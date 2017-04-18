Экономика

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:26276

Как работали, так и заработали?

Сумские чиновники подали декларации о доходах за 2019 год.

Прошлый год выдался довольно трудным для города. Властям постоянно не хватало средств на необходимые людям объекты, они постоянно жаловались на недобор в бюджете, но себя, конечно, не обделили.  Что записано в активы у представителей городских властей.

Зарплата мэра Сум выросла на треть

Согласно декларации за прошлый год, Александр Лысенко заработал 603 тыс. грн зарплаты (чуть больше 50 тыс. грн в месяц), что на 35% больше, чем годом ранее (446,5 тыс. грн). При этом он постоянно жаловался на недобор в бюджет города, который к концу года составил около 100 млн грн. Также обещал, что больше не будет выписывать себе огромных премий, так как уже обжегся на этом, дважды защищаясь в суде от претензий Национального агентства по предотвращению коррупции.

Жена и дочь мэра за год не заработали ничего, как и в предыдущие годы.

Сам мэр показал еще почти 7 тыс. грн процентов по вкладу в банке, что чуть меньше, чем годом ранее – 7,3 тыс. грн.

Из денежных активов у мэра Сум те же, что и год назад - 190 тыс. грн и 10 тыс. долларов наличкой. В банке — 58,3 тыс. грн (было 51,5 тыс. грн и 227 евро).

Мэр Сум по-прежнему является самым автомобильным в мэрии - у него по-прежнему 5 ГАЗелей и БАЗ, которые ему почему-то не приносят никакого дохода. Также у него есть самодельный автоприцеп.

За год ни мэр Сум, ни его семья не разжились новой недвижимостью или землей. У него в собственности один земельный участок площадью 6 соток, 23% жилого дома (107,8 кв. м), 50% квартиры (39,6 кв. м), 25,5% другого нежилого помещения площадью 1342,6 кв. м и 50% еще одного помещения в 401 кв. м и 4,1 кв. м. У его жены 10 и 4,4 сотки земли, жилой дом 52,6 кв. м и недостроенный дом площадью 141 кв. м.

Первый зам задекларировал меньше

Согласно декларации, за прошлый год Владимир Войтенко заработал в кресле первого заммэра 508 тыс. грн (в среднем по 42,3 тыс. грн в месяц). Это чуть меньше, чем за 2018 год (525 тыс. грн). Правда, в 2018 году был скачок с 265 тыс. до 525 тыс. грн по сравнению с 2017-м.

Доходы членов семьи первого заммэра несколько упали: его жена Ирина Пономаренко получила 93,3 тыс. гривен зарплаты в ООО «Магазин №218» и 994,5 тыс. гривен дохода от предпринимательской деятельности (в 2018 году 84,6 тыс. и 988 тыс. грн). Сын Владимира Войтенко Евгений заработал 54,4 тыс. гривен зарплаты в том же ООО и 875 тыс. грн от предпринимательства (годом ранее – 48,5 тыс. и 994 тыс. грн).

Из налички Владимир Войтенко задекларировал 113 тыс. долларов у жены (как и в прошлом году) и почти 35 тыс. грн в банке (было 107 тыс. грн).

Недвижимого и движимого имущества у Владимира Войтенко нет. Квартира есть только у сына - 118 кв. м. У жены земельный участок в Сумах площадью 10 соток и INFINITI FX30D 2013 года выпуска.

Также у жены, как и раньше, 100% корпоративных прав на ООО «Магазин №218» (11 млн грн, что на 4 млн грн больше, чем годом ранее) и 66% корпоративных прав на ООО «Наш Супермаркет» (554 тыс. грн).

Главный по ЖКХ подарил жене квартиру и машину

Заммэра Сум Александр Журба, ставший в этом году директором департамента инфраструктуры, в 2019 году заработал в мэрии 454 тыс. грн (37,8 тыс. грн в месяц), что почти на четверть больше, чем в 2018 году – 370 тыс. грн. Его жена получила 10 тыс. грн соцпомощи по уходу за ребенком и подарки от мужа – квартиру площадью 78 кв. м (которую г-н Журба оценил в 100 тыс. грн, хотя еще год назад показывал, что покупал ее за 346 тыс. грн в 2015 году) и автомобиль Hyundai Matrix 1.6 2007 г.в., купленный в 2008 году. Возможно, эти дарения связаны с судебным разбирательством по поводу смерти ребенка в лифте в начале 2019 года. Родственники погибшего ребенка подали иск о взыскании с ответчиков морального ущерба.

А вот грузопассажирский Volkswagen Crafter 35 2008 г.в., приобретенный в 2011 году, исчез из декларации. Также у жены по-прежнему есть 8 соток земли в Сумах.

Из денежных активов чиновник показал 35 тыс. долларов (+5 тыс. по сравнению с предыдущим годом). Также он показал, что заплатил по кредиту в банке 135 тыс. грн.

Управделами исполкома по-прежнему бомжует

Управделами исполкома Степан Пак за прошлый год заработал 511 тыс. грн (42,6 тыс. грн в месяц) в мэрии, что на 16% больше, чем годом ранее (439 тыс. грн). Также Степан Пак заработал 26 тыс. грн в областном роддоме по совместительству. Его жена получила 455 тыс. грн зарплаты в АО «Киевский витаминный завод» (годом ранее было 388 тыс. грн), 7 тыс. грн страховых выплат, 4,5 тыс. грн процентов от банка и 127 тыс. грн от предоставления имущества в аренду своему работодателю.

Наличными Степан Пак декларирует 150 тыс. гривен (было 180 тыс. грн), а его жена -250 тыс. грн (было 150 тыс. грн). Похоже, что за прошлый год чете Пак удалось выплатить кредиты, взятые ранее – около 700 тыс. грн.

Из недвижимости чиновник задекларировал дом площадью 30 кв. м. в Стрыйском районе Львовской области, который принадлежит ему напополам с братом. Его жена Татьяна владеет домом в с. Мутин Кролевецкого района площадью 53 кв. м и тремя земельными участками там: 4,8, 8,5 и 20 соток. Где живет заммэра в Сумах, неизвестно. Он который год не декларирует этого.

У Степана Пака и его жены на двоих по-прежнему одно авто — Hyundai Elantra AD 1.6 Classic MT 2017 г.в, тогда же и приобретенное за 440 тыс. грн.

В три раза больше мужа

Заммэра Вера Мотречко в прошлом году заработала в мэрии 517 тыс. грн (43,1 тыс. грн в месяц), что на 77 тыс. грн больше, чем годом ранее (рост +17%). Также она получила 3 тыс. грн зарплаты по совместительству от СумГУ (в 2018 году была 1 тыс.). Ее муж заработал вдвое меньше: 198 тыс. грн на АО «Технология» (было 228 тыс. грн). Также в 2018 году муж чиновницы работал еще в двух местах, где получил 36 тыс. грн.

У заммэра по-прежнему есть дом площадью 159 кв. м в Сумах, но нет под ним земли. Зато есть 467 кв. м земли в Великой Черенетчине. У нее в собственности по-прежнему тот же Volkswagen Passat 1.8 TSi 2012 г.в.

Ни сбережений, ни банковских вкладов Вера Мотречко не показала.

Секретарская доля

Секретарь Сумского горсовета Андрей Баранов в 2019 году заработал 470 тыс. грн (39,2 тыс. грн в месяц), что не намного больше, чем за 2018 год – 448 тыс. грн. Его жена, работая в «Ощадбанке», заработала 137,5 тыс. грн (годом ранее чуть менее 100 тыс. грн).

Недвижимость в семье Барановых не поменялась – те же 25% квартир в 48 кв. м и 29 кв. м у каждого. У Андрея Баранова та же «Шевроле Авео» 2005 г.в. А вот его жена приобрела «Ниссан Кашкай-2» 2010 г.в., цену, правда, не указала.

Из денежных активов у Андрея Баранова появился вклад в банке в 25 тыс. грн, у его жены – 10 тыс. грн, у сына - 500 грн. Также на жену оформлен кредит, но неизвестно, на какую сумму.

С мужем-латифундистом

Заммэра Алена Дмитревская в прошлом году заработала в мэрии 508 тыс. грн (42,3 тыс. грн в месяц), что больше, чем годом ранее на 81 тыс. грн, или 19%. Также она получила 10 тыс. грн соцвыплат. Ее муж, член исполкома Юрий Удовенко, заработал 53 тыс. грн в ООО «СПМК» (годом ранее было 46 тыс. грн), 18 тыс. грн соцвыплат, а также получил почти 80 тыс. грн от сдачи в аренду земли (было 64 тыс. грн). Сын Даниил получил 8 тыс. грн стипендии.

У заммэра по-прежнему есть квартира 78 кв. м (2008), у ее мужа – 85 кв. м (2017 год). Также у него в собственности более 21 га земли в Басовке Сумского района (приобретены в 2014-2018 гг.) и 8 соток в Сумах (2018).

Ни автомобиля, ни сбережений, ни банковских вкладов у семьи нет.

Ни кола, ни двора…

Заммэра Максим Галицкий задекларировал 443 тыс. грн зарплаты (почти по 37 тыс. грн в месяц). Это меньше, чем у всех остальных замов (кроме уволившейся посреди года Ольги Волошиной). Но больше на 17%, чем годом ранее – 379 тыс. грн.

Все остальное у заммэра по-старому: автомобиль отца BMW 520 1989 г.в., которым он пользуется с 2017 года, 1/7 квартиры площадью 61 кв. м и пользование квартирой отца 49 кв. м. Ни вкладов, ни налички…

Экс-заммэра Сум Ольга Волошина, ушедшая на пенсию в августе 2019 года, показала 285 тыс. грн зарплаты за 8 месяцев работы. В среднем это 35,6 тыс. грн в месяц, что на четверть больше, чем в 2018 году – за 12 месяцев 344 тыс. грн (в среднем 28,7 тыс. грн). Также она получила почти 40 тыс. грн пенсии (годом ранее было 35 тыс. грн).

Ольга Волошина является владелицей 2 авто марки Scoda: модели А7 2013 г.в., тогда же и приобретенной, и модели Superb B 2014 г.в., тогда же и купленной.

У нее по-прежнему ни жилья, ни земли нет. Живет она в жилом доме площадью 59,5 кв. м, который принадлежит Надежде Свиногоновой. Ей же принадлежат и 10 соток земли, которыми пользуется заммэра.

Экс-чиновница хранит 100 тыс. грн, 7 тыс. евро и 3,5 тыс. долларов. Здесь ничего не поменялось.

К сведению:

З/П в сравнении

Кстати, у мэра Сум не самая большая зарплата в мэрии. У депутата Сумского горсовета, директора КП «Дорремстрой» Александра Вегеры 769 тыс. грн (больше 64 тыс. грн в месяц). Причем она значительно выросла – с 418 тыс. в 2018 году. Рост составил более 70%.

Второй по доходам - директор КП «Горводоканал» Анатолий Сагач: 723 тыс. грн, у которого зарплата выросла с 616 тыс. грн.

А вот лидер 2018 года директор горфиндепартамента Светлана Липовая сдала свои позиции - ее зарплата уменьшилась с 716 тыс. грн до 612 тыс. грн.

Экономика Декларации о доходах

По тематике

Сумские нардепы: что в карманах власти
29.04.2019 16:15

Сумские нардепы: что в карманах власти

Анализ электронных деклараций народных депутатов Украины: сумская шестерка....

Областные власти: кто самый богатый
18.04.2019 10:44

Областные власти: кто самый богатый

После городских властей мы решили пройтись по декларациям областных чиновников....

Кто самый богатый в Сумской мэрии
09.04.2019 15:42

Кто самый богатый в Сумской мэрии

Сумские чиновники подали декларации о доходах за 2018 год.... 1

Сумские нардепы: что в карманах власти-2
12.05.2017 17:49

Сумские нардепы: что в карманах власти-2

Анализ электронных деклараций народных депутатов Украины: сумская шестерка....

Сумские декларации: что в карманах власти
18.04.2017 14:01

Сумские декларации: что в карманах власти

Наступил апрель, и чиновником пришлось отчитываться перед Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, подавая электронные декларации за 2016 год....

view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.