Экономика

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Сегодня 13:38264

Як працює на Сумщині драйвер вітчизняного ритейлу

Торговельна мережа «АТБ» сьогодні охоплює 24 області України, включаючи і Сумську. У 293 містах і містечках функціонує вже тисяча сто сорок чотири інноваційних і комфортних магазини найбільшого вітчизняного ритейлера.

Цей показник постійно зростає, адже компанія кожного року відкриває близько сотні нових магазинів, а також проводить модернізацію не менш як п'ятдесяти маркетів. 

Аби полички кожного магазину були заповнені свіжими продуктами та якісними товарами першої необхідності, лідер ритейлу збудував одну з найбільш розгалужених логістичних інфраструктур в країні. У різних регіонах з’явилися надсучасні мультитемпературні складські центри європейського зразка. До кінця поточного року їх стане десять. Асортимент маркетів мережі перевищує 3,5 тис. найменувань, а близько третини з них представлені товарами власних торгових марок.  Цінова політика компанії протягом всіх років її діяльності залишається незмінною  – вартість будь-якого товару на поличках «АТБ» на 10–15% нижча за середньоринкову. Цього досягають не за рахунок якості. Супермаркети цієї торговельної мережі вже кілька років проходять сертифікацію на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 22000:2005, який у розвинених країнах є своєрідним знаком якості. Окрім того, власний фаховий відділ контролю «АТБ» системно проводить планові та позапланові внутрішні перевірки, які не поступаються суворим міжнародним аудитам.

Дійсно широкий асортимент, гарантовано якісні товари, зручне розташування магазинів, сучасні європейські комфортні умови та неодмінно доступні ціни –  все це робить «АТБ» улюбленим магазином майже чотирьох мільйонів громадян. Саме стільки клієнтів щодня купують продукти  у цій мережі.

Забезпечувати клієнтів,  у тому числі й мешканців Сумщини, гарантовано свіжими продуктами за максимально доступними цінами компанії допомагає оптимізація бізнес-процесів і принципова відмова від послуг посередників.  «АТБ» завжди сама працює з постачальниками продукції. 

Спираючись на передовий європейський досвід, а також щедро інвестуючи у власні інноваційні розробки, компанія створила дієву модель соціально орієнтованого та патріотичного бізнесу. Вже багато років поспіль вона  утримує абсолютне лідерство в галузі за різними показниками. Йдеться  про товарообіг (за шість місяців 2020 року він становив 70,7 млрд грн.), обсяг сплати податків і зборів (за перше півріччя – 7,57 млрд грн.), кількість магазинів, розвиток логістичної інфраструктури, чисельність співробітників (більше ніж 60 тис. осіб), мапу присутності, благодійні проєкти, створення нових робочих місць (це дуже важливо для невеличких населених пунктів).

«За цими цифрами – податки, сплачені  до  державного і місцевих бюджетів, тисячі створених нових робочих місць, реалізовані національні та регіональні благодійні проєкти, а також програми допомоги та підтримки... Сьогодні можна з гордістю  стверджувати, що наша команда сформувала стійку бізнес-модель, здатну відповідати на будь-які виклики сучасності! Й ми не зупиняємося!» – поділився Борис Марков, генеральний директор корпорації «АТБ».

Багато років поспіль працюючи у галузі вітчизняного ритейлу, «АТБ» стала його драйвером. Хоча це й не дивно, адже ця торговельна мережа познайомила українських споживачів  з магазинами самообслуговування. «АТБ» став першим вітчизняним маркетом,  де можна було самостійно наповнювати кошик чи візочок. Багато того, що сьогодні є звичною справою для будь-якого сумського супермаркету, свого часу протестували, впровадили, а в деяких випадках і розробили саме в торговельній мережі «АТБ». Це системи підвищення енергоефективності, рекуперації тепла, сучасні онлайн-сервіси та діджитал-рішення, які роблять процес купівлі товарів комфортним, безпечним, зручним, а отже, європейським.  

Компанія продовжує задавати високий темп і рівень для усієї української торгівлі. Останнім часом були реалізовані такі сміливі проєкти, як адресна доставка продуктів, перший український продуктовий інтернет-магазин «АТБ» повного циклу. Скасовану урядом навесні минулого року паперову книгу скарг і пропозицій замінив інтелектуальний чат-бот, з яким можна спілкуватися у Viber і Telegram. У магазинах мережі зараз встановлюють поштомати. На стадії впровадження також технологія Scan & Go, яка дозволяє покупцеві самостійно сканувати товари й оплачувати їх в мобільному додатку, що вельми зручно.

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Экономика
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Як працює на Сумщині драйвер вітчизняного ритейлу
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