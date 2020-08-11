Кого найбільше потребують роботодавці Сумщини За інформацією Сумської обласної служби зайнятості протягом січня-липня 2020 року роботодавці подали до філій та центрів зайнятості області 15,3 тис. вакансій.

За видами економічної діяльності вакансії розподілилися наступним чином: 27% робота пропонувалася у сільському, лісовому та рибному господарстві; 19% - на підприємствах та установах переробної промисловості; 14% - в оптовій та роздрібній торгівлі, 7% - у державному управлінні й обороні.

У розрізі професій найбільшим попитому роботодавців користувалися кваліфіковані робітники, а саме, водії автотранспортних засобів та трактористи-машиністи сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва.

Також затребувані працівники сфери послуг (продавці продовольчих товарів, кухарі, продавці непродовольчих товарів, охоронники, продавці-консультанти, молодші медичні сестри тощо).

У сільськогосподарському секторі бракує робітників для виконання лісокультурних (лісогосподарських) робіт. Не вистачає робітників з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва, зеленого будівництва, лісорубів.

Залишається високим попит на професіоналів та фахівців з досвідом роботи – бухгалтерів, сестер медичних, фахівців, вихователів, спеціалістів державної служби, економістів, інженерів різних галузей, менеджерів.

Серед найпростіших професій найбільш затребувані підсобні робітники, прибиральники службових приміщень, сторожі, вантажники.

Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 6,0 тис. грн. (на відповідну дату 2019 року – 5,5 тис. грн.).