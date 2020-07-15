Як знайти роботу на Сумщині? Сьогодні, 21 липня, директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний провів селекторну нараду з директорами Сумського міського, Конотопського міськрайонного центрів зайнятості та філій.

Він, зокрема, наголосив на тому, що на часі активне поновлення робочих місць, до скорочення яких призвів короновірус.

- Вимушені канікули у виробничій сфері слід скорочувати, люди прагнуть роботи. Безробітні, - говорить Володимир Підлісний, - повинні отримувати якомога більше конкретних рекомендацій щодо комунікацій із роботодавцем: звільнення, переведення на іншу роботу чи посаду, відпустка тощо. Нині переважає попит на фахівців робітничих професій. Заробітна плата таких працівників різниться: від мінімальної до 15 тисяч гривень. Проте потрібні в області і працівники з вищою освітою. Роботодавці шукають економістів, лікарів, інженерів, електрогазозварників, водіїв, яким пропонують оплату праці від 10 тисяч гривень і вище. Тож перед нами стоїть конкретне завдання: задовольнити попит роботодавця, знайти для нього потрібного спеціаліста.

Вільні посади, як свідчить практика, є для шукачів роботи і з вищою, і з професійно-технічною, і з середньою освітою.

Посадовець оприлюднив обнадійливу інформацію: в області простежується стала тенденція повернення людей, які у період карантину змушені були стати на облік до центрів зайнятості та отримати статус безробітних, на свої попередні робочі місця. Лише за червень до роботи повернулося майже 1 500 вчорашніх безробітних. Попередні підрахунки показують, що у липні таких буде значно більше. Відтак, інтенсивно скорочується кількість тих, хто стоїть на обліку в центрах зайнятості як безробітні.

Посадовець звернувся до фахівців обласної служби зайнятості із вимогою тісніше працювати з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, керівниками підприємств, бізнесових структур, аби спільними зусиллями сприяти якомога швидшому працевлаштуванню земляків, створювати належні умови праці для них, дбати про гідну заробітну плату. Темпи відновлення робочих місць, а відтак і працевлаштування потребують значного пожвавлення, найближчим часом потрібно позбутися періоду стагнації економіки. Інакше є реальна небезпека втратити високопрофесіональних спеціалістів у різних галузях економіки. Аби цього не сталося, спеціалісти служби зайнятості зобов’язані для кожного безробітного знайти підходящу для нього роботу.

Директори базових центрів зайнятості та філій відверто говорили про брак робочих місць у містах та районах області, пропонували шляхи взаємовигідної співпраці з роботодавцями, які неодмінно підвищать коефіцієнт корисної дії служби зайнятості, зміцнять її авторитет.

На нараді розглянули також низку інших нагальних питань. Прийняті рішення, на переконання учасників наради, допоможуть вирішити проблему працевлаштування на Сумщині.