Живи у власній квартирі вже зараз разом з іпотекою від ПРАВЕКС БАНКу ® Власна квартира за ціною орендованої з іпотекою 9,99% від ПРАВЕКС БАНКу.

Питання доступної іпотеки стало одним з найбільш гостро обговорюваних у 2020 році. Поступове зниження облікової ставки НБУ до 6% дало можливість банкам запропонувати кредити для покупки квартири на більш вигідних умовах. Так народилися перші іпотечні програми під 9,99% річних, які дозволили зробити цей вид кредиту більш доступним для населення.



ПРАВЕКС БАНК став одним з перших банків, який ще у березні цього року запустив програму іпотечного кредитування під 9,99%. Така відсоткова ставка дозволить клієнтам банку платити за власну квартиру стільки ж, скільки за орендовану.

«Ми розробляємо в нашому банку такі продукти, які допомагають нашим клієнтам реалізувати свої мрії, а мати свій дім – це мрія кожного. Саме тому, одні з перших запропонували нашим клієнтам іпотечне кредитування зі ставкою від 9,99% на перші 5 років. Наразі, таких вигідних умов на ринку ще немає. ПРАВЕКС БАНК пропонує одну з найнижчих фіксованих відсоткових ставок на ринку.

Починаючи з червня, коли ситуація з Covid-19 почала стабілізуватися, ми прослідковуємо ріст на 50-60% кількості охочих придбати житло за допомогою іпотечних кредитів за програмою кредитування зі ставкою 9,99%. За нашими даними на початок вересня ПРАВЕКС БАНКом було видано близько 330 кредитів на придбання житла (первинний та вторинний ринок). Для прикладу, отримавши кредит 1 млн грн під ставку 9,99%, щомісячні витрати на сплату частини кредиту та відсотків складатимуть 9 640 грн. Дохід повинен складати 22-24 тис. грн у місяць, банком беруться до уваги сукупні доходи членів сім’ї позичальника.

Ми підтримуємо державну політику щодо доступного іпотечного кредитування та вважаємо, що іпотека має стати драйвером зростання економіки та покращення життя для населення», - зазначив заступник Голови Правління, керівник Головного управління роздрібного бізнесу ПРАВЕКС БАНКу Семен Бабаєв.

Отримати кредит можна в розмірі до 4 млн грн на термін до 20 років. Необхідний перший внесок – від 40% від загальної суми. Важлива умова: 9,99% річних за умовами іпотечної програми від ПРАВЕКС БАНКу фіксується на перші 5 років виплат. За умовами продукту передбачається разова комісія від суми кредиту у розмірі 2,99% та щорічне страхування застави – 0,30% (від суми застави). Реальна річна процентна ставка складає від 12,55% річних. Починаючи з 6 року, для розрахунку регулярного платежу буде застосовуватися плаваюча ставка, яка залежить від Українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD +3%). Для спеціалістів IT галузі та медичних працівників банк надає спеціальні умови – 9,49%. У банку можуть бути розглянуті спеціальні умови та програми лояльності для кожного клієнта. ПРАВЕКС БАНК будує довгострокові відносини з клієнтами.

А для придбання житла на первинному ринку банк пропонує скористатися Європейським персональним кредитом, який суттєво відрізняється від споживчих кредитів інших банків.

Європейський персональний кредит – це кредит готівкою, з можливістю отримати до 1 млн грн строком до 60 місяців з найнижчою реальною річною процентною ставкою від 24,3% річних на будь-які цілі без застави та додаткових платежів. Це кредит для тих, хто бажає вже інвестувати у покращення житла, розпочати ремонт у квартирі чи будинку, оплатити навчання дітей за кордоном, купити авто, або рефінансувати кредити в інших банках тощо.

ПРАВЕКС БАНК є частиною групи Інтеза Санпаоло (Intesa Sanpaolo), провідної банківської групи в Єврозоні, яка є лідером в Італії в усіх сферах бізнесу (роздрібний, корпоративний та управління активами) та представлена в багатьох країнах світу.

Швидко оформити іпотеку можна на сайті ПРАВЕКС БАНКу або у відділенні за адресою: м. Суми, вул. Горького,5-А або за тел.: (0542)67-13-40, (0542)67-13-41.

Ліцензія НБУ №7 від 18.04.2018. АТ «ПРАВЕКС БАНК» зареєстровано НБУ 29.12.1992 в Державному реєстрі банків за №139.