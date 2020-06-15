Інтернет-магазин «АТБ» розширив можливості: отримати замовлені продукти протягом години можна вже більш ніж у сімдесяти містах Поки пандемія коронавірусу охоплює все нові й нові території, у тому числі й у нашій країні, багаторічний лідер вітчизняного ритейлу робить життя громадян безпечнішим і комфортнішим.

Нещодавно компанія «АТБ-Маркет» значно розширила географію власного проєкту «Інтернет-магазин». Це не просто зручне диджитал-рішення, а справжній порятунок для багатьох українських регіонів, де відбувається стрімке зростання кількості інфікованих COVID-19. На сьогодні цей показник по країні майже сягнув сорока п’яти тисяч. На нашій Сумщині умов карантину дотримуються сумлінно, тож станом на поточний час зафіксовано близько трьох сотень інфікованих, хоча в інших областях та обласних центрах рахунок уже пішов на тисячі.

Так, з 30 червня поточного року адресна доставка понад 3,5 тисяч гарантовано якісних продуктів і товарів першої необхідності з інтернет-магазину «АТБ» стала доступною мешканцям ще сорока одного населеного пункту країни. Йдеться про такі міста, як Бориспіль, Ковель, Бахмут, Слов’янськ, Бердянськ, Енергодар, Мелітополь, Калуш, Коломия, Червоноград, Білгород-Дністровський, Ізмаїл, Кам’янець-Подільський, Умань, Ніжин, Нікополь, Бердичів, Олександрія, Шостка, Ізюм, Лозова, Сміла, Прилуки, Павлоград, Новоград-Волинський, Горишні Плавні, Дружківка, Конотоп тощо.

Загалом зараз проєктом охоплено більш як сімдесят міст у різних областях України.

«Ми продовжуємо розвивати та масштабувати повний цикл нашого інтернет-магазину: від вибору й оплати товарів онлайн на сайті zakaz.atbmarket.com до доставки замовлення за адресою, яку зазначив покупець. Це можуть бути і міста-мільйонери, і невеличкі населені пункти. Наша команда продовжує працювати над розширенням та підвищенням функціонала сервісу. Плануємо найближчим часом підключити до нього всі наші 1129 магазинів, розташовані в 290 населених пунктах країни», – повідомив на своїй сторінці у Facebook Борис Марков, голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ».

Слід зазначити, що доставка замовлених у режимі онлайн товарів відбувається через партнера компанії «АТБ» – кур’єрську службу «iPOST». Все дуже оперативно: кур’єр отримує від оператора інтернет-магазину електронне замовлення з певного маркету мережі,бере вже зібраний продуктовий пакет і прямує до клієнта. Цікаво, що здебільшого продукти доставляють навіть швидше, ніж ми зазвичай очікуємо на піцу – весь процес триває приблизно одну годину.

Компанія гарантує, що продукти транспортують за відповідних температурних умов з дотриманням усіх необхідних правил харчової безпеки.

Ця соціально значуща ініціатива вперше з’явилася в Україні, зокрема й на нашій Сумщині, ще навесні, коли 12 березня 2020 року уряд ввів загальнонаціональний карантин. Проєкт став першим в історії країни продуктовим онлайн-магазином повного циклу: від замовлення й обробки до адресної доставки обраних продуктів і товарів першої необхідності.

На першому етапі цим сервісом можна було скористатися у 33 населених пунктах країни. Переважно були охоплені обласні центри та великі міста, такі як наші Суми, Київ, Харків, Дніпро, Львів, Запоріжжя, Одеса, Миколаїв, Івано-Франківськ, Кропивницький, Чернівці, Вінниця, Ужгород, Тернопіль, Луцьк та інші.

Доставка замовлених продуктових наборів відбувалася день у день, що стало справжнім порятунком для мешканців найбільш уражених коронавірусною інфекцією регіонів. Оперативно отримати від «АТБ» усе необхідне можна було не виходячи з оселі та не ризикуючи здоров’ям.

Зараз відбувається масштабування проєкту на усі інші міста, містечка та селища, де працюють магазини «АТБ».

Нині їхній асортимент у 24 областях країни перевищує 3,5 тисячі найменувань. Всі ці гарантовано свіжі та якісні продукти доступні й в інтернет-магазині. Обрати потрібне та зробити замовлення онлайн в інтернет-магазині «АТБ» можна за цим посиланням.

Також торговельна мережа пропонує сервіс попереднього замовлення «На сайті обирай – в магазині забирай». Він допоможе звести до мінімуму час, який ми витрачаємо на пошук потрібних продуктів в магазині. Зазвичай на це йде близько пів години. Сьогодні все необхідне можна знайти на сайті, покласти у віртуальний кошик обраного магазину. Потім просто прийти до цього маркету, надіти маску, оплатити (хоча це теж можна зробити онлайн) і отримати зібраний для вас пакет. Це займе лише кілька хвилин.