Збільшення сплати податків компанією «АТБ» вигідно для мешканців Сумщини Рівень життя українського суспільства сьогодні багато в чому залежить від проєктів та ініціатив, які фінансують із бюджету. Отже, кожен бізнес, який справно сплачує податки, дбає про наш добробут і комфорт.

Наочним прикладом може стати діяльність багаторічного лідера української роздрібної торгівлі – «АТБ».

Згідно із власною стратегією динамічного розвитку компанія зуміла в нинішньому складному році побити свій рекорд за обсягом сплати податків і зборів. Тільки за шість місяців 2020-го корпорація вона перерахувала до бюджетів усіх рівнів, у тому числі й до скарбниці нашого міста, 7,57 млрд грн. (включно із митними платежами та ЄСВ). Це на 32,5% більше за показники аналогічного періоду минулого року.

«Цей рік, незважаючи на надзвичайно складні обставини, в яких опинився бізнес у результаті пандемії коронавірусу, корпорація «АТБ» проходить впевнено, залишаючись лідером ринку й одним із найбільших платників податків в Україні. Можу навести два приклади:

– сума сплачених нами податків за пів року в три рази перевищує річний (!) бюджет таких міст, як Суми, Херсон, Черкаси, Тернопіль, Луцьк;

– виплачені нами за перше півріччя податки в два рази перевищують суму державних інвестицій у будівництво нового аеропорту в Дніпрі.

Коли запитують, що таке соціально відповідальний і патріотичний бізнес, для мене відповідь очевидна. Це не тільки благодійні проєкти, соціальні ініціативи, інвестиції, нові робочі місця. По-перше, це прозора та системна діяльність бізнесу в наших економічних реаліях. По-друге, ефективне використання зроблених бізнесом інвестицій органами центральної та місцевої влади», – повідомляє на своїй сторінці у Facebook Борис Марков, генеральний директор корпорації «АТБ».

Варто зазначити, що такі високі темпи зростання бюджетних платежів компанія демонструє вже декілька років поспіль. За підсумками 2019-го «АТБ» посіла перше місце в галузі у рейтингу 100 найбільших представників бізнесу за обсягом перерахованих платежів до бюджетів усіх рівнів.

«АТБ» є однією з найпрозоріших і найвідкритіших корпорацій України. Протягом 2019 року до бюджетів різних рівнів і спецфондів вона сплатила 12,6 млрд грн., що на 34% перевищило її показники за попередній період.

Разом із цим «АТБ» дотримується й свого основного принципу – забезпечувати громадян якісними продуктами за доступними цінами. Вартість товарів у 1137 супермаркетах цієї торговельної мережі традиційно нижча за середньоринкову на 10–15%. Магазини лідера українського ритейлу нині працюють у 293 населених пунктах 24 областей країни, включаючи й Сумську. Асортимент таких дискаунтерів перевищує 3,5 тис. найменувань. Це гарантовано свіжі продукти та якісні товари першої необхідності. Близько третини цього асортименту становить продукція власних торгових марок.

Компанія відкрила принципово новий для України напрямок ритейлу – цього року почав працювати перший продуктовий онлайн-магазин «АТБ» повного циклу. Весь процес від замовлення необхідних товарів до їхнього отримання займає менше однієї години. Крім того, покупцям запропонували сервіси попереднього замовлення й адресної доставки продуктів. Це дозволило мільйонам громадян, у тому числі й мешканцям Сумщини, не відчувати нестачі якісних продуктів і при цьому економити свої кошти.

«АТБ» зуміла значно збільшити товарообіг і перерахувала 4,83 млрд грн. податків до державного бюджету, 1,62 млрд грн. – до місцевих бюджетів, а 1,12 млрд грн. – до цільових фондів. Після реформи децентралізації чимала частина сплачених відповідальним бізнесом грошей залишається на місцях. Ці кошти спрямовують на боротьбу із пандемією, ремонт доріг, шкіл, лікарень, будівництво парків, мостів тощо. Крім того, вони йдуть на зарплати працівникам бюджетної сфери, пенсії, соціальні виплати, а також субсидії, які після підвищення комунальних тарифів стали справжнім порятунком для багатьох українських родин. Отже, кожна компанія, що працює відкрито та наповнює бюджет, поліпшує рівень нашого життя.