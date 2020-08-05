Экономика

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:43184

Шукаємо роботу разом!

Вже більше року в роботу Сумської служби зайнятості введено інститут кар’єрного радника, який здійснює поглиблений індивідуальний супровід безробітних.

Прикладом успішного тандему кар’єрного радника та шукача роботи є працевлаштування за направленням служби зайнятості сумчанина Івана Кашлєва. За професійним досвідом – слюсар-сантехнік, після запровадження карантину втратив роботу й звернувся до Сумського міського центру зайнятості. Кар’єрний радник  Ірина Чернова, проаналізувавши всі побажання й можливості шукача роботи, врахувавши потреби роботодавців уже під час першого особистого відвідування центру зайнятості, запропонувала підходящу роботу й чоловік отримав направлення на працевлаштування за фахом у ТОВ  "Керуюча компанія "ДОМКОМ СУМИ".  У результаті людина в короткий строк повернулася в робочий стрій і нині має стабільний заробіток, а  підприємство – кваліфікованого працівника.

«Запровадження інституту кар’єрних радників активізувало роботу державної служби зайнятості за всіма напрямами роботи: від модернізації обслуговування безробітних та роботодавців до розширення активних програм зайнятості населення, що дозволило змінити монолог на діалог між клієнтом та фахівцем центру зайнятості, які спільно та за взаємною згодою йдуть до кінцевої мети співробітництва – успішного працевлаштування», - зазначив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

Экономика
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Шукаємо роботу разом!
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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