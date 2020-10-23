Дизайн интерьера банка: главные особенности

Поэтому современный дизайн интерьера для банка должен гармонично сочетать в себе эстетичность и функциональность, статусность и практичность.
Специалисты рекомендуют при выборе цветовой гаммы отдавать предпочтение оттенкам, которые будут заряжать энергией и держать в тонусе сотрудников. Между тем, они должны соответствовать солидности и серьезности банковского учреждения.
Мировой опыт показывает, что в интерьере чаще всего превалируют пастельные цвета. Они разбавляются контрастными и яркими оттенками.
Помещение банка должно быть грамотно разделено на зоны. Их должны быть несколько:
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• ВИП-зона для обслуживания важных клиентов;
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• клиентская зона для обслуживания основной массы клиентов;
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• рабочая зона, предназначенная исключительно для сотрудников банка.
ВИП-зона представляет собой отдельное помещение для статусных клиентов, которые обслуживаются по специальной программе и имеют льготы. Она должна быть оформлена с помощью дорогих материалов, которые позволят продемонстрировать надежность и стабильность банка.
Клиентская зона также должна быть разделена на несколько функциональных зон. В каждой из зон клиент может получить конкретные услуги. Что касается элементов интерьера, то в нем должны присутствовать хорошее освещение, а также удобная мебель.
Рабочая зона — это кабинеты и технические помещения. Они должны быть выполнены в корпоративных цветах банка.
Банкам, которые работают на премиальном сегменте рынка, рекомендуется использовать в отделке натуральные материалы. Дерево и камень придают интерьеру солидности, благодаря чему он соответствует высокому статусу посетителей.
Особое внимание следует уделить оформлению входной группы. Она должна соответствовать корпоративным стандартам головной компании и привлекать внимание клиентов за счет быстрой узнаваемости.
Зона, в которой обслуживаются посетители банка, называется Front Office. К ней выдвигается ряд требований. Во-первых, она должна быть просторной во избежание толкотни. Во-вторых, она должна обеспечить клиентам комфорт. Поэтому для обустройства данной зоны рекомендуется использовать мягкие диванчики и кресла, перегородки, информационные стойки.
Дизайн интерьера банка имеет множество нюансов, поэтому не каждый дизайнер возьмется за такой сложный проект. Список услуг студии ZIKZAK architects включает в себя разработку дизайна интерьера для банка. Профессионалы выполняют работы на качественном уровне и в сжатые сроки.
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