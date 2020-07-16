День торгівлі з «АТБ»: де у Сумах завжди раді клієнту Минулого вікенду Україна відзначила День торгівлі – свято фахівців, від яких залежить, чим ми харчуємося і як живемо. До свята ми зазирнули за лаштунки лідера української роздрібної торгівлі та дізналися багато цікавого.

Найбільшим представником відповідної галузі в країні є компанія «АТБ». Заснована ще в середині дев'яностих на базі кількох звичайних гастрономів, зараз вона є лідером ритейлу за багатьма показниками. Йдеться про товарообіг, обсяг сплачених податків до бюджетів різних рівнів, асортимент (більш ніж 3,5 тис. найменувань), кількість співробітників (приблизно 64 тис. осіб) тощо.

Добре знайома мешканцям нашої Сумщини торговельна мережа «АТБ» започаткувала в нашій країні формат магазину самообслуговування, де клієнт сам обирає потрібні товари. Багато з того, що сьогодні є нормою для супермаркетів країни, було протестовано та впроваджено саме в «АТБ». Компанія дотримується стратегії динамічного розвитку. Вона застосовує інноваційні рішення, які дозволяють підвищувати рівень комфорту в магазинах, оптимізувати багато бізнес-процесів, а також допомагають покупцям економити чималі кошти.

Станом на сьогодні загальна кількість магазинів «АТБ» досягла 1137. Інноваційні супермаркети уже відкрили у 293 населених пунктах України. Ці показники продовжують зростати. Приблизно чотири мільйони постійних клієнтів у 24 областях країни щодня отримують до свого столу гарантовано свіжі продукти. Цьому не завадила навіть пандемія коронавірусу. Під час карантину компанія прискорила розвиток онлайн-напрямку та відкрила перший у країні продуктовий онлайн-магазин «АТБ» повного циклу – від формування замовлення до адресної доставки продуктів. Зараз такий вид покупок набагато швидший і безпечніший за самостійний похід до магазину. Також з'явився зручний сервіс, використовуючи який можна мінімізувати час, що ми зазвичай витрачаємо на пошук товарів у торговому залі. Йдеться про можливість попереднього замовлення «На сайті вибирай – в магазині забирай». Все необхідне можна підібрати в режимі онлайн, покласти до віртуального кошика обраного магазину «АТБ», а потім прийти, оплатити і забрати свій продуктовий набір, який вже чекатиме на вас. На це потрібно мінімум часу. Доступна послуга оплати обраних товарів онлайн.

Як соціально орієнтований бізнес «АТБ» також системно допомагає українцям долати негаразди. Аби підтримати незахищені верстви населення в період суворого карантину, компанія реалізувала найбільш масштабний благодійний проєкт за всі роки незалежності нашої країни. Його бюджет перевищив 100 млн грн. Майже 600 тис. українських родин отримали безплатні продуктові набори. Пакети з основними продуктами та товарами першої необхідності «АТБ» передала постраждалим від масштабної повені мешканцям західних регіонів.

Крім того, корпорація відгукнулася на прохання Офісу Президента та закупила у Франції дороге сучасне діагностичне обладнання для обласних лікарень і лабораторій. Ці комплекси, що коштують 10 млн грн., вже передали лікарням Чернівців, Івано-Франківська, Києва, Дніпра, Херсона й інших міст.

Торговельна мережа визначила своєю основною метою забезпечення клієнтів, у тому числі й у Сумах, якісними продуктами за максимально доступними цінами. В цьому році компанія зуміла максимально пом'якшити не тільки сезонне зростання цін, але й підвищення закупівельної вартості у виробників, пов'язане з карантинними обмеженнями.

Вартість будь-якого товару в дискаунтерах мережі на 10–15% нижча за середньоринкову. Продукцію з ексклюзивного асортименту власних торгових марок можуть пропонувати навіть на 40% дешевше за аналоги. Зараз «АТБ» володіє чотирма власними торговими марками, що належать до всіх цінових категорій. Преміальний сегмент представлено ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected», середній плюс – «Спецзамовлення “АТБ”», середній – ТМ «Своя лінія». Найбільш економний варіант – ТМ «Розумний вибір». Отже, клієнт завжди знайде на поличках «АТБ» якісну продукцію, яка йому сподобається.