Почему покупать электроэнергию у ETG.UA выгоднее, чем у больших энергокомпаний? ® Сумская область считается одним из развитых сельскохозяйственных и промышленных регионов Украины. Но важнейшую роль в экономическом благополучии области играют малый и средний бизнес – сотни ресторанов, магазинов, салонов красоты, фермерских хозяйств, небольших производств.

В кризисное время именно они пострадали больше всех, и сейчас ищут возможности для экономии и оптимизации своих затрат. На рынке мало кому известно, что, сотрудничая с независимыми провайдерами, такими, как ETG.UA, есть возможность не переплачивать за потери в электросетях. В Украине они достигают 20%, в то время как за рубежом – не более 6-8%. Законодательство нашей страны позволяет большим энергокомпаниям перекладывать эти потери на потребителей – бизнес и население. В итоге стоимость электроэнергии, кажущаяся привлекательной «на входе» у таких компаний, в платежке выглядит нелояльной для покупателя.

Клиенты ETG.UA защищены от таких «компенсаций». Тариф от этой компании прост, прозрачен и не содержит лишних накруток. Поэтому работу с ETG.UA уже выбрали для себя крупнейшие сельхозпредприятия, хлебозаводы, обувные фабрики, застройщики, завод по переработке молочной продукции и еще сотни предприятий Сумского региона. Каждое из них обслуживается персональным менеджером, который в любое время придет на помощь и проконсультирует по всем вопросам, связанным с поставками энергоресурса. Клиенториентированный сервис наравне с гибким ценообразованием – главное преимущество ETG.UA.

ETG.UA является украинским независимым провайдером энергии (газ и электроэнергия) c 2009 года. Компания специализируется на работе со средним и малым бизнесом, предоставляя им лучший сервис, гибкую систему оплаты и понятную систему начисления тарифа. На текущий момент ETG.UA насчитывает более 3900 клиентов бизнес-сектора по всей Украине, для которых действуют центры обслуживания потребителей в 18-ти регионах страны.

«Нашим постоянным клиентам мы часто предлагаем индивидуальные условия сотрудничества. Это может быть отсрочка платежа или другие полезные предложения, – говорит директор сумского офиса компании ETG.UA Наталья Марченко. – Обычно бизнесу приходится покупать электроэнергию по предоплате. Мы же дисциплинированным потребителям часто выставляем платежи по факту. Для многих – это ощутимая поддержка бизнесу. Кроме того, потребитель может воспользоваться скидкой в 3-5% от рыночной цены. На больших объемах экономия очевидна».

Сейчас на сайте компании работает электронный кабинет, через который можно оплачивать счета за энергоносители. В ближайших планах – запуск мобильного приложения, которое еще больше облегчит взаимоотношение между ETG.UA и потребителями электроэнергии.

Адрес представительства ETG.UA в г. Сумы: ул. Козацкий Вал, 2б, оф. 102-1

Контактные телефоны: (0542) 778 273, (067) 637 67 38