавируса обнаружили в Сумах
Сегодня 09:42
На Сумщине первый случай коронавируса за неделю
Сегодня 09:25
Допомога по частковому безробіттю на період карантину: сумських роботодавців інформують про зміни в законодавстві
Сегодня 14:46
На Сумщине посчитали детей
Сегодня 14:06
Інклюзивно-ресурсний центр №1 у Сумах відновлює свою роботу
Сегодня 13:34
На Сумщине экоинспекторы не допустили браконьерства
Сегодня 13:13
На Сумщине пьяный водитель набросился на полицейского с кулаками
Сегодня 12:59
На Сумщине отчим два года насиловал 10-летнюю падчерицу
Сегодня 12:56
Сумські прикордонники запрошують на службу
Сегодня 12:21
В Глухове назначили нового военкома
Сегодня 11:54
За неделю на Сумщине вылечились от коронавируса 35 человек
Сегодня 11:44
14-летний сумчанин получил коронавирусный подарок на день рождения
Сегодня 11:33
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.