Экономика

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:50186

Сумчани з числа осіб з інвалідністю можуть отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг

У Сумах особи з інвалідністю І-ІІ групи по зору та сім’ї, в яких виховуються онкохворі діти та діти, хворі на спінальну м’язову атрофію протягом місяця можуть подати пакет документів для отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Як повідомляють у департаменті соціального захисту населення зробити це можна у термін до 31 липня.

А відтак, для подачі документів через електронний сервіс, шляхом поштового відправлення за адресою 40035, вул. Харківська, буд. 35, або ж у спеціальну скриньку, що при вході до адмінбудівлі, потрібно зібрати:

  • заяву (бланки заяв можна роздрукувати на сайті департаменту або скористатися зразком біля спеціальних скриньок);
  • - копію особистого паспорта та копію свідоцтва про народження дитини при наданні пільг неповнолітнім дітям (при первинному зверненні або у разі змін);
  • - копію довідки ідентифікаційного податкового номера (крім осіб, які мають відмітку в паспорті про відмову від прийняття такого номера) за умови відсутності інформації про такий номер у паспорті в формі ID-картки (при первинному зверненні);
  • - довідку з місця проживання про склад сім’ї (лише для осіб, які проживають у приватних будинках);
  • - копію документу, який надає право на отримання пільги: особам з інвалідністю І – II груп по зору – копію довідки до акта огляду МСЕК із зазначенням групи інвалідності (І або ІІ група інвалідності по зору) (при первинному зверненні);
  • - сім’ям, в яких виховуються онкохворі діти та діти, хворі на спінальну м’язову атрофію – копію довідки з лікувального закладу про встановлений хворій дитині діагноз (дата видачі довідки не може перевищувати місячний строк до моменту подачі заяви);
  • - копію документа, що підтверджує родинні стосунки з пільговиком.

Принагідно, фахівці департаменту інформують, що особам з інвалідністю I та II груп по зору додатково до вищевказаних документів потрібно надати довідки про доходи всіх членів сім’ї за останні шість місяців, які передують місяцю звернення (крім пільговиків, до сукупного доходу яких входять лише пенсія та/або соціальні допомоги, та які є непрацездатними особами).

Детальніше за телефонами: 78-71-29, 78-71-30.

Экономика Льготы Люди с инвалидностью
view counter

По тематике

Субсидии и льготы ЖКХ: что нового
04.12.2019 16:22

Субсидии и льготы ЖКХ: что нового

Сумчанам разъяснили особенности пользования монетизируемыми субсидиями и льготами на жилищно-коммунальные услуги....

Субсидии и льготы: очередные новшества
18.10.2019 11:57

Субсидии и льготы: очередные новшества

Субсидии и льготы на жилищно-коммунальные услуги сумчане могут получать наличными или безналично....

Як сумчанам отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі
20.09.2019 14:57

Як сумчанам отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 року № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг...

Право на субсидию: кому и когда?
06.11.2018 16:30

Право на субсидию: кому и когда?

Кто не успел обратиться за субсидией в октябре, есть целый ноябрь, чтобы получить государственную поддержку с октября....

Театр на обочине театра
06.12.2016 17:29

Театр на обочине театра

1 декабря, в четверг, в Сумском областном театре для детей и юношества состоялась художественная театральная акция «Театр на обочине театра»....

Юрій БОВА: «Тростянець — культурна столиця Східної України»
Сегодня 13:08
Сумчани з числа осіб з інвалідністю можуть отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг
Сегодня 12:50
Бюджет міста – це кошти громади, а не мерії!
Сегодня 10:01
Прогули, судові справи та плани на вибори: чим живуть і як працювали депутати Сумської міської ради
Сегодня 09:51
Як лідер ритейлу допомагає населенню пережити найбільше стихійне лихо в історії незалежної України
Вчера 15:10
Управління містом Суми: розвиток чи занепад?
03.07.2020 10:01
Інтернет-магазин «АТБ» розширив можливості: отримати замовлені продукти протягом години можна вже більш ніж у сімдесяти містах
01.07.2020 17:04
Зловживати статусом безробітного не варто!
01.07.2020 16:12
С июля в Украине вводится понятие «проступок»
01.07.2020 13:04
З початку дії Програми медгарантій НСЗУ виплатила спецлікарням Сумщини понад 460 млн грн
01.07.2020 12:47
Что в карманах власти: сумские нардепы
01.07.2020 08:52
Как остановить коронавирус? «АТБ» призывает носить маски и соблюдать социальную дистанцию
26.06.2020 10:51
view counter

Новости

На Сумщине за сутки от коронавируса вылечились 10 человек
Сегодня 09:29
Губернатор Сумщины взял себе в замы донецкого
Вчера 21:13
На Сумщине утонула 30-летння сотрудница облсовета
Вчера 09:01
В Сумах водоканал продолжает работы по прочистке канализации
Сегодня 12:45
На Сумщині 18320 чоловік отримують допомогу по безробіттю
Сегодня 12:35
На Сумщине экс-чиновник будет отвечать в суде за передачу в частную собственность 1 га леса
Сегодня 12:13
Новый глава РГА на Сумщине решил спросить у жителей района об их мечтах
Сегодня 11:47
На Сумщине незаконно добыли 180 раков
Сегодня 11:08
В Сумах не стали запрещать аттракционы в парках
Сегодня 11:01
В Сумах работники парков митингуют против закрытия аттракционов
Сегодня 10:48
«Сумская паляниця» объявляет об изменении тарифов
Сегодня 10:37
Житель Сумщины, пришедший в магазин без маски, пытался дать взятку полицейским
Сегодня 10:33
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.