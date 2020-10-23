Экономика

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Вчера 18:43226

Дизайн интерьера банка: главные особенности

Банк – это солидное учреждение. Между тем, не стоит забывать, что здесь хранятся не только деньги, но и работают люди.

Поэтому современный дизайн интерьера для банка должен гармонично сочетать в себе эстетичность и функциональность, статусность и практичность. 

Цветовое решение 

Специалисты рекомендуют при выборе цветовой гаммы отдавать предпочтение оттенкам, которые будут заряжать энергией и держать в тонусе сотрудников. Между тем, они должны соответствовать солидности и серьезности банковского учреждения.

Мировой опыт показывает, что в интерьере чаще всего превалируют пастельные цвета. Они разбавляются контрастными и яркими оттенками. 

Зонирование помещений 

Помещение банка должно быть грамотно разделено на зоны. Их должны быть несколько:

  • • ВИП-зона для обслуживания важных клиентов;

  • • клиентская зона для обслуживания основной массы клиентов;

  • • рабочая зона, предназначенная исключительно для сотрудников банка. 

ВИП-зона представляет собой отдельное помещение для статусных клиентов, которые обслуживаются по специальной программе и имеют льготы. Она должна быть оформлена с помощью дорогих материалов, которые позволят продемонстрировать надежность и стабильность банка. 

Клиентская зона также должна быть разделена на несколько функциональных зон. В каждой из зон клиент может получить конкретные услуги. Что касается элементов интерьера, то в нем должны присутствовать хорошее освещение, а также удобная мебель. 

Рабочая зона — это кабинеты и технические помещения. Они должны быть выполнены в корпоративных цветах банка. 

Натуральные материалы 

Банкам, которые работают на премиальном сегменте рынка, рекомендуется использовать в отделке натуральные материалы. Дерево и камень придают интерьеру солидности, благодаря чему он соответствует высокому статусу посетителей.

Входная группа 

Особое внимание следует уделить оформлению входной группы. Она должна соответствовать корпоративным стандартам головной компании и привлекать внимание клиентов за счет быстрой узнаваемости. 

Front Office

Зона, в которой обслуживаются посетители банка, называется Front Office. К ней выдвигается ряд требований. Во-первых, она должна быть просторной во избежание толкотни. Во-вторых, она должна обеспечить клиентам комфорт. Поэтому для обустройства данной зоны рекомендуется использовать мягкие диванчики и кресла, перегородки, информационные стойки.

Дизайн интерьера банка имеет множество нюансов, поэтому не каждый дизайнер возьмется за такой сложный проект. Список услуг студии ZIKZAK architects включает в себя разработку дизайна интерьера для банка. Профессионалы выполняют работы на качественном уровне и в сжатые сроки. 

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Экономика

Дизайн интерьера банка: главные особенности
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