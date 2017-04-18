Как работали, так и заработали? Сумские чиновники подали декларации о доходах за 2019 год.

Прошлый год выдался довольно трудным для города. Властям постоянно не хватало средств на необходимые людям объекты, они постоянно жаловались на недобор в бюджете, но себя, конечно, не обделили. Что записано в активы у представителей городских властей.

Зарплата мэра Сум выросла на треть

Согласно декларации за прошлый год, Александр Лысенко заработал 603 тыс. грн зарплаты (чуть больше 50 тыс. грн в месяц), что на 35% больше, чем годом ранее (446,5 тыс. грн). При этом он постоянно жаловался на недобор в бюджет города, который к концу года составил около 100 млн грн. Также обещал, что больше не будет выписывать себе огромных премий, так как уже обжегся на этом, дважды защищаясь в суде от претензий Национального агентства по предотвращению коррупции.

Жена и дочь мэра за год не заработали ничего, как и в предыдущие годы.

Сам мэр показал еще почти 7 тыс. грн процентов по вкладу в банке, что чуть меньше, чем годом ранее – 7,3 тыс. грн.

Из денежных активов у мэра Сум те же, что и год назад - 190 тыс. грн и 10 тыс. долларов наличкой. В банке — 58,3 тыс. грн (было 51,5 тыс. грн и 227 евро).

Мэр Сум по-прежнему является самым автомобильным в мэрии - у него по-прежнему 5 ГАЗелей и БАЗ, которые ему почему-то не приносят никакого дохода. Также у него есть самодельный автоприцеп.

За год ни мэр Сум, ни его семья не разжились новой недвижимостью или землей. У него в собственности один земельный участок площадью 6 соток, 23% жилого дома (107,8 кв. м), 50% квартиры (39,6 кв. м), 25,5% другого нежилого помещения площадью 1342,6 кв. м и 50% еще одного помещения в 401 кв. м и 4,1 кв. м. У его жены 10 и 4,4 сотки земли, жилой дом 52,6 кв. м и недостроенный дом площадью 141 кв. м.

Первый зам задекларировал меньше

Согласно декларации, за прошлый год Владимир Войтенко заработал в кресле первого заммэра 508 тыс. грн (в среднем по 42,3 тыс. грн в месяц). Это чуть меньше, чем за 2018 год (525 тыс. грн). Правда, в 2018 году был скачок с 265 тыс. до 525 тыс. грн по сравнению с 2017-м.

Доходы членов семьи первого заммэра несколько упали: его жена Ирина Пономаренко получила 93,3 тыс. гривен зарплаты в ООО «Магазин №218» и 994,5 тыс. гривен дохода от предпринимательской деятельности (в 2018 году 84,6 тыс. и 988 тыс. грн). Сын Владимира Войтенко Евгений заработал 54,4 тыс. гривен зарплаты в том же ООО и 875 тыс. грн от предпринимательства (годом ранее – 48,5 тыс. и 994 тыс. грн).

Из налички Владимир Войтенко задекларировал 113 тыс. долларов у жены (как и в прошлом году) и почти 35 тыс. грн в банке (было 107 тыс. грн).

Недвижимого и движимого имущества у Владимира Войтенко нет. Квартира есть только у сына - 118 кв. м. У жены земельный участок в Сумах площадью 10 соток и INFINITI FX30D 2013 года выпуска.

Также у жены, как и раньше, 100% корпоративных прав на ООО «Магазин №218» (11 млн грн, что на 4 млн грн больше, чем годом ранее) и 66% корпоративных прав на ООО «Наш Супермаркет» (554 тыс. грн).

Главный по ЖКХ подарил жене квартиру и машину

Заммэра Сум Александр Журба, ставший в этом году директором департамента инфраструктуры, в 2019 году заработал в мэрии 454 тыс. грн (37,8 тыс. грн в месяц), что почти на четверть больше, чем в 2018 году – 370 тыс. грн. Его жена получила 10 тыс. грн соцпомощи по уходу за ребенком и подарки от мужа – квартиру площадью 78 кв. м (которую г-н Журба оценил в 100 тыс. грн, хотя еще год назад показывал, что покупал ее за 346 тыс. грн в 2015 году) и автомобиль Hyundai Matrix 1.6 2007 г.в., купленный в 2008 году. Возможно, эти дарения связаны с судебным разбирательством по поводу смерти ребенка в лифте в начале 2019 года. Родственники погибшего ребенка подали иск о взыскании с ответчиков морального ущерба.

А вот грузопассажирский Volkswagen Crafter 35 2008 г.в., приобретенный в 2011 году, исчез из декларации. Также у жены по-прежнему есть 8 соток земли в Сумах.

Из денежных активов чиновник показал 35 тыс. долларов (+5 тыс. по сравнению с предыдущим годом). Также он показал, что заплатил по кредиту в банке 135 тыс. грн.

Управделами исполкома по-прежнему бомжует

Управделами исполкома Степан Пак за прошлый год заработал 511 тыс. грн (42,6 тыс. грн в месяц) в мэрии, что на 16% больше, чем годом ранее (439 тыс. грн). Также Степан Пак заработал 26 тыс. грн в областном роддоме по совместительству. Его жена получила 455 тыс. грн зарплаты в АО «Киевский витаминный завод» (годом ранее было 388 тыс. грн), 7 тыс. грн страховых выплат, 4,5 тыс. грн процентов от банка и 127 тыс. грн от предоставления имущества в аренду своему работодателю.

Наличными Степан Пак декларирует 150 тыс. гривен (было 180 тыс. грн), а его жена -250 тыс. грн (было 150 тыс. грн). Похоже, что за прошлый год чете Пак удалось выплатить кредиты, взятые ранее – около 700 тыс. грн.

Из недвижимости чиновник задекларировал дом площадью 30 кв. м. в Стрыйском районе Львовской области, который принадлежит ему напополам с братом. Его жена Татьяна владеет домом в с. Мутин Кролевецкого района площадью 53 кв. м и тремя земельными участками там: 4,8, 8,5 и 20 соток. Где живет заммэра в Сумах, неизвестно. Он который год не декларирует этого.

У Степана Пака и его жены на двоих по-прежнему одно авто — Hyundai Elantra AD 1.6 Classic MT 2017 г.в, тогда же и приобретенное за 440 тыс. грн.

В три раза больше мужа

Заммэра Вера Мотречко в прошлом году заработала в мэрии 517 тыс. грн (43,1 тыс. грн в месяц), что на 77 тыс. грн больше, чем годом ранее (рост +17%). Также она получила 3 тыс. грн зарплаты по совместительству от СумГУ (в 2018 году была 1 тыс.). Ее муж заработал вдвое меньше: 198 тыс. грн на АО «Технология» (было 228 тыс. грн). Также в 2018 году муж чиновницы работал еще в двух местах, где получил 36 тыс. грн.

У заммэра по-прежнему есть дом площадью 159 кв. м в Сумах, но нет под ним земли. Зато есть 467 кв. м земли в Великой Черенетчине. У нее в собственности по-прежнему тот же Volkswagen Passat 1.8 TSi 2012 г.в.

Ни сбережений, ни банковских вкладов Вера Мотречко не показала.

Секретарская доля

Секретарь Сумского горсовета Андрей Баранов в 2019 году заработал 470 тыс. грн (39,2 тыс. грн в месяц), что не намного больше, чем за 2018 год – 448 тыс. грн. Его жена, работая в «Ощадбанке», заработала 137,5 тыс. грн (годом ранее чуть менее 100 тыс. грн).

Недвижимость в семье Барановых не поменялась – те же 25% квартир в 48 кв. м и 29 кв. м у каждого. У Андрея Баранова та же «Шевроле Авео» 2005 г.в. А вот его жена приобрела «Ниссан Кашкай-2» 2010 г.в., цену, правда, не указала.

Из денежных активов у Андрея Баранова появился вклад в банке в 25 тыс. грн, у его жены – 10 тыс. грн, у сына - 500 грн. Также на жену оформлен кредит, но неизвестно, на какую сумму.

С мужем-латифундистом

Заммэра Алена Дмитревская в прошлом году заработала в мэрии 508 тыс. грн (42,3 тыс. грн в месяц), что больше, чем годом ранее на 81 тыс. грн, или 19%. Также она получила 10 тыс. грн соцвыплат. Ее муж, член исполкома Юрий Удовенко, заработал 53 тыс. грн в ООО «СПМК» (годом ранее было 46 тыс. грн), 18 тыс. грн соцвыплат, а также получил почти 80 тыс. грн от сдачи в аренду земли (было 64 тыс. грн). Сын Даниил получил 8 тыс. грн стипендии.

У заммэра по-прежнему есть квартира 78 кв. м (2008), у ее мужа – 85 кв. м (2017 год). Также у него в собственности более 21 га земли в Басовке Сумского района (приобретены в 2014-2018 гг.) и 8 соток в Сумах (2018).

Ни автомобиля, ни сбережений, ни банковских вкладов у семьи нет.

Ни кола, ни двора…

Заммэра Максим Галицкий задекларировал 443 тыс. грн зарплаты (почти по 37 тыс. грн в месяц). Это меньше, чем у всех остальных замов (кроме уволившейся посреди года Ольги Волошиной). Но больше на 17%, чем годом ранее – 379 тыс. грн.

Все остальное у заммэра по-старому: автомобиль отца BMW 520 1989 г.в., которым он пользуется с 2017 года, 1/7 квартиры площадью 61 кв. м и пользование квартирой отца 49 кв. м. Ни вкладов, ни налички…

Экс-заммэра Сум Ольга Волошина, ушедшая на пенсию в августе 2019 года, показала 285 тыс. грн зарплаты за 8 месяцев работы. В среднем это 35,6 тыс. грн в месяц, что на четверть больше, чем в 2018 году – за 12 месяцев 344 тыс. грн (в среднем 28,7 тыс. грн). Также она получила почти 40 тыс. грн пенсии (годом ранее было 35 тыс. грн).

Ольга Волошина является владелицей 2 авто марки Scoda: модели А7 2013 г.в., тогда же и приобретенной, и модели Superb B 2014 г.в., тогда же и купленной.

У нее по-прежнему ни жилья, ни земли нет. Живет она в жилом доме площадью 59,5 кв. м, который принадлежит Надежде Свиногоновой. Ей же принадлежат и 10 соток земли, которыми пользуется заммэра.

Экс-чиновница хранит 100 тыс. грн, 7 тыс. евро и 3,5 тыс. долларов. Здесь ничего не поменялось.

К сведению:

З/П в сравнении

Кстати, у мэра Сум не самая большая зарплата в мэрии. У депутата Сумского горсовета, директора КП «Дорремстрой» Александра Вегеры 769 тыс. грн (больше 64 тыс. грн в месяц). Причем она значительно выросла – с 418 тыс. в 2018 году. Рост составил более 70%.

Второй по доходам - директор КП «Горводоканал» Анатолий Сагач: 723 тыс. грн, у которого зарплата выросла с 616 тыс. грн.

А вот лидер 2018 года директор горфиндепартамента Светлана Липовая сдала свои позиции - ее зарплата уменьшилась с 716 тыс. грн до 612 тыс. грн.