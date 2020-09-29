Экономика

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:202

ТОП – 25 роботодавців Сумщини, які пропонують заробітну більше 10 тисяч гривень

Сумська обласна служба зайнятості оприлюднила перелік роботодавців, які готові платити більше 10 тисяч гривень заробітної плати своїм працівникам.

Станом на 7 жовтня пропозиції від роботодавців актуальні та доступні для працевлаштування:

  1. АТ "НВАТ "ВНДІКОМПРЕСОРМАШ" м. Суми- головний бухгалтер – 25 000 грн.,головний енергетик – 18 000 грн., майстер – 15 000 грн.,завідувач відділу (у складі управління) – 12 000 грн, інженер-технолог –  12 000 грн.
  2. ТОВ "МОТОРДЕТАЛЬ-КОНОТОП" м. Конотоп - ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового лиття – 17 000 грн., плавильник металу та сплавів – 17 000 грн, токар-напівавтоматник             - 11 000 грн.
  3. ДБМП №4 АТ "СУМБУД" м. Суми - монтажник систем утеплення будівель – 15 000 грн.
  4. КОНЦЕРН "НІКМАС" м. Суми - головний бухгалтер – 15 000 грн, директор фінансовий – 15 000 грн, директор комерційний – 15 000 грн, директор з управління персоналом – 15 000 грн, керівник (директор, начальник та ін.) підрозділу (служби, управління, департаменту та ін.) з охорони та безпеки – 15 000 грн.
  5. ТОВ "БК "БАННЕРСТОР УКРАЇНА" с. Стецьківка, Сумський район - головний інженер проекту – 20 000 грн, інженер-конструктор – 15 000 грн,архітектор – 15 000 грн.
  6. ТОВ"СУМСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" м. Суми - токар-карусельник  - 15 000 грн, токар           - 12 000 грн.
  7. ПАТ"СУМИХІМПРОМ" м. Суми - електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування - 10 609 грн, інженер       - 14 900 грн, машиніст бульдозера (гірничі роботи)         - 11 422 грн,  машиніст крана (кранівник) - 11 352 грн, машиніст тепловоза      - 10 686 грн, машиніст-інструктор локомотивних бригад - 10 685 грн, начальник дільниці               - 13 073 грн, паяльщик по свинцю (свинцевопаяльщик)              - 10 438 грн.
  8. ФІЛІЯ ТОВ "ІМПУЛЬС" м. Суми – апаратник - 13 300 грн, водій автотранспортних засобів         -12 000 грн.
  9. ДП "КОНОТОПСЬКИЙ АВІАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД "АВІАКОН" м. Конотоп - інженер-програміст – 11 243 грн.
  10. ДП "ЗАВОД ОБ ТА ВТ" м. Суми – вогнетривник – 11 000 грн, оператор поста керування (трубне виробництво) – 11 000 грн.
  11. "ТРІЗ" ЛТД ТОВ               м. Суми  - оператор верстатів з програмним керуванням- 11 000 грн.
  12. КП "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ" м. Суми – електрогазозварник - 10 440 грн.
  13. МПП"ЛИБІДЬ" м. Суми - електрогазозварник -12 000 грн., інженер-конструктор - 12 000 грн.
  14. ПрАТ "ІСКРА" Сумський район, с. Басівка-тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва - 15 000 грн.
  15. СУМСЬКА ФІЛІЯ ДП "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГОЛОВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ВИРОБНИЧИЙ ІНСТИТУТ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ І ЕКОЛОГІЧНИХ ВИШУКУВАНЬ УКРНДІІНТВ" м. Суми – гідрогеолог - 10 731 грн.
  16. ТОВ "АПЛІ-СЕНСОР" м. Суми - начальник виробництва - 12 000 грн.
  17. ТОВ "Е.М.А."      м.Суми - електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування - 12 000 грн., інженер-програміст - 12 000 грн.
  18. ТОВ "ЗЕРНОВА ІНДУСТРІЯ" Сумський район, с. Низи - електрик дільниці - 12 000 грн.
  19. ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"      м. Суми - електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій - 13 062 грн, електрозварник ручного зварювання - 12 734 грн, електрогазозварник - 12 087 грн, машиніст екскаватора - 10 449 грн.
  20. ТОВ ''РЗС ОБЛАДНАННЯ'' м. Ромни – зварник - 14 000 грн.
  21. ТОВ "СК ЦЕНТР" м. Суми- - рамник  - 12 000 грн.
  22. ФІЛІЯ ДУ "ЦЕНТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ"  м. Суми -    лікар-терапевт - 10 254 грн.
  23. ФІЛІЯ ПАТ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "СЛОБОЖАНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КЕРАМІКА»  Роменський район, Плавинище – електрогазозварник - 13 000 грн, формувальник виробів будівельної кераміки - 12 000 грн.
  24. ФІЛІЯ "БІЛОВОДСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" СТОВ "ДРУЖБА-НОВА"  Роменський район, с. Біловоди    - інженер-технолог - 12 000 грн.
  25. ТОВ "СУМСЬКА М'ЯСНА КОМПАНІЯ"агент торговельний– 12 000 грн.
   

12 000,00
Экономика

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