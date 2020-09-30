Экономика

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Сегодня 18:3756

Як працюють сумські комунальні підприємства

Експерти Центру «Ейдос» провели оцінку діяльності комунальних підприємств міста Суми.

Дослідження проводилося в Одесі, Запоріжжі, Луцьку та Сумах і включало в себе: фінансовий аналіз діяльності підприємств за 2018-2019 рр., аналіз проведених закупівель та виконання вимог ЗУ “Про публічні закупівлі”, аналіз рівня інформаційної відкритості та прозорості, дотримання керівниками вимог ЗУ “Про запобігання корупції”.

Що я мушу сказати. Суми десь на трієчку.

Суми нічим не гірші за, скажімо, Одесу. От сумчани навіть показали вищий рівень рентабельності.

Ще як особливе – було відмічено, що в Сумах немає «лівих» підприємств.

Практично всі комунальні підприємства мають суспільне значення або виконують соціальну функцію. А от у одеситів (це традиційно) є комунальні підприємства – функція яких не зрозуміла.

Кароче, «Рога і Копита» - тільки за рахунок бюджету.

Але далі – не то пальто.

Тільки «Міськсвітло», «Жилкомсервіс» і КП «Паркінг» поповнюють власний капітал самостійно, за рахунок свого заробленого прибутку.

Усі інші – отримали дофінансування з бюджету на мільйони гривень. На це витратили аж 3% міського бюджету, а це все ж немало.

Більшість сумських КП є збитковим. Діяльність підприємств, умовно віднесених  до категорії "сервіс" - Зеленбуд, Спецкомбінат та Електротранс - призводить не до накопичення капіталу, як це має бути в ринковій економіці, а до втрати капіталу, т.зв. декапіталізації.

Особливо яскраво це видно по Електротрансу, інвестиції в капітал якого є вкрай неефективними. Натомість у інфраструктурних підприємств - Шляхрембуду, Теплоенергоцентралі та Водоканалу - ситуація з капіталом краща: всі підприємства отримують прибуток і потроху капіталізуються. В цілому у більшості КП Сум в балансі є значні суми непокритого збитку,  які поступово скорочуються, проте не у всіх.

Це свідчить про повільний вихід КП з періоду тотальної збитковості і можливо є першим кроком до хоча б часткового переходу на ринкові рейки.

От аби у нас кандидати в депутати були мудрими то обіцяли б виборцям запровадити управлінський облік з жорстким контролем витрат, зокрема запровадити системи KPI для керівників. В цілому, потрібно дотримуватися принципу - всі капітальні інвестиції мають призводити до підвищення ефективності.

Але це, звичайно, більшості кандидатів не підсилу не те що втілити в життя – вимовити. 

Віктор Бобиренко, Бюро аналізу політики

Экономика

Як працюють сумські комунальні підприємства
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