Экономика

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:15173

Як підприємцю Сумщини без найманих працівників отримати допомогу по частковому безробіттю

«Відтепер, - говорить директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, - допомога по частковому безробіттю на період карантину може виплачуватися фізичним особам-підприємцям, які не мають найманих працівників, але є застрахованими особами, тобто сплачували єдиний соціальний внесок».

Такі зміни стали можливими завдяки ухваленню Постанови КМУ від 03.06.2020 р. № 453 «Про внесення змін до Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

За інформацією В.Підлісного, більше 2 тисяч ФОПівців нашої області мають право на отримання такої компенсації.

Нагадаємо: роботодавцями малого та середнього бізнесу Сумської області до центрів зайнятості подано майже 1200 пакетів документів для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину. Вони вже отримали більше 15 млн грн компенсації для найманих працівників.

Презентуємо покрокову інструкцію: як ФОПу без найманих працівників отримати допомогу по частковому безробіттю.  Усього 6 простих кроків.

1. Зверніться до центру зайнятості за місцем сплати ЄВ упродовж 90 днів з моменту  зупинення чи скорочення діяльності.

2. Підготуйте пакeт документів: заява на отримання допомоги в довільній формі; копія наказу з датою зупинення чи скорочення діяльності; довідка про сплату ЄВ за останніх 6 місяців; відомості до Додатку 2 Порядку.

3. Оригінали документів подайте  до центру зайнятості.  Як це можна зробити? В один із зручних для вас способів – або поштою, або ж через скриньку для кореспонденції в центрі зайнятості.

4. Упродовж трьох робочих днів центр зайнятості перевіряє документи. Якщо ж є помилки чи неточності, наші спеціалісти повідомлять про це. Ви матимете 5 днів, щоб подати новий або виправлений пакет документів.

5. Рішення щодо надання допомоги приймають обласні центри зайнятості або Київський міський центр зайнятості.

6. Після одержання коштів на свій рахунок центр зайнятості переказує їх фізичній особі-підприємцю.

Допомога по частковому безробіттю не оподатковується. Допомога встановлюється за кожну годину скорочення діяльності та із розрахунку 2/3 від бази нарахування ЄВ, але не більше мінімальної заробітної плати (4723 грн) на місяць. Допомога надається на період  зупинення чи скорочення діяльності та впродовж 30 календарних днів після завершення карантину.

Більш детальна інформація на сайті обласного центру зайнятості. Як завжди, кваліфіковану консультацію ви можете отримати в будь-якому центрі зайнятості.

 
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Экономика Служба занятости
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