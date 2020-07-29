Сумська обласна служба зайнятості: пріоритетне завдання – повернення людей до роботи Сумська обласна служба зайнятості веде активну інформаційно-роз’яснювальну роботу серед роботодавців щодо повернення звільнених під час карантину працівників на роботу. Як результат, спостерігається тенденція збільшення кількості вакансій поданих роботодавцями до служби зайнятості.

Так, якщо у травні 2020 року було подано 1340 вакансій, то вже в червні - 1690 , а в липні ще на 32% більше - 2124 вакансії. Станом на 1 серпня поточного року у базі обласної служби зайнятості зареєстровано 1565 вакансій, тоді як станом на 1 червня цей показник налічував на 100 одиниць менше.

Завдяки зусиллям служби зайнятості й активному впливу на позитивні тенденції ринку праці показник працевлаштування набирає обертів. Нині найбільше приймають на роботу людей сільськогосподарські, лісові та рибні господарства, до яких працевлаштовано 20,2 % вчорашніх безробітних. В останні дні найактивнішими працедавцями стали Селянське фермерське господарство «Урожай» Роменського району, ТОВ «Біта» Білопільського району, ТОВ «Весна-АГРО» Конотопського району, ДП «Ямпільський агролісгосп» та ДП «Кролевецький агролісгосп».

Майже 16 % працевлаштованих припадає на підприємства переробної промисловості (КП «ШКЗ «Імпульс», «Завод Кобзаренка», ТОВ «НПП Технологія», АТ «Сумигаз») та оптової і роздрібної торгівлі (ПП Новак Тетяна Миколаївна, «АТБ-Маркет»).