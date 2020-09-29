ТОП – 25 роботодавців Сумщини, які пропонують заробітну більше 10 тисяч гривень Сумська обласна служба зайнятості оприлюднила перелік роботодавців, які готові платити більше 10 тисяч гривень заробітної плати своїм працівникам.

Станом на 7 жовтня пропозиції від роботодавців актуальні та доступні для працевлаштування: АТ "НВАТ "ВНДІКОМПРЕСОРМАШ" м. Суми- головний бухгалтер – 25 000 грн.,головний енергетик – 18 000 грн., майстер – 15 000 грн.,завідувач відділу (у складі управління) – 12 000 грн, інженер-технолог – 12 000 грн. ТОВ "МОТОРДЕТАЛЬ-КОНОТОП" м. Конотоп - ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового лиття – 17 000 грн., плавильник металу та сплавів – 17 000 грн, токар-напівавтоматник - 11 000 грн. ДБМП №4 АТ "СУМБУД" м. Суми - монтажник систем утеплення будівель – 15 000 грн. КОНЦЕРН "НІКМАС" м. Суми - головний бухгалтер – 15 000 грн, директор фінансовий – 15 000 грн, директор комерційний – 15 000 грн, директор з управління персоналом – 15 000 грн, керівник (директор, начальник та ін.) підрозділу (служби, управління, департаменту та ін.) з охорони та безпеки – 15 000 грн. ТОВ "БК "БАННЕРСТОР УКРАЇНА" с. Стецьківка, Сумський район - головний інженер проекту – 20 000 грн, інженер-конструктор – 15 000 грн,архітектор – 15 000 грн. ТОВ"СУМСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" м. Суми - токар-карусельник - 15 000 грн, токар - 12 000 грн. ПАТ"СУМИХІМПРОМ" м. Суми - електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування - 10 609 грн, інженер - 14 900 грн, машиніст бульдозера (гірничі роботи) - 11 422 грн, машиніст крана (кранівник) - 11 352 грн, машиніст тепловоза - 10 686 грн, машиніст-інструктор локомотивних бригад - 10 685 грн, начальник дільниці - 13 073 грн, паяльщик по свинцю (свинцевопаяльщик) - 10 438 грн. ФІЛІЯ ТОВ "ІМПУЛЬС" м. Суми – апаратник - 13 300 грн, водій автотранспортних засобів -12 000 грн. ДП "КОНОТОПСЬКИЙ АВІАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД "АВІАКОН" м. Конотоп - інженер-програміст – 11 243 грн. ДП "ЗАВОД ОБ ТА ВТ" м. Суми – вогнетривник – 11 000 грн, оператор поста керування (трубне виробництво) – 11 000 грн. "ТРІЗ" ЛТД ТОВ м. Суми - оператор верстатів з програмним керуванням- 11 000 грн. КП "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ" м. Суми – електрогазозварник - 10 440 грн. МПП"ЛИБІДЬ" м. Суми - електрогазозварник -12 000 грн., інженер-конструктор - 12 000 грн. ПрАТ "ІСКРА" Сумський район, с. Басівка-тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва - 15 000 грн. СУМСЬКА ФІЛІЯ ДП "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГОЛОВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ВИРОБНИЧИЙ ІНСТИТУТ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ І ЕКОЛОГІЧНИХ ВИШУКУВАНЬ УКРНДІІНТВ" м. Суми – гідрогеолог - 10 731 грн. ТОВ "АПЛІ-СЕНСОР" м. Суми - начальник виробництва - 12 000 грн. ТОВ "Е.М.А." м.Суми - електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування - 12 000 грн., інженер-програміст - 12 000 грн. ТОВ "ЗЕРНОВА ІНДУСТРІЯ" Сумський район, с. Низи - електрик дільниці - 12 000 грн. ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО" м. Суми - електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій - 13 062 грн, електрозварник ручного зварювання - 12 734 грн, електрогазозварник - 12 087 грн, машиніст екскаватора - 10 449 грн. ТОВ ''РЗС ОБЛАДНАННЯ'' м. Ромни – зварник - 14 000 грн. ТОВ "СК ЦЕНТР" м. Суми- - рамник - 12 000 грн. ФІЛІЯ ДУ "ЦЕНТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ" м. Суми - лікар-терапевт - 10 254 грн. ФІЛІЯ ПАТ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "СЛОБОЖАНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КЕРАМІКА» Роменський район, Плавинище – електрогазозварник - 13 000 грн, формувальник виробів будівельної кераміки - 12 000 грн. ФІЛІЯ "БІЛОВОДСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" СТОВ "ДРУЖБА-НОВА" Роменський район, с. Біловоди - інженер-технолог - 12 000 грн. ТОВ "СУМСЬКА М'ЯСНА КОМПАНІЯ"агент торговельний– 12 000 грн. 12 000,00