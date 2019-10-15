Служба зайнятості Сумщини: позбуваємось конвертів Сумська обласна служба зайнятості, спільно з управлінням Держпраці, податкової служби та Пенсійного фонду України проводить активну роботу щодо легалізації зайнятості.

Під час особистого спілкування з роботодавцями фахівці служби зайнятості ведуть мову про необхідність дотримання норм Закону України «Про зайнятість населення», легалізацію тіньової зайнятості, забезпечення гарантій зайнятості працевлаштованих осіб. У секторах по взаємодії з роботодавцями розміщено інформацію щодо відповідальності за порушення законодавства з питань праці, працевлаштування без належного оформлення та праці іноземців без дозволу. Директори центрів зайнятості та філій Сумського ОЦЗ входять до складу міських та районних комісій по легалізації зайнятості.

Упродовж трьох кварталів нинішнього року проведено 46 спільних з управлінням Держпраці у Сумській області інспекційних відвідувань суб’єктів господарювання та 1251 самостійних відвідин фахівцями служби зайнятості. За цей період відбулося 64 семінари з питань легалізації зайнятості за участю 616 роботодавців, 55 робочих зустрічей, «круглих столів», нарад, та інших заходів до яких залучено 171 учасник.

Поруч з цим ведеться активна інформаційно-роз’яснювальна робота через засоби масової інформації.

«Проблема легалізації праці не втрачає актуальності. Як свідчить практика, багато роботодавців малого та середнього бізнесу не укладають трудові договори з найманими працівниками з метою мінімізації витрат та отримання максимального прибутку. Виплачуючи заробітну плату неофіційно в «конвертах» роботодавець позбавляє свого працівника на основну та додаткову відпустки, на оплату лікарняного, на дотримання встановленої законодавством норми тривалості робочого часу, на допомогу по безробіттю, на гарантії за колективним договором, на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та на пенсійне забезпечення. Погоджуючись на «тіньову» зайнятість, працівники повинні розуміти, що їх очікують ризики пов’язані з захистом своїх трудових прав та соціальним захистом у разі скрутних життєвих обставин. Отже, служба зайнятості намагається зробити все для того, щоб підприємці неухильно дотримувались чинного законодавства, а працівники – були зацікавлені в легалізації свого робочого місця», - закцентував директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.