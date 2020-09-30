Рецепт від служби зайнятості: 10 заповідей шукача роботи За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, пошук роботи увінчується позитивним результатом не завжди так швидко, як хочеться.

- Але не варто опускати руки після першої відмови, - говорить посадовець. - Рішучість, оптимізм, позитивне ставлення до життя скажуть про вас не так мало майбутньому роботодавцеві. Пропоную своєрідний алгоритм дій для тих, хто перебуває у складному та інколи непередбаченому процесі пошуку прийнятної саме сьогодні для вас роботи.

1. Резюме - чітке, лаконічне, без помилок. Про все – коротко, по суті. Розмісти його на сайті служби зайнятості, кар’єрний радник допоможе. Якщо резюме не готове, створіть його разом зі спеціалістом служби зайнятості.

2. Разом із вашим кар’єрним радником складіть індивідуальний план працевлаштування. Продумати крок за кроком - це вже пів справи.

3. Ранок починайте із руханки/вівсянки/кави та перегляду свіжих вакансій. У базі даних служби зайнятості пропозиції оновлюються щодня.

4. Надсилаючи резюме, попрацюйте над супровідним листом. Пам’ятайте, що це не копія трудової книжки. Дайте відповідь на запитання: чому з-поміж інших обираєте саме цю організацію чи підприємство.

5. Пам’ятайте про психологічну готовність до співбесіди з рекрутером. Продумайте до дрібниць свій образ і вступну частину. Подумки дайте відповідь на питання «Ким я бачу себе через 10 років?»

6. Зважаючи на карантинні обмеження, продумайте варіант проведення співбесіди онлайн.

7. Поки шукаєте роботу, не втрачайте час. Сотні, а то й тисячі онлайн-курсів, вебінарів доступні для вас. Це додатковий бонус у працевлаштуванні. Англійська, німецька, основи копірайтингу – обирайте самі, що до душі.

8. Про те, що шукаєте роботу, мають знати всі: друзі, родичі, колишні колеги, сусіди. Метод «сарафанного радіо» подекуди працює краще і швидше. Хтозна, звідки буде наступна пропозиція роботи.

9. Відвідуйте онлайн-ярмарки вакансій, які проводять центри зайнятості. Цей метод працює, як годинник. Можете на власні очі побачити майбутнього роботодавця та почути про роботу від майбутніх колег.

10. Пам’ятайте: працевлаштування має бути офіційним. Зарплата в конверті - це не плюс, а мінус. Якщо вагаєтесь чи маєте питання щодо трудових прав - зверніться по консультацію до фахівця служби зайнятості.