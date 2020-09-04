Экономика

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:08316

Легальна робота на Сумщині: плюси в оплаті праці

В умовах карантину чимало громадян стали розмірковувати щодо можливих переваг офіційного працевлаштування. Адже, уклавши трудовий договір з роботодавцем, працівник має право на отримання лікарняного та допомоги по безробіттю, а також - захист від раптового звільнення. Принагідно нагадаємо, що середньооблікова чисельність працюючих в області, наприклад, у липні цього року складала майже 186 тисяч чоловік. Однак зауважимо, що ці дані стосуються юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

За словами директора обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, служба зайнятості Сумщини завжди займала принципову позицію в цьому питанні, пропонуючи шукачам роботи виключно легальні вакансії. Водночас деякі громадяни впевнені, що їх зарплата при офіційному працевлаштуванні буде нижчою через оплату податків і зрештою вигоди будуть нівельовані. Категорично спростовуємо таку думку. Для цього варто нагадати норми Кодексу законів про працю України, які свідчать про суттєві переваги легальних трудових відносин для працівників.

Назвемо перші п’ять плюсів, які стосуються оплати праці:

1. Право на зарплату в розмірі, який не може бути меншим, ніж це встановлено законом.

Якщо ви працюєте повний робочий час і виконуєте норми праці, то вам не можуть  платити менше розміру мінімальної зарплати (ст. 95). На важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці та умовами підвищеного ризику для здоров'я працівникам установлюється підвищена оплата праці (ст. 100).

2. Право на збереження заробітку під час відпусток і лікарняних.

Працівники мають право на  щорічну відпустку зі збереженням заробітної плати (ст. 74). Щодо лікарняних, то  оплата перших 5 днів здійснюється працівнику за рахунок коштів роботодавця, а далі - за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.

3. Право на доплату за надурочні й нічні роботи, а також за роботу у вихідні.

За погодинною системою оплати праці робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки (ст. 106). Робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, у грошовій формі у подвійному розмірі (ст. 72). Робота у нічний час оплачується у підвищеному розмірі, встановленому угодами / колективними договорами, але не нижче 20% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час (ст. 108).

4. Право на оплату в період зупинки чи скорочення діяльності.

Час зупинення (скорочення) діяльності не з вини працівника, зокрема на період оголошення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, оплачується з розрахунку не нижче від 2/3 тарифної ставки або встановленого працівникові розряду (окладу) (ст. 113).

5. Право на стягнення коштів за період затримки розрахунку або видачі трудової книжки у день звільнення.

В.Підлісний підкреслює, що у разі невиплати з вини роботодавця належних звільненому працівникові коштів, підприємство має виплатити  йому середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку (ст. 117). У разі затримки видачі трудової книжки з вини роботодавця, працівникові виплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу (ст. 235).

Посадовець закликає цінувати свою працю та працювати легально.

 
Экономика

Легальна робота на Сумщині: плюси в оплаті праці
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