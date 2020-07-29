Экономика

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:56252

Сумська обласна служба зайнятості: пріоритетне завдання – повернення людей до роботи

Сумська обласна служба зайнятості веде активну інформаційно-роз’яснювальну роботу серед роботодавців щодо повернення звільнених під час карантину працівників на роботу. Як результат, спостерігається тенденція збільшення кількості вакансій поданих роботодавцями до служби зайнятості.

Так, якщо у травні 2020 року було подано 1340 вакансій, то вже в  червні  -  1690, а в липні ще на 32% більше - 2124 вакансії. Станом на 1 серпня поточного року  у базі  обласної  служби  зайнятості  зареєстровано  1565 вакансій, тоді як станом на 1 червня цей показник налічував на 100 одиниць менше.
Завдяки зусиллям служби зайнятості й активному впливу на позитивні тенденції ринку праці показник працевлаштування набирає обертів. Нині найбільше приймають на роботу людей сільськогосподарські, лісові та рибні господарства, до яких працевлаштовано 20,2 % вчорашніх безробітних. В останні дні найактивнішими працедавцями стали Селянське фермерське господарство «Урожай» Роменського району, ТОВ «Біта» Білопільського району, ТОВ «Весна-АГРО» Конотопського району, ДП «Ямпільський агролісгосп» та ДП «Кролевецький агролісгосп».
Майже 16 % працевлаштованих припадає на підприємства переробної промисловості (КП «ШКЗ «Імпульс», «Завод Кобзаренка», ТОВ «НПП Технологія», АТ «Сумигаз») та оптової і роздрібної торгівлі (ПП Новак Тетяна Миколаївна, «АТБ-Маркет»).
Збільшилася чисельність працюючих і у сфері  надання транспортних послуг, де роботу отримали 8,4%  шукачів роботи.
 
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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