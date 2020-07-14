Цього року «АТБ» збільшує товарообіг і розширює мережу магазинів Пандемія коронавірусу стала серйозним випробуванням на міцність як для вітчизняного торговельного бізнесу, так і для мільйонів громадян країни. Пристосуватися до складних обставин нової реальності мешканцям Сумщини активно допомагає найбільша торговельна мережа України – «АТБ».

Багаторічний лідер українського ритейлу забезпечує українців гарантовано якісними, свіжими та безпечними продуктами за найбільш доступними цінами. Постійними клієнтами супермаркетів «АТБ» є майже чотири мільйони громадян у 24 областях країни, включаючи й Сумську. Ці показники постійно зростають, оскільки компанія дотримується обраної багато років тому стратегії динамічного розвитку, розширює мережу, відкриває нові магазини, проводить модернізацію вже працюючих маркетів, розвиває логістичну інфраструктуру, підкорює нові регіони.

З початку 2020-го в Україні прийняв перших клієнтів 61 новий супермаркет «АТБ». П'ятнадцять із них відкрилися після капітальної реконструкції. Отже, тепер мапа присутності найбільшої за багатьма показниками (асортиментом, чисельністю співробітників, кількістю магазинів, товарообігом тощо) торговельної мережі країни включає 293 населених пункти. У містах, містечках і селищах всіх областей України працюють 1137 супермаркетів «АТБ».

Важливо, що розширення цієї мережі пов’язане із довгостроковою стратегією, яку визначили у 2017 році. Вона включає в себе не тільки збільшення товарообігу та торговельних площ, але й впровадження сучасних інноваційних технологій в галузі енергозбереження, будівництва й архітектури.

Для нових супермаркетів «АТБ» розробили концепцію енергоефективності. Вони пропонують покупцям високий рівень сервісу та комфортні умови для шопінгу. Вже майже третина торговельної мережі «АТБ» працює в оновленому форматі.

Корпорація продовжує роботу з розширення власної логістичної інфраструктури, яку вважають однією з найбільш розвинених в країні. У поточному році заплановано запуск ще двох мультитемпературних розподільних центрів європейського зразка у Львівській і Одеській областях. Отже, їхня загальна кількість буде 11, що дозволить продовжити нарощувати обсяг товарообігу. Завдяки цьому ще більше громадян України зможуть купувати свіжі продукти за демократичними цінами.

За підсумками першого півріччя 2020-го корпорація «АТБ» збільшила товарообіг на 19% (порівняно з аналогічним періодом 2019-го). Зараз цей показник становить 70,7 млрд грн. (включаючи ПДВ та акцизи) проти 59,4 млрд грн. у першому півріччі минулого року. Такі вражаючі темпи зростання товарообігу «АТБ» показує не вперше. У 2017 році цей показник становив 80,2 млрд грн., роком пізніше він виріс до 103,9 млрд грн., а у 2019-му – до 126,8 млрд грн. Компанія створила десятки тисяч робочих місць, а мільйони гривень у вигляді податків і зборів сплачує до бюджетів усіх рівнів, включаючи й сумську міську скарбницю. Із цих коштів виплачують зарплати вчителям і медикам, їх використовують на ремонт доріг, мостів, лікарень і розвиток інфраструктури регіону.

«АТБ» своєю головною місією визначила безперебійне постачання якісних продуктів для широких верств населення. Магазини мережі пропонують клієнту понад 3,5 тисячі найменувань продуктів харчування та товарів першої необхідності. Цінова політика лідера вітчизняного ритейлу залишається незмінною вже більш як чверть сторіччя. Ціни в «АТБ» традиційно на 10–15% нижчі за середньоринкові.

«Ситуація з коронавірусом стала краш-тестом для операторів продовольчого ринку, в тому числі й для нас. Вважаю, що ми гідно пройшли це випробування. Для торговельної мережі «АТБ» ефективність, надійність, безпека є питаннями корпоративної стратегії. Сьогодні вони мають величезне значення ще й для продовольчої та епідеміологічної безпеки країни», – розповів голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ» Борис Марков.

Навесні цього року почав працювати перший в Україні продуктовий інтернет-магазин «АТБ» повного циклу. В усіх містах, де є магазини цієї мережі, від приймання й обробки замовлення до його адресної доставки проходить менше однієї години. Зазвичай більшості з нас на похід до магазину треба більше часу.

Також для підвищення рівня безпеки клієнтів під час карантину (сьогодні вже проходить адаптивний період) компанія запустила сервіс попереднього замовлення. Тепер немає необхідності витрачати час на підбір товарів у торговому залі та їхню оплату в магазині. Все можна зробити заздалегідь у режимі онлайн, а потім просто прийти до супермаркету і, витративши лише кілька хвилин, отримати зібраний спеціально для тебе пакет. Швидко та безпечно!