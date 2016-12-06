Сумчани з числа осіб з інвалідністю можуть отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг

Як повідомляють у департаменті соціального захисту населення зробити це можна у термін до 31 липня.

А відтак, для подачі документів через електронний сервіс, шляхом поштового відправлення за адресою 40035, вул. Харківська, буд. 35, або ж у спеціальну скриньку, що при вході до адмінбудівлі, потрібно зібрати:



- заяву (бланки заяв можна роздрукувати на сайті департаменту або скористатися зразком біля спеціальних скриньок);



- копію особистого паспорта та копію свідоцтва про народження дитини при наданні пільг неповнолітнім дітям (при первинному зверненні або у разі змін);



- копію довідки ідентифікаційного податкового номера (крім осіб, які мають відмітку в паспорті про відмову від прийняття такого номера) за умови відсутності інформації про такий номер у паспорті в формі ID-картки (при первинному зверненні);



- довідку з місця проживання про склад сім’ї (лише для осіб, які проживають у приватних будинках);



- копію документу, який надає право на отримання пільги: особам з інвалідністю І – II груп по зору – копію довідки до акта огляду МСЕК із зазначенням групи інвалідності (І або ІІ група інвалідності по зору) (при первинному зверненні);



- сім’ям, в яких виховуються онкохворі діти та діти, хворі на спінальну м’язову атрофію – копію довідки з лікувального закладу про встановлений хворій дитині діагноз (дата видачі довідки не може перевищувати місячний строк до моменту подачі заяви);



- копію документа, що підтверджує родинні стосунки з пільговиком.

Принагідно, фахівці департаменту інформують, що особам з інвалідністю I та II груп по зору додатково до вищевказаних документів потрібно надати довідки про доходи всіх членів сім’ї за останні шість місяців, які передують місяцю звернення (крім пільговиків, до сукупного доходу яких входять лише пенсія та/або соціальні допомоги, та які є непрацездатними особами).

Детальніше за телефонами: 78-71-29, 78-71-30.