Сумчани з числа осіб з інвалідністю можуть отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг

Як повідомляють у департаменті соціального захисту населення зробити це можна у термін до 31 липня.
А відтак, для подачі документів через електронний сервіс, шляхом поштового відправлення за адресою 40035, вул. Харківська, буд. 35, або ж у спеціальну скриньку, що при вході до адмінбудівлі, потрібно зібрати:
Принагідно, фахівці департаменту інформують, що особам з інвалідністю I та II груп по зору додатково до вищевказаних документів потрібно надати довідки про доходи всіх членів сім’ї за останні шість місяців, які передують місяцю звернення (крім пільговиків, до сукупного доходу яких входять лише пенсія та/або соціальні допомоги, та які є непрацездатними особами).
Детальніше за телефонами: 78-71-29, 78-71-30.
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