Унікальна можливість для безробітних Сумщини: бажаєте знайти роботу – навчайтеся Як повідомив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, сьогодні до навчання на платформі Coursera активно долучаються безробітні громадяни, які стоять на обліку в обласній службі зайнятості. Так, з початку літа цього року майже 500 осіб отримали запрошення навчатися, з них 45 осіб вже отримали сертифікати за пройденими програмами.

Марина Білецька, мешканка Ямполя за освітою програміст, закінчила Сумський державний університет. Так склалося, що наприкінці 2019 року втратила роботу і змушена була звернутися за допомогою до служби зайнятості. Фахівці Ямпільської районної філії Сумського обласного центру зайнятості проінформували про онлайн освіту на платформі Coursera, яка відкрила через службу зайнятості безкоштовний доступ до своїх освітніх програм для безробітних осіб (3800 онлайн-курсів та можливість здобути додаткові знання за 400 спеціалізаціями).

Дівчину зацікавила психологія. Дізнавшись про можливість отримання додаткових знать на платформі Coursera, із задоволенням розпочала навчання та отримала сертифікати за напрямками «Психологія», «Дієтологія».

Під час карантину Coursera виступила з ініціативою щодо надання безробітним різних країн світу безкоштовного доступу до своїх навчальних програм. Україна стала однією з перших 5-ти країн, що має таку можливість.

- Courséra, - розповідає директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, - компанія, яка працює в галузі освіти, заснована професорами інформатики Ендрю та Дафною Коллер зі Стенфордського університету у квітні 2012 року. Coursera пропонує своїм користувачам сотні безкоштовних онлайн-курсів з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач отримує сертифікат про проходження курсу.

Платформа Coursera вважає своєю місією надання універсального доступу до найкращої у світі освіти. Платформа має партнерські стосунки з університетами та іншими навчальними організаціями й пропонує навчальні курси в режимі онлайн для всіх охочих.

За інформацією В.Підлісного, кожен курс викладають вищі інструктори з університетів та компаній світового класу, тому можна дізнатися щось нове в будь-який час і в будь-якому місці. Сотні безкоштовних курсів надають доступ до відео-лекцій на замовлення, домашніх завдань та форумів для обговорення в громаді. За умови успішного проходження навчання безробітні безкоштовно отримають відповідні сертифікати. Сертифікати можна верифікувати безпосередньо на сайті Coursera та в разі потреби зберегти в графічному вигляді або роздрукувати.

За словами В.Підлісного, найголовнішою перевагою освітнього проекту Coursera вважається те, що, на відміну від інших online проектів, клієнтам пропонується не окремі відео або лекції, а повні навчальні курси разом із підсумковими екзаменами.

Посадовець переконаний, що успішне навчання та отримані сертифікати збільшать шанс на працевлаштування, а також закликає: якщо у Вас є бажання приєднатись до Coursera, звертайтесь до свого кар’єрного радника в центрі зайнятості.