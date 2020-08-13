Де на Сумщині знайти якість, комфорт і найбільш доступні ціни Станом на сьогодні майже чотири мільйони громадян України, включаючи й жителів нашої Сумщини, є постійними клієнтами торговельної мережі «АТБ».

Ця цифра повсякчас зростає, адже в 24 областях країни вже працюють 1148 таких супермаркетів. Мешканці 296 українських населених пунктів віддають перевагу «АТБ» завдяки декільком важливим факторам. Це якість товарів, комфорт торгових залів, безпека продукції, широкий асортимент та економія.

На поличках кожного з магазинів мережі понад 3,5 тисячі найменувань гарантовано свіжих продуктів та якісних товарів першої необхідності. Мережа «АТБ» системно впроваджує інноваційні технології в галузях ритейлу, архітектури, енергозбереження, будівництва тощо. У приміщеннях магазинів завжди підтримують комфортний мікроклімат. Супермаркети, що працюють у режимі 24/7, облаштовані таким чином, аби в прикасових зонах не було черг, а переміщення з візком чи кошиком торговим залом було зручним. Навіть у найспекотніший день тут можна перевести подих і насолодитися фрешем, який приготують на ваш смак. А ось прохолодним ранком чи вночі у затишних залах супермаркетів приємно зігрітися смачною натуральною кавою (тут встановлені сучасні кавомашини) та спробувати свіжу духмяну випічку власного виробництва «АТБ».

Цікаво, що під час однієї зі своїх нещодавніх подорожей регіонами України президент Володимир Зеленський завітав на каву не до кав’ярні, а до супермаркету «АТБ».

Це не рекламний трюк – просто це зручно, комфортно та дуже смачно!

На етапі реалізації зараз ще один проєкт – у магазинах торговельної мережі зараз встановлюють поштомати «Нової пошти», що дозволить об'єднати похід за продуктами з отриманням посилки.

Подбали в «АТБ» і про клієнтів, які приїжджають купувати продукти на власному авто. Біля магазинів облаштовані просторі паркувальні майданчики зі зрозумілою схемою руху, а також встановлені камери відеоспостереження. Місце для авто тут знайдеться в будь-який час доби.

Одним із найбільш важливих питань для клієнта є якість продуктів. Мережа «АТБ» уже понад чверть століття дбає про це. Компанія створила складну багаторівневу систему контролю. Тут проводять ретельні внутрішні перевірки і суворі міжнародні аудити. Супермаркети «АТБ» вже кілька років проходять сертифікацію на відповідність загальновизнаному стандарту ISO 22000:2005. В його основу покладено принципи Hazard Analysis and Critical Control Points. Контролюють весь шлях продукту: виробництво, зберігання, транспортування.

До контролю якості компанія долучила і найсуворіших ревізорів – мільйони своїх клієнтів. В усіх маркетах мережі діє програма «Гарантія свіжості». За її умовами кожному, хто виявив у торговому залі прострочений товар, видають грошима його вартість у трикратному розмірі. Через це у численних магазинах «АТБ», у тому числі й у Сумах, покупцям завжди пропонують тільки якісні продукти.

Кожен клієнт має реальну можливість економити – ціни на будь-які продукти в торговельній мережі «АТБ» традиційно нижчі за середньоринкові на 10–15%. Компанія сама підписує договори з виробниками, не працює із посередниками, мінімізувала витрати на рекламу та інше. Супермаркети «АТБ» пропонують щотижневі акції, тут діє бонусна програма, завдяки чому ціна може бути знижена на 40% та навіть більше.

Клієнти найбільшої торговельної мережі країни можуть розраховувати і на цінні призи. Наприклад, цього року компанія провела безпрецедентну за масштабом, географією та призовим фондом акцію «В «АТБ» купуй – АВТО наближай!». Всього за 15 днів серед покупців мережі розіграли п'ятнадцять новеньких іномарок. Сміливому проєкту не завадили навіть пандемія коронавірусу та національний карантин. Через останній лише довелося трохи змістити дату нагородження переможців.

Незважаючи на будь-які обставини, турбота «АТБ» про власного клієнта, його вигоду та комфорт залишається незмінною. Заради цього щорічно модернізують більш як півсотні супермаркетів, а всі нові магазини будують з урахуванням сучасних норм зручності для покупців.