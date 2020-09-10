«Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы Весной правительство запустило программу поддержки малого и среднего бизнеса, который пострадал от эпидемии коронавируса. Название программы – «Доступные кредиты 5-7-9%» – обозначило низкие проценты, под которые предприниматели могут взять ссуду. Через полгода правительство подвело промежуточные итоги программы. Об успешных кейсах, преградах и перспективах кредитной программы, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.

Почти 3000 кредитов

По информации Кабмина, за полгода действия программы банки выдали почти 3 тысячи кредитов на общую сумму 6,782 миллиарда гривен. Большинство денег заемщики получили на рефинансирование взятых ранее кредитов – 5,469 млрд грн. На капитальные инвестиции предприниматели заняли 1,115 млрдгрн, а на пополнение оборотных средств – 157,626 млн грн. Больше всего денег по кредитам выдано бизнесменам Харьковской, Львовской и Киевской областей.

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, инициированная Президентом программа кредитов «Доступные кредиты 5-7-9%» доказала свою эффективность и пользуется спросом как у предпринимателей, так и у банков.

«Только за последний месяц уполномоченные банки получили 1680 новых заявок на получение кредитов в рамках программы. А за 6 месяцев было обработано уже около 5300 поданных предпринимателями пакетов документов на получение займа. И почти 27% клиентов получили положительное решение банка», – заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Только за одну неделю сентября банки выдали 330 кредитов на сумму 652 млн грн. Причем 82% из них – это сделки по рефинансированию.

Больше займов – аграриям

По статистике банков, программа «5-7-9%» наиболее успешная в области сельского хозяйства, куда ушло 57% выданных займов. Более того, в планах властей выделить по этой программе средства специально для фермеров.

«Я говорил с фермерами. Поставлена задача. Кроме программы «5-7-9%», будет выделена часть в этой программе для фермеров. Прежде всего для тех, кто пострадал от засухи в Украине», – отметил Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область.

Кроме аграриев, в равной степени (по 15%) «доступными кредитами» пользуются в промышленной переработке, а также торговли и производстве.

Среди прочего предприниматели берут займы на приобретение оборудования и коммерческой недвижимости, на ремонт или реконструкцию производственных помещений и тому подобное.

Например, кредит в 1,5 млнгрн на 5 лет под 7% годовых получило предприятие «Юником» с Кировоградщины. Деньги пойдут на развитие нового бизнес-направления: производство и фасовку сахарного печенья.

Другой успешный пример кредитования по программе «5-7-9%» – эко-стартап в Хмельницком. Заем на сумму 1,3 млнгрн под 7% годовых был выдан на закупку оборудования для уникального производства разжигателя огня из волокон древесной шерсти. При условии успешного развития бизнеса стоимость кредита уменьшится до 5% годовых.

По словам чиновников, кредитная поддержка уже увеличила количество рабочих мест на 10%.

Кредитные препятствия

По условиям программы, на «доступный кредит» могут претендовать предприятия или физические лица-предприниматели, которые были прибыльными хотя бы один из двух последних лет, не имеют налоговых и кредитных долгов, имеют годовой доход не более чем 100 млн грн. Если они получали другую государственную помощь, то ее объем вместе с «доступным кредитом» не должен превышать 200 000 евро. Новые предприниматели могут получить кредит только при условии детального бизнес-плана.

В Министерстве финансов отмечают, что отказ в займе получают только те бизнесы, которые не соответствуют указанным выше требованиям. В частности, большое препятствие – проблемная деловая репутация (60% отказов). Как отмечают эксперты, к сожалению, многие украинские бизнесы не могут похвастаться чистой кредитной историей.

Среди других распространенных причин – необоснованность бизнес-плана (11%). По словам экономистов, это касается стартапов и новых бизнесов, которые не имеют четкой стратегии развития и убедительных перспектив.

Около 12% отказов происходят из-за несоответствия цели кредитования. Не выдают займы также убыточным предприятиям и бизнесу с большими доходами.

«Я, со своей стороны, не вижу каких-то высоких требований в условиях этой программы дешевых кредитов для бизнеса. Да, есть дополнительные ограничения, по непогашенной задолженности перед бюджетом и другими банками, в частности. Но эти вещи банки традиционно проверяют, когда предоставляют кредиты», – прокомментировалавицепрезидентка Киевской школы экономики Олеся Верченко, отмечая, что такое кредитование является полезным для украинского бизнеса.

Сегодня программа «Доступные кредиты» действует в 18 государственных и частных банках, среди которых «Ощадбанк», «Укргазбанк», «ПриватБанк», а также «ПУМБ», «Райффайзен Банк Аваль» и другие. Чиновники ожидают, что к концу года сумма выданных кредитов достигнет 9 млрд грн.