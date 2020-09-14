Ремонт Харківської завершать без участі міста Народна депутатка від Сум Тетяна Рябуха виконала свою обіцянку й «вибила» ще 40 млн грн із державного бюджету.

Ремонт однієї з основних транспортних артерій обласного центру – вулиці Харківської - став однією з найрезонансніших подій у житті міста та його мешканців. Ще навесні стало відомо про те, що завдяки неодноразовим зверненням народної депутатки України від Сум Тетяни Рябухи держава виділила на ремонтні роботи 80 млн грн у рамках президентської програми «Велике будівництво».

Передбачалося, що за ці кошти буде відремонтовано частину вулиці від Харківського мосту до повороту на проспект Михайла Лушпи та ділянку перед в’їздом до міста. Ще 40 млн грн на повне оновлення вулиці мала виділити Сумська ОТГ, адже ця дорога потрібна передусім місту та його жителям.

На радощах міський голова Сум Олександр Лисенко навіть забув про те, що не має жодного стосунку до виділення державних коштів, і приписав ремонт до своїх заслуг, детально розповівши про його необхідність.

«Дорога по вул. Харківська не реконструювалася з 1982 року. Не зробити цей автошлях ми не можемо, бо це один із найбільших міських автошляхів, що має завширшки 24 м. Також на цій вулиці розташоване бюджетоутворювальне підприємство, працівники якого щоденно їздять на роботу. До того ж це в'їзд до нашого міста», – розповідав на камери міський голова (із цими словами та обіцянками приділити якнайбільше уваги розвитку інфраструктури міста й зараз можна ознайомитися на Інформаційному порталі міської ради).

У нашого народу є гарна приказка: «Курчат восени лічать». Літо минуло - саме час підбити підсумки виконання весняних обіцянок щодо цього дійсно важливого для міста автошляху. І тут чомусь усе виглядає зовсім не так оптимістично, як було влітку, коли сумчани, уперше за багато років побачивши велику пішохідну зону з рівним асфальтом і не злякавшись навіть небезпеки зараження, масово висипали на відремонтовану ділянку Харківської, щоби покататися на роликах і скейтбордах.

До Дня міста місцева влада не спромоглася не те що зробити ремонт, а хоча б виділити на нього кошти. Судячи з усього, Харківська так і залишилася б напіввідремонтованою, якби народна депутатка Тетяна Рябуха увесь цей час не тримала на контролі питання щодо її оновлення.

9 вересня народна обраниця дала своїм виборцям обіцянку домогтися додаткового державного фінансування для завершення ремонту: «Якщо керівництво міста дбає лише про селфі на тлі ремонту, кошти замість нього шукатиму я! Я поважаю сумчан і виконаю свою обіцянку – Харківську цього року буде повністю відремонтовано!».

І вже 17 вересня Тетяна Рябуха розповіла про результати своєї роботи:

- Я дякую своїм колегам-депутатам за підтримку законопроєкту №3991, яким внесено зміни до Державного бюджету - 2020. Серед запропонованих змін – і виділення додаткових 40 млн грн для завершення ремонту вулиці Харківської. Проєкт «Велике будівництво» в Сумах буде завершено без участі міської ради. Це єдиний спосіб не перетворити Харківську на новий стадіон «Авангард» чи «Романтику». Не можна виконувати роботу наполовину, й чекати обіцяного від міської влади Сум не варто. Але сумчани заслуговують на краще, і вони отримають якісно відремонтовану центральну дорогу!

Тож можна сподіватися, що неприємні «латки», на яких підкидає комунальний і приватний транспорт на відрізку «СКД – М’ясокомбінат» зникнуть уже до кінця року, а сумчани встигнуть розважитися на рівнесенькому асфальті й на цій половині Харківської. Шкода лише, що народний депутат не бере на себе виконання всіх обіцянок міського голови, адже в місті ще вистачає болючих питань, які потребують розв’язання, проте сумчани навряд чи дочекаються цього за теперішньої міської влади…